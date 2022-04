Het kán wel: beter opgeleide leerlingen, beter onderwijs met betere leraren

Eén plus één is twee. Zo eenvoudig zou het moeten zijn in het onderwijs. Zorg ervoor dat leerlingen school verlaten met reken- en taalvaardigheden en zorg voor voldoende gekwalificeerde leerkrachten. Staat gelijk aan een land waar gelijke kansen zijn, wiens burgers kunnen meedraaien in de samenleving, en dat kan concurreren met andere kenniseconomieën.

En toch lukt het Nederland al twintig jaar niet om dat eenvoudige rekensommetje te maken. Voor het zoveelste jaar op rij waarschuwt de Onderwijsinspectie dat zowel leerlingen in het basis- als in het voortgezet onderwijs minder goed kunnen lezen, schrijven en rekenen dan gewenst. Ook de kennis over ‘burgerschap’ – wie ben ik en hoe werkt de maatschappij? – daalt.

Vorig jaar schreef de Onderwijsinspectie dat slechts een kwart van de twaalfjarigen een tekst kon schrijven met „enige samenhang” en dat een kwart van de vijftienjarigen laaggeletterd de school verlaat. Dat waren de percentages van vóór corona, tijdens de pandemie vond het onderwijs op afstand en via videovergaderingen plaats.

Zonder basiskennis van lezen, schrijven en rekenen is het lastig om zelfredzaam te zijn, om te solliciteren, om instructies van de huisarts te volgen, te stemmen, een belastingaangifte in te vullen. Zelfs alle dingen die het leven leuker en makkelijker maken, worden moeilijker als je slecht geletterd bent.

Terwijl, en daarin is de Inspectie ook heel stellig, het wel kán, onderwijs dat leerlingen aflevert die als volwaardige burgers kunnen meedraaien in de samenleving. In het rapport ‘De Staat van het Onderwijs’ wijst ze op Zweden en Ierland, en initiatieven in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Almere, waar er een plan is om het onderwijs naar een hoger niveau te tillen en zo de kansen voor leerlingen te vergroten.

De oproep van de Onderwijsinspectie is om te focussen op taal en rekenen. Na twintig jaar steeds dringender waarschuwen, moeten haar aanbevelingen eindelijk eens opgevolgd. Dat de VO-raad, de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs, onmiddellijk liet weten dat een nadruk op taal en rekenen „eenzijdig en smal” was en dat er ook aandacht voor „socialisatie en persoonsvorming” moet zijn, doet afbreuk aan de ernst van de situatie.

Met een focus op rekenen en taal is beter onderwijs nog niet geregeld. Het moet aantrekkelijker worden om in het onderwijs te gaan werken. Want het kennistekort bij leerlingen wordt versterkt door het oplopende lerarentekort.

Ook dat tekort is al jaren een probleem. Vijftien jaar geleden – in 2007 - wees een commissie onder leiding van Alexander Rinnooy Kan er al op dat door vergrijzing en doordat de marktsector hogere lonen biedt dan het onderwijs er „een dramatisch kwantitatief tekort aan kwalitatief goede leraren” zou zijn. Hij voorspelde een tekort van 5 à 6 procent in het voortgezet onderwijs als het lerarensalaris niet hoger zou worden en de werkdruk zou worden verlaagd. Het tekort is nu 9 procent.

Scholen geven inmiddels miljoenen uit aan externe leerkrachten. Die door uitzendbureaus voor gemiddeld 25 tot 50 procent meer dan het gewone cao-uurloon worden verhuurd. Om vervolgens naar een volgende school te gaan: zo krijgen leerlingen geen continuïteit.

Of anders worden roostergaten gevuld met stagiairs en onderwijsassistenten, met het kijken naar school-tv of met tussenuren of vierdaagse weken. NRC beschreef deze week hoe op een school dan maar geen Frans werd gegeven. Voor een land dat het moet hebben van zijn export en zijn lidmaatschap van de Europese Unie, is dat uitermate zorgelijk.

Met name sociaaleconomisch zwakkere wijken hebben last van het lerarentekort. In welgestelde buurten kopen ouders die het zich kunnen veroorloven, onderwijs in. Een kwart van de scholieren maakt gebruik van betaalde bijles en huiswerkbegeleiding, ouders betalen er honderden euro’s per maand voor. Een kleine, maar groeiende, groep kinderen gaat zelfs naar een privéschool. En zie zo een kloof die groter wordt en niet kleiner.

Sluipenderwijs is Nederland afgestevend op een probleem dat meer dan nijpend is. Minister van Onderwijs Dennis Wiersma (VVD) komt nu met een ‘nationaal masterplan’. Maar in een land dat al 2,5 miljoen laaggeletterden kent, is er geen tijd meer om nóg meer plannen te schrijven of door te rekenen of om te tekenen. Begin met doen.