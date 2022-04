De broze beloftes achter Musks bod op Twitter

Elon Musk deed donderdag een bod van 43 miljard dollar (40 miljard euro) op sociaalberichtennetwerk Twitter. De reacties zijn niet erg positief, zowel van aandeelhouders als het Twitter-bestuur. Dat trok vrijdag een beschermingsmuur op om een vijandige overname te voorkomen.

Ook Musk zelf lijkt niet overtuigd van de haalbaarheid van het bod. „Ik heb een Plan B”, zei de techondernemer donderdagavond in een gesprek met lezingennetwerk TED. Al is hij de rijkste man op aarde, hij is niet de gedoodverfde redder van Twitter.

1 Twitter laat zich niet redden

Musk wil Twitter redden. Het netwerk (200 miljoen maandelijkse gebruikers) worstelt sinds de oprichting met groei en winstgevendheid. Eerdere verkooppogingen en aanhoudende wisselingen aan de top brachten geen verandering. Topman Jack Dorsey, een van de oprichters, vertrok in 2008 en kwam in 2015 terug. Om in 2021 weer te vertrekken.

Dorsey, die tevens betaaldienst Square leidt, was manager op afstand – voor hem de manier om twee bedrijven tegelijk te leiden. Musk is het spiegelbeeld: iemand die meerdere ondernemingen bestuurt en zich bemoeit met de kleinste details. Twitter-werknemers voelen zich bij zo’n baas niet op hun gemak, blijkt uit een interne vergadering die The New York Times via anonieme bronnen volgde.

Het Twitterbestuur legt zich niet neer bij het vijandelijke bod. De aandeelhouders reageren lauwtjes – de koers bleef hangen op 45 dollar, terwijl Musk 54,20 dollar per aandeel bood. Het laatste deel van dat getal – 420 – wordt overigens geïnterpreteerd als een knipoog naar wietliefhebbers. Dat is humor op zijn Musks.

2 Elon Musk wil Twitter niet echt ‘kopen’

Musk geeft weinig details over de manier waarop hij het bod wil financieren. „Ik zou het me kunnen veroorloven”, zegt hij in het TED-interview.

Maar 43 miljard dollar kan hij niet zomaar op tafel leggen. Het merendeel van zijn vermogen (nu geschat op 260 miljard dollar) zit in aandelen Tesla. Musk moet een lening aanvragen op basis van dat belang. Banken zullen voorzichtig zijn omdat de Tesla-koers onvoorspelbaar is.

Musk heeft een belang van 9 procent in Twitter. Hij hoopt dat andere aandeelhouders niet uitgekocht hoeven te worden maar zich achter hem scharen. „Ik wil niet per se de eigenaar zijn van Twitter, iedereen zal mij de schuld geven van alles.”

Maar hij houdt er er rekening mee dat zijn plan mislukt. „Er ligt een Plan B”, aldus Musk. Het is vaag wat dat behelst; waarschijnlijk verkoopt Musk dan zijn bestaande belang en doet het hele Twitter-avontuur af als een grap, mogelijk begint hij serieus aan een eigen sociaal netwerk.

3 Techniek kan niet alles

Twitter grijpt vaak in om nepnieuws, haat, geweld en spam uit de tijdlijn te weren. Musk denkt dat hij gebruikers – en vooral zichzelf – meer vrijheid kan bieden door de techniek te verbeteren. Bijvoorbeeld door algoritmes, die bepalen hoe prominent tweets te zien zijn, openlijk te laten beoordelen en verbeteren. Zo kan Twitter laten zien dat er geen manipulatie achter de schermen plaatsvindt.

Maar de mogelijkheden om met technologie een sociaal netwerk te reguleren zijn beperkt, ervoer Mark Zuckerberg. De oprichter van Facebook verkondigde jarenlang dat algoritmes konden 'leren' haatzaaiende berichten of oproepen tot geweld te verwijderen. Maar uiteindelijk moest Zuckerberg tienduizenden moderatoren aannemen om Facebook enigszins schoon te houden.

Hoe gaat Twitter dat doen? Tijdens het TED-interview schuttert Musk als hem gevraagd wordt naar zijn visie op vrijheid van meningsuiting. Alles moet kunnen zolang het binnen de grenzen van de wet is, zegt hij. Maar of en wanneer menselijke beoordelaars moeten ingrijpen, licht hij niet toe. Hij stelt wel dat Twitter-blokkaddes – zoals Donald Trump die opgelegd kreeg – tijdelijk zouden moeten zijn. „Een -timeout”.

4 Twitter is geen dorpsplein meer

Twitter is een dorpsplein voor iedereen, belooft Musk. Maar Twitter is met name een netwerk waar beroemdheden en politici rechtstreeks communiceren, zonder tussenkomst van de media. Diezelfde media gebruiken Twitter wel voor hun journalistieke agenda. Dat geeft personen als Musk (81 miljoen volgers) extra reikwijdte. Hij gebruikt Twitter om koersgevoelige informatie te verspreiden, ook al legt de beurswaakhond SEC hem restricties op, tot frustratie van de technondernemer.

Op Twitter vind je geen dwarsdoorsnede van de bevolking. In de VS telt Twitter 38 miljoen gebruikers, amper tien procent van de bevolking. Het netwerk groeit niet meer en heeft de laatste jaren het aantal advertenties opgeschroefd om winst te blijven maken. Concurrenten als Snap en TikTok groeien sneller, zowel in gebruikers als in omzet, en Facebook en Instragram zijn vele malen groter.

Musk wil af van advertenties op Twitter, in ruil voor betaalde abonnementen. Dat maakt de groep potentiële Twitter gebruikers nog kleiner; alle andere sociale media zijn gratis. Ook wil hij de mogelijkheid om tweets achteraf te bewerken. Vorige week liet Twitter weten al geruime tijd aan zo’n bewerkingsknop te werken. Het lijkt erop dat die belofte wordt waargemaakt, ook zonder tussenkomst van Elon Musk.