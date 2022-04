Deze documentaire borduurt voort op Springsteens openhartige memoires In his own words. Hij praat openhartig over zijn jeugd, de moeizame band met zijn (psychisch zieke) vader, de broederschap in zijn E-street Band, de roem, zijn depressies en zijn gezin.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 16 april 2022