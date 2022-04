In de verte klonken vrolijke geluiden van Paasliederen

Het begon ermee dat A. me een brief stuurde omdat ze niet meer van haar man hield. Op zich niets ongewoons. Weliswaar kende ik A. niet, maar ik weet dat mensen soms de behoefte hebben hun onzekerheden met vreemden te bespreken en er gaat geen week voorbij of ik krijg brieven over ontslag, geslachtsverandering en echtscheiding.

A. hield niet meer van haar man. Geen opzienbarende mededeling dus, ik hoor wel gekkere dingen, en ik zou de kwestie na verloop van tijd weer zijn vergeten, als ik niet een half jaar later een brief kreeg van haar man, die B. heette. Hier wordt het verhaal al meteen een beetje raar. Ofschoon ik B. ook niet kende, had ik hem een paar maal uit de verte gezien bij ambtelijke conferenties. Ik wist wie hij was.

B. schreef me domweg omdat hij wilde bijpraten over onrecht, een onderwerp waarvan hij en ik beroepsmatig verstand hebben; ik antwoordde hem met een citaat over bijen en mensenliefde uit Tolstojs roman Wederopstanding en hij antwoordde met een liedje over revolutie; het was gezellig en hooguit voor mij een tikkeltje ongemakkelijk. Over zijn vrouw geen woord. Het jaar verstreek en ieder van ons was druk met de staat van de dingen.

Op een avond zat ik nog laat achter mijn computer toen ik onverwacht opnieuw bericht van B. kreeg. Die avond zag de werkelijkheid op mijn scherm eruit als een ongeordende verzameling tabbladen. Ik was net bezig te klikken op oorlog, en van oorlog kwam ik op schuld, en van schuld op boete, en toen zong iemand „O Mijn volk! wat heb Ik u gedaan, en waarmede heb Ik u vermoeid?” En op dat moment kwam het bericht van B. binnen.

Goedenavond, schreef hij. Of eigenlijk bedoelde hij goedemorgen, want hij zat in Australië, waar hij heen was gereisd om zijn vriendin C. te bezoeken, een Nederlandse die daar voor twee jaar was gestationeerd. Het grappige toeval wilde, zei hij, dat C. de avond tevoren aan tafel was begonnen over Tolstojs roman Wederopstanding. Nu zij onder de douche stond, liet hij me dat even weten. Ging alles goed met me? Met hem wel, hij had het erg naar zijn zin in Australië.

U gelooft dit niet, hoe zou u het ook kunnen geloven, maar ik verzin het niet: de volgende ochtend vond ik een bericht van C. in mijn mailbox. Hi, schreef ze. En dat we elkaar weliswaar niet kenden, maar dat een dag tevoren mijn naam was gevallen tijdens een gesprek met haar vriend over Tolstoj en mensenliefde. En dat ze, waarom wist ze eigenlijk niet, mij wilde vragen hoe het zit met de schuld die we allemaal met ons meedragen, omdat we minder van elkaar houden dan wel zou moeten.

Er is een duizelingwekkende samenhang in de wereld. Ik begrijp best dat mensen er een kwade of goede genius achter vermoeden. En hoewel ik de details hier vanzelfsprekend aanpas, en de boel zo verdraai dat niemand A., B. en C. erin herkent, lag daar toch het onweerlegbare feit dat die drie met elkaar verbonden mensen me schreven zonder het van elkaar te weten. „Ik zou graag genoeg zijn”, schreef C. peinzend. „Ik zou graag een plek zijn waar een man zijn hoofd kan neerleggen.”

Een gevoel van zware verantwoordelijkheid overviel me. Alsof ik de genius was die de wereld bestierde. Ik stelde me voor hoe blij B. daar door Australië wandelde in het spoor van zijn nieuwe liefde en ik besloot hem zo nonchalant mogelijk te antwoorden. Hoi B., schreef ik, inderdaad grappig toeval. En dat ik het citaat van Tolstoj destijds waarschijnlijk van Quotesnet had geplukt of van Scoopwhoop. Plaatje erbij van Tolstoj, een oude ziener met een wilde baard. Veel plezier daar. Groeten. Send.

Aan C. schreef ik voorzichtiger. Over Tolstoj, die fel streed tegen onrecht en hypocrisie, en die daarom wel erg hoge eisen stelde aan liefde en medemenselijkheid. Ik schreef dat genoeg volgens mij genoeg is. Dat soort dingen. Weet ik veel. Ik had eerlijk gezegd geen flauw idee.

Na een dag kreeg ik antwoord van die twee die elk in een andere kamer van het huis naar mij mailden en dat nog steeds niet van elkaar wisten. B. stuurde een smiley. C. antwoordde een beetje kortaf dat het niet haar bedoeling was geweest mij van het werk te houden. De zon scheen in Australië, schreef ze, alles was feestelijk, plechtig, stralend en mooi; vanuit het open raam hoorde ze in de verte vrolijke geluiden van Paasliederen die klonken als dansmuziek.

En zo eindigt deze wonderbaarlijke geschiedenis. Natuurlijk heb ik hier en daar overdreven: dat van die dansmuziek schreef C. me bijvoorbeeld niet echt, het zijn woorden van Tolstoj. Het is zijn tedere beschrijving van een Paasdag, wanneer de wereld voor één kort moment nieuw is en iedereen vergeet wat daarvoor is gebeurd en wat daarna nog zal komen.

Maxim Februari is jurist en schrijver