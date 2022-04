‘D66 maakte rapport over grensoverschrijdend gedrag door prominent niet openbaar’

Het partijbestuur van D66 heeft een rapport van onderzoeksbureau BING waarin staat dat een invloedrijke partijstrateeg ‘grensoverschrijdende gedragingen’ heeft vertoond, niet openbaar willen maken. Dat meldt de Volkskrant deze zaterdag. De krant beschikt over het vertrouwelijke rapport en schriftelijke communicatie daarover.

Het rapport staat haaks op de bevindingen uit een eerder BING-rapport over dezelfde zaak dat wél door D66 werd gepubliceerd. Daarin wordt geconcludeerd dat uit onderzoek niet is gebleken dat de D66’er over wie melding was gemaakt, Frans van Drimmelen, zich schuldig heeft gemaakt aan seksuele intimidatie en machtsmisbruik. Dat rapport werd ook meteen voorzien van een reactie door partijleider Sigrid Kaag. Het had volgens haar aangetoond dat „nergens blijkt dat in onze vereniging sprake is van een structureel onveilige omgeving”.

‘Vertrouwelijke bijlage’

Naar nu blijkt was het onderzoek van BING toen nog niet helemaal afgerond. Het onderzoeksbureau benaderde daarna nog mensen om met ze te praten voor wat de Volkskrant een ‘vertrouwelijke bijlage’ noemt. Die bijlage kwam drie weken later pas. Daarin zou staan dat Van Drimmelen in 2015 en 2016 een vrouwelijke D66-medewerker heeft „gestalkt, bedreigd en gechanteerd”. De vrouw die melding van grensoverschrijdend gedrag had gedaan kreeg die bijlage op de dag van de Tweede Kamerverkiezingen, 17 maart 2021, om 19.37 uur – anderhalf uur voor het sluiten van de stembussen.

Daarna heeft de vrouw meermaals contact gezocht met Sigrid Kaag, omdat ze vindt dat de aanvankelijke reactie van Kaag achterhaald was door de nieuwe bevindingen, maar volgens haar zou Kaag daar niet inhoudelijk met haar over hebben willen spreken. Uit de documenten in handen van de Volkskrant zou blijken dat de vrouw uiteindelijk werd verwezen naar de advocaat van D66.

Invloedrijke D66'er

De melding van de vrouw gaat over Frans van Drimmelen, lobbyist en decennia actief op invloedrijke posities binnen D66. Hij was eerder voorzitter van de talentencommissie van de partij, adviseerde Sigrid Kaag en speelde een rol in de selectieprocedure van de meest recente Tweede Kamerverkiezingen. Op 10 december 2020 verscheen online een artikel waarin een anonieme auteur Van Drimmelen beschuldigde van seksueel overschrijdend gedrag. Geruchten daarover gingen al langer rond in de partij. D66 besloot daarop een onafhankelijk onderzoek in te stellen door BING. Van Drimmelen moest zijn werk lopende het onderzoek bij het door hem opgerichte lobbybureau neerleggen. Het enige rapport dat wel openbaar is gemaakt verscheen op 24 februari, vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen, en pleit Van Drimmelen dus vrij. Hij kon vervolgens ook weer aan de slag bij zijn lobbybureau. In een verklaring schreven zijn partners toen „blij” te zijn met de uitkomsten van het onderzoek.

In een reactie in de Volkskrant noemt Van Drimmelen het een „pijnlijke privé-kwestie’’, waar hij „verder niet op in wil gaan”. Het partijbestuur zegt tegen de krant dat Kaag „geen inzage heeft gehad in de vertrouwelijke bijlage” van BING, maar laat in het midden of ze er op een andere manier van op de hoogte is gebracht.