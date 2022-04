Je brein is een lunchroom

Onlangs werd ik door iemand als optimist geïdentificeerd. Dat vond ik grappig, want zo zie ik mijzelf niet. Of wel? Ja, soms wel. Heel erg zelfs! Maar soms ben ik ook de grootste pessimist ter wereld. Sterker nog, vaak ben ik die twee dingen op hetzelfde moment.

De vraag is: doet het ertoe of ik het één denk te zijn of het ander? Is het zinvol om een duik in mezelf te nemen en daar een tijdje rond te zwemmen, of kan ik mijn tijd beter besteden aan nadenken over de buitenwereld?

Dat laatste lijkt het oordeel van Francis Fukuyama, die in het onlangs uitgekomen Liberalism and its Discontents de verschillende kritieken op het liberalisme onderzoekt. Volgens een van die kritieken, die hij zelf deelt, leidt het liberalisme tot doorgeslagen individualisme: veel mensen zien hun persoonlijke autonomie als iets absoluuts. De ‘zoektocht naar het zelf’ die zij ondernemen, met behulp van yoga, meditatie en coaching, ziet Fukuyama aan met lede ogen, of beter gezegd, een blik vol afkeer en onbegrip.

Fukuyama vreest dat overmatige zelfreflectie mensen wegleidt van betrokkenheid bij het maatschappelijke en politieke. Daar zit vast iets in, maar is zelfkennis tegelijk niet júíst nodig voor deelname aan het publieke leven?

Zoiets las ik bij filosoof Miriam Rasch in haar pas verschenen boekje Autonomie. Een zelfhulpgids. „Om beslissingen te kunnen nemen moet je weten wat je belangrijk vindt”, schrijft Rasch. Daarvoor is zelfkennis nodig. „Je moet aan de slag, je handelingen, motieven en redenaties onderzoeken, jezelf bevragen en door de tijd heen observeren, je gevoelens leren herkennen en duiden.” Die zoektocht zal geen mens uit één stuk opleveren: „De kennis die de introspectieve detective opdoet, zal even paradoxaal zijn als het zelf (en het leven) waaruit die kennis voortkomt.”

Dat is mooi gezegd, want erkenning van interne tegenstellingen is precies wat in de ‘zoektocht naar het zelf’ vaak ontbreekt. Allerlei vormen van zelfreflectie, van therapieën tot online testjes, proberen mensen terug te brengen tot een essentie die ergens in hen verstopt zit. De Canadese schrijfster Sheila Heti omschrijft in Motherhood haar al dan niet bestaande kinderwens bijvoorbeeld als iets wat ze ‘voor zichzelf geheim houdt’: grondig speurwerk is nodig om dit geheim te ontsluieren. Net als de mensen die willen uitvinden of zij deep down nou een optimist of een pessimist zijn, probeert Heti in dit boek haar ware zelf te betrappen.

Ik geloof niet zo in dat verstopte ‘ware zelf’. Volgens mij kun je heel goed tegelijkertijd wel en geen kinderen willen, optimist en pessimist zijn, introvert en extravert. Dat betekent niet dat in je karakter niks vastligt, maar wel dat dat karakter uit meerdere personages bestaat, die elkaar soms ronduit tegenspreken. In mij zit de doemdenker naast de redeloze optimist, en de een is soms beter in vorm dan de ander. Er zijn dagen dat de optimist überhaupt haar bed niet uitkomt.

Ik moet denken aan De mannen waaruit ik besta, een oude bundel NRC¬-columns van Alfred Kossmann waarin hij zijn interne personages aan het woord liet. „‘Ons brein is een kroeg’, zei de eerste spreker. ‘We zitten er melk te drinken en te babbelen, jij, jij, jij, jij en jij en eten ons kadetje. Geen kroeg, een lunchroom. Een brein een lunchroom.’”

Dat vind ik een mooi beeld: ons ware zelf als een tafel waaraan allemaal verschillende zelven zitten. Zo’n beeld kan ook helpen in het publieke debat. Vaak nemen mensen daarin een vaste vorm aan: niet alleen hun identiteiten liggen vast, maar ook hun standpunten. Ze zijn voor of tegen migratie, windmolens en vermogensbelasting – zo is het nu eenmaal.

In werkelijkheid kan de angsthaas in jou voor cameratoezicht zijn, en de vrijbuiter juist niet. Het is handig om te luisteren naar het gesprek tussen die twee: zo krijg je misschien wel empathie voor de angsthazen en vrijbuiters in anderen.

Elk brein is een lunchroom, en je bent niet, zoals mopperaar Fukuyama lijkt te denken, een navelstaarder als je daar je oor te luisteren legt. Pas als je de mensen kent waaruit je bestaat, kun je gezamenlijk de buitenwereld in.

Floor Rusman (f.rusman@nrc.nl) is redacteur van NRC

Nieuwsbrief NRC Slim Leven Stukken die je helpen om je leven fijner en je carrière beter te maken Inschrijven