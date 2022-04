Inflatie of niet, de Spanjaard eet met Pasen zijn torrija

Na twee jaar strike coronamaatregelen vieren Spanjaarden deze week Samana Santa, een lang weekend in aanloop naar Pasen, zonder restricties. En hoewel de prijzen voor basisvoorzieningen in Spanje de pan uitrijzen, weerhoudt dit de Spanjaarden er niet van om hun portemonnee te trekken tijdens deze heilige week.

Op de Spaanse snelwegen is het een drukte van jewelste. Een liter benzine kost zo’n 1,79 euro, een liter diesel ligt rond de 1,60. Een recordhoogte in Spanje, maar dat weerhoudt de reizigers er niet van om een trip met de auto te maken. Veel Spanjaarden hebben een paar dagen vrij, dus gaan ze de stad uit, op weg naar familie, vrienden of om de toerist uit te hangen in eigen land.

„Na twee jaar beperkt te zijn geweest, wilden we er dit keer hoe dan ook even tussenuit”, zegt Javi Torres bij een benzinestation langs de A-42, de snelweg tussen de hoofdstad Madrid en Toledo. Torres is met zijn gezin vanuit Madrid dop weg naar Ciudad Real, 180 kilometer ten zuiden van de hoofdstad. Dat benzine duur is geworden, kan hem nu even niets schelen. „Als de kosten te veel worden, dan laat ik de auto bij terugkomst in Madrid wel even staan.”

Volgens David Iglesias van de Spaanse Rijkswaterstaat DGT zijn er zo’n vijftien miljoen Spanjaarden op pad tijdens Semana Santa. „Dat zijn er evenveel als voor de pandemie”. En dat betekent dat het een stuk langer duurt voor je op je eindbestemming aankomt. Het toont ook aan dat men ondanks de inflatie er toch op uit wil en minder op de centen let.

Processies

In het zonovergoten Toledo, in de regio Castilla-La Mancha op zo’n 75 kilometer ten zuiden van Madrid, verzamelen de mensen zich voor de verschillende processies die op vrijdag plaatsvinden. Gelovigen lopen tijdens de hele Semana Santa in een stoet met gigantische Tronos, beelden van Jezus en Maria, door de Spaanse straten, gedragen door mannen – Hombres del trono – die het hele jaar door trainen om de loodzware kunstwerken van de grond te kunnen tillen.

De hombres worden begeleid door de cofradia, een christelijke broederschap gekleed in gewaden met gezichtsbedekende puntmutsen die de afgelopen honderd jaar een negatieve lading hebben gekregen doordat de Klu Klux Klan zich op dezelfde manier kleedt. De optocht is een boeteprocessie, waarin het lijden van Jezus wordt herbeleefd. Sommige gelovigen kastijden zichzelf tijdens deze mars. Het is een gebeurtenis die door het hele land veel bekijks trekt, zowel door binnenlandse als buitenlandse toeristen.

De oude stad van Toledo heeft iets weg van het decor van de serie Game of Thrones. De historische gebouwen, veelal oude kloosters en kathedralen, geven de christelijke festiviteiten een extra lading. Toledo – ook wel het Jeruzalem van het Westen genoemd – hoopt, net als andere steden, met de festiviteiten landelijke toeristen te trekken. Voor veel sectoren die hard zijn getroffen tijdens de pandemie, zoals de horeca, is dit een uitgelezen kans om dit weekend omzet te maken.

Volgens de voorzitter van de Spaanse Confederatie van Hotels en Toeristische Accommodatie (Cehat), Jorge Marichal, liggen de reserveringen voor Pasen op een vergelijkbaar niveau als voor de pandemie en op sommige plaatsen is het aantal reserveringen zelfs hoger, zoals op de Canarische Eilanden. Volgens het onderzoek dat Cehat heeft uitgevoerd, zitten in Barcelona 92 procent van de hotels en appartementen vol. In Granada en Toledo is dat 90 procent. De cijfers zijn vergelijkbaar met die van 2019, vóór de pandemie én voor de inflatie.

Hetzelfde geldt voor het aantal restaurantreserveringen. Volgens The Fork, een app waarmee je reserveringen kunt maken bij een restaurant, zijn er 42 procent meer reserveringen gemaakt dan in dezelfde periode in 2021. En 29 procent meer dan in 2019, vóór de pandemie.

Je kunt dus voorzichtig zeggen dat de inflatie de Spanjaarden er niet van weerhoudt om tijdens deze vakantieweek geld te spenderen. Maar ondanks de toename in reserveringen zijn horecaondernemers bezorgd. De inkoop van producten duurder geworden door de oorlog in Oekraïne, dus wordt dat doorberekend aan de consument. Het personeel van restaurant Botero merkt dat sommige klanten de bestellingen beperkt houden. „Normaal gesproken bestellen mensen verschillende drankjes en gerechtjes en blijven ze uren natafelen, maar ik zie dat het dit keer anders is dan voorgaande jaren. Mensen letten meer op hoeveel ze spenderen”, zegt Ana Guía, een serveerster.

Horecaeigenaren maken zich zorgen over de winstmarges, maar ze zijn allang blij dat de restaurants en hotels dit weekend gevuld zijn.

Torrija

Op het menu tijdens de heilige week staat de torrija, Spaanse wentelteefjes die ooit door katholieke nonnen werden gemaakt. Om de perfecte torrija te maken heb je speciaal brood nodig van minstens een dag oud. Dat wordt vervolgens geweekt in gekookte melk, gemixt met kaneel en suiker, daarna in ei om het vervolgens op een laag vuur te bakken in olie. Het zijn ingrediënten die duurder zijn geworden en in sommige supermarkten zelfs nauwelijks te krijgen, waardoor de torrija nu ook voor meer verkocht wordt in restaurants en bakkerijen.

„Maar zonder een torrija geen Semana Santa”, zegt de chic geklede gepensioneerde Maria José Pérez terwijl ze een hap neemt van haar vers gemaakte torrija op een terras in het centrum van de stad. Net zoals de meeste mensen op het terras is Perez voor een paar daagjes in Toledo om Semana Santa te vieren en de processie te zien.

Ondertussen zijn het koorgezang en het trommelgeroffel te horen op het plein van de kerk El Salvador, waar de cofradia klaarstaat om de processie van die avond van start te laten gaan. Ze dragen dit keer groene gewaden met bijpassende puntmutsen. Een aantal hebben fakkels vast. De ‘heren van de troon’ dragen een reusachtig beeld van Jezus en het kruis. Alleen de voeten van de dragers zijn te zien.

Wanneer ze even pauzeren, brengen omstanders flesjes water die ze onder het enorme doek schuiven, zodat de dragers snel een slok kunnen nemen voor ze de beelden weer verder moeten dragen. Onder luid gejuich en geklap verzamelen ze alle kracht om de barokke beelden weer de lucht in te krijgen. De volgende groep draagt een Mariabeeld, omringd door kaarsen. De begeleidende stoet bestaat uit leden van de kerk die bijbels vasthouden. De voorganger leidt de massa en spreekt zijn zegeningen uit.

De honderden mensen die langs de weg staan om een glimp te vangen van de processie kijken geëmotioneerd toe. „We hebben twee jaar geen festiviteiten gehad, dus ik geniet nu extra. Het is elke cent waard”, zegt een oudere dame terwijl haar ogen zich vullen met tranen. „Inflatie of niet, deze ervaring laten wij ons door niets of niemand ontnemen.”