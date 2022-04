Hoe oude rellen doorwerken in New York

Op 19 augustus 1991 crashte een auto in de New Yorkse buurt Crown Heights. De auto hoorde bij een colonne die een joodse leider vervoerde; een dodelijk slachtoffer was van Guyaanse afkomst. Prompt ontvlamden spanningen tussen joodse en Caribische buurtbewoners en vier dagen lang werd er geroofd, gevochten en zelfs gemoord. In de podcast Love Thy Neighbor verbindt journalist Collier Meyerson deze rellen met hedendaagse problemen als racisme, politiegeweld en antisemitisme. Haar gemengde identiteit als zwarte, joodse New Yorker motiveert haar, merkt ook haar vader op in de podcast: „Denk je dat de strijd in Crown Heights een reflectie is van de spanning en strijd in jezelf?” Haar ogen rollen bijna hoorbaar, maar dan beseft ze: hij heeft gelijk.

Rassenrellen 5 afleveringen van 30-45 min. Pineapple Street Studios