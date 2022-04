In Rusland wordt al gesproken over oorlog met de NAVO

De onmacht en frustratie spatten van het scherm, bij de dagelijkse propagandatalkshows op de Russische tv. „De kruiser Moskva is een casus belli”, schreeuwde tv-regisseur Vladimir Bortko. „100 procent! We moeten antwoorden, maar hoe?”

De raketkruiser Moskva (Moskou), het vlaggenschip van de Russische Zwarte Zee-vloot, zonk afgelopen donderdag voor de kust van Odessa. Eerder liet de Oekraïense generale staf weten een succesvolle aanval te hebben uitgevoerd met twee kruisraketten van het type ‘Neptunus’. Het Russische ministerie van Defensie repte slechts van een „brand” en „explosies” die hadden geleid tot het zinken van de Moskva – het grootste maritieme verlies sinds het torpederen door de Britten van de Argentijnse kruiser General Belgrano, tijdens de Falklandoorlog, in 1982.

Op de Russische staats-tv trokken de sprekers de werkelijke oorzaak van het verlies van de Moskva echter niet in twijfel. „Dit is ons vlaggenschip!”, riep regisseur Bortko. „Dit is een aanval op het vaderland!”

Maar wie had die aanval uitgevoerd? Hoe konden die Oekraïners de Russiche marine zo te kijken hebben gezet? Presentatrice Olga Skabejeva zocht naar woorden.

„We vechten misschien niet met de NAVO zelf”, zei ze grimmig. „Maar in ieder geval met de NAVO-infrastructuur.”

Na zes weken oorlog is Ruslands ‘speciale militaire operatie’ geëindigd in een smadelijke aftocht rond Kiev en andere noordelijke steden. En terwijl Moskou probeert zich te hergroeperen voor een beslissende veldslag in de Donbas, joegen de Oekraïners een van de grootste Russische oorlogsschepen naar de kelder.

Geen marine meer

In militair opzicht is het vergaan van de Moskva niet doorslaggevend – sinds de annexatie van de Krim en de confiscatie van de Oekraïense oorlogsschepen heeft Kiev geen marine meer. Maar oorlogsschepen zijn bij uitstek symbolen van militaire macht. Het Oekraïense postwezen publiceerde de afgelopen week een nieuwe patriottische zegel, gebaseerd op het ‘heroïsche’ verzet van het handjevol verdedigers van ‘Slangeneiland’. „Oorlogsschip, sodemieter op”, riepen de de Oekraïense grenswachten toen de ‘Moskva’ voor hun haven ging liggen.

Die verwensing is nu wel heel snel werkelijkheid geworden. „Het verlies van de Moskva”, zo schrijft het American Institute for the Study of War, „is een belangrijke propaganda-overwinning voor Oekraïne”.

In die propagandaoorlog wordt het steeds moeilijker voor het Kremlin om uit te leggen hoe de Russische strijdkrachten, het op een na machtigste leger op aarde, zo weinig vorderingen hebben geboekt tegen de ‘nationalisten’ en ‘fascisten’ onder leiding van een regering die in Rusland werd beschouwd als een instabiele ‘junta’.

Westerse militaire waarnemers vallen van de ene verbazing in de andere. De Russische luchtmacht, veel groter en moderner dan die van Oekraïne, is er nog altijd niet in geslaagd om een totaal luchtoverwicht te bereiken. De Russische grondoperaties zijn een totale puinhoop: elke keer dat een Russische tankcolonne ergens oprukt, lijkt de Oekraïense artillerie haar op te wachten – met dodelijke gevolgen.

Doorbraak forceren

Op 9 mei herdenkt Rusland de overwinning op nazi-Duitsland met een grote militaire parade over het Rode Plein. Volgens verschillende bronnen wil president Poetin voor die datum ergens een doorbraak forceren: in Marioepol, dat nog altijd met hand en tand verdedigd wordt, of rond Slovjansk en Kramatorsk, waar de hoofdmacht van het Oekraïense leger staat opgesteld. De kansen dat die overwinning op tijd wordt binnengehaald slinken met de dag.

Geen wonder dat propagandiste Olga Skabejeva inmiddels spreekt over een de facto oorlog met de NAVO. Al voor de Russische invasie leverde het Westen duizenden anti-tankraketten aan Oekraïne, die een doorslaggevende rol hebben gespeeld. En terwijl Rusland zich nog eens de rug recht, blijken steeds meer NAVO-landen bereid om Oekraïne te voorzien van zwaardere wapens: van oude sovjettanks tot zware artillerie.

Afgelopen woensdag maakte de regering-Biden een nieuw hulppakket ter waarde van 800 miljoen dollar bekend. De oorlog in Oekraïne ontwikkelt zich zo steeds meer in een proxy war tussen Oost en West, naar analogie van het Afghanistan van de jaren tachtig. Zij het dat de Oekraïense ‘moedjahedien’ niet clandestien, maar openlijk worden voorzien van moderne westerse wapens.

Tot nu toe lijkt het Kremlin geen adequaat antwoord te hebben geformuleerd. The Washington Post berichtte deze week over een diplomatieke brief waarin Rusland de VS waarschuwt dat verdere wapenleveranties aan Oekraïne zullen leiden tot ‘onvoorspelbare gevolgen’. „De speciale operatie in Oekraïne is al uitgelopen op de Derde Wereldoorlog”, zei presentatrice Olga Skabejeva donderdag. Maar voorlopig durfde Moskou niet verder te gaan dan een nieuwe barrage raketten op Oekraïense steden, waaronder Kiev. Voorlopig lijkt Poetin nog niet bereid de uiterste consequentie te trekken van zijn mislukte militaire avontuur: het afkondigen van de staat van oorlog en het oproepen van vele tienduizenden dienstplichtigen om te sneuvelen in Oekraïne.

„De speciale operatie in Oekraïne is al uitgelopen op de Derde Wereldoorlog”, zei de Russische presentatrice Olga Skabejeva donderdag. Al voor de Russische invasie leverde het Westen duizenden antitankraketten aan Oekraïne, die een doorslaggevende rol hebben gespeeld. Voorlopig heeft Moskou er nog geen duidelijk antwoord op.