Groeifonds? Het is eerder een knechtfonds

De groeifondsregen is begonnen. De miljoenen vallen als manna uit de lucht voor vele projecten, van landbouw tot astronomie, met futuristische namen als CropXR (43 miljoen), NXTGEN HIGHTECH (450 miljoen) en de revolutie van moleculaire zelfdenkende systemen (97 miljoen). Op hetzelfde moment probeer ik een tekort van een aantal tienduizenden euro’s te fixen in een begroting voor een subsidieaanvraag. Een jaar geleden werd ik verleid door een overheidsfonds dat prachtig aansloot op onze burgerwetenschappelijke ambities om microbiologie uit de onneembare vesting van de universiteit te bevrijden en toegankelijk te maken voor gewone mensen. Tot dat moment draaide ons project op bevlogen vrijwilligers, zoals ikzelf. We werden geholpen door schenkers, bedrijven en laboratoria. Ze deden analyses, hielpen ons met informatica en betaalden wel eens een factuur.

Zouden we subsidie krijgen, dan konden we mensen en bedrijven betalen voor hun werk. Dan konden we een medewerker in dienst nemen, plus één dag dienstverband voor mijzelf. Dan konden we apparatuur aanschaffen. Maar zo bleek het niet te werken. Het begon met dat ene apparaat dat we nu niet meer hoefden te lenen, maar konden kopen, met deze subsidie. Beginnersfout in fondsenwereld. Apparatuur kun je alleen afschrijven, niet aanschaffen. Resultaat: geen apparaat.

Dan de medewerker. De subsidiegever verbood mensen in vast dienstverband vanuit de subsidie te betalen. Het moest ‘vers’ en tijdelijk personeel zijn. Voor elk jaar dat de medewerker werkt aan het aangevraagde project, moet iemand ergens een jaar een nieuw project aanvragen.

Dat wordt trouwens de standaard in overheidsuitgaven. Er is een overmaat aan korte, hevige geld-stortbuien die je razendsnel moet uitgeven omdat het daarna abrupt ophoudt. Dan begint het aanvraagcircus opnieuw. Stimulans voor de hijgeconomie. Structureel geld wordt steeds zeldzamer. De sloot van het groeifonds is een eenmalige investering, net als de 8,5 miljard euro die vorig jaar naar het onderwijs ging om snel achterstanden in te halen. De scholen mochten het aan van alles uitgeven, behalve aan datgene wat ze echt nodig hebben: vast personeel. Intussen vulden de bijlescowboys hun zakken.

Groeifonds? Knelfonds zal je bedoelen. Het past niet, maar we duwen door, want een pot geld laten we niet liggen. Dus schreven we een vooraanvraag, organiseerden we een workshop, werden we prominent op de website gevierd als voorbeeldproject, deden we interviews, schreven we budgetformulieren, dataplannen, contracten en commitmentbrieven, beantwoordden we vragen van financial controllers, partners, juristen, subsidiedesks. En omdat deze subsidie een publiek-private samenwerking was, keken we of we onze stichting konden omtoveren tot een private partner – wat onze kansen om nog ander geld dan deze subsidie te ontvangen kleiner maakte.

Het project zit bijna in de mal. We hakten een aantal ledematen en drie vingers af, snoepten een dag van het personeel af en cancelden reisbudget, publicatiebudget, datamanagementbudget, chemicaliënbudget. We veranderden de vorm, veranderden onszelf. En straks beginnen we, maar niet nadat in deze exercitie elke sprankel eruit is geslagen: uit het project en uit onszelf. Allerlei slimme creatieve ambitieuze mensen zijn maar met één ding bezig: door de hoepels van de staat springen. Niks groeifonds. Knechtfonds.

Weet u wat er allemaal niet subsidiabel is? Afschrijving van het spelplezier, alle mensuren die in de mislukte aanvragen zijn gaan zitten (want voor elke geslaagde zijn er drie mislukte), de parallelle economie van bedrijven die onderzoekers helpen in deze competitieve waanzin hun project zo te ‘branden’ dat het kansrijk is.

We zijn er bijna. En loopt het alsnog mis, dan kunnen we het project wellicht omvormen tot een CropXR project of Groenvermogen II. Of we ondergaan een metamorfose tot een moleculair zelfdenkend systeem. Of we scharen ons noodgedwongen onder een van de andere 28 organisaties die nu miljoenen uitgeven onder de voorwaarden van het groeifonds. Misschien passen we na wat amputaties in hun mal.

Rosanne Hertzberger is microbioloog.