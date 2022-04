Compensatie vermogenstaks stelt kabinet voor een miljardenklus

De symboliek ontging hem niet, zei staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit) vrijdagochtend tijdens een persbijeenkomst op het ministerie van Financiën. Op 24 december, de dag voor Kerst, oordeelde de Hoge Raad dat de bestaande vermogensrendementsheffing onrechtmatig was. Een deel van de spaarders en beleggers met vermogen in box 3 betaalde hierdoor jarenlang te veel belasting.

Op Goede Vrijdag presenteerde de CDA’er de mogelijke oplossingen die het kabinet voor dit probleem heeft bedacht. Ook gaf hij voor het eerst een concreet doorkijkje naar hoe een toekomstbestendige vermogensbelasting er na 2025 uit zou kunnen zien. De vermogenstaks als politiek thema op zowel de geboorte- als de sterfdag van Jezus Christus, de hervormde fiscalist kon het wel waarderen.

Van Rij benadrukte dat het kabinet met betrekking tot de compensatie voor „lastige keuzes” staat. Een ideale oplossing is er volgens hem niet. Het rechtsherstel dat vereist is om spaarders en beleggers met een vermogen in box 3 te compenseren, gaat hoe dan ook miljarden kosten. De totale rekening bedraagt tussen de 2,4 en 11,7 miljard euro. De precieze hoogte is afhankelijk van een aantal keuzes die volgende week tijdens twee Kamerdebatten over het onderwerp moeten worden gemaakt.

Dat de Hoge Raad eind vorig jaar een streep zette door de vermogensrendementsheffing in box 3, kwam doordat deze belasting gebaseerd was op een fictieve, veronderstelde verdeling van het vermogen. Volgens de Hoge Raad was dat onrechtmatig. Vermogende Nederlanders die hun geld voornamelijk op een spaarrekening hielden, betaalden zo relatief veel belasting, terwijl hun werkelijke rendement door de lage spaarrente vrijwel nihil was. Een groep van ruim 60.000 mensen maakte met succes bezwaar tegen de fictieve vermogenstaks.

Het kabinet broedde sindsdien op een oplossing om de benadeelde spaarders te compenseren. Van Rij presenteerde vrijdagochtend de mogelijke oplossingen die het kabinet voor zich ziet en waarover de Kamer dinsdag en woensdag debatteert.

Vier mogelijke scenario's

Volgens de staatssecretaris zijn er vier mogelijke scenario’s, waarvan het kabinet er twee als serieus beschouwt. De optie om iedere Nederlander die tussen 2017 en 2022 een belastbaar vermogen in box 3 had, automatisch alle betaalde belasting terug te betalen, noemde Van Rij „onredelijk”. 2,7 miljoen Nederlanders zouden dan in totaal 26,5 miljard euro terugkrijgen. Ook volgens de Hoge Raad heeft niet die hele groep recht op compensatie: wie het merendeel van zijn of haar vermogen belegde, heeft vermoedelijk niet te veel belasting betaald, omdat het werkelijke rendement hoger was dan het fictieve.

Het scenario waarbij de fiscus per belastingplichtige met terugwerkende kracht het werkelijk behaalde rendement op het vermogen gaat berekenen, verwierp Van Rij eveneens. Dit is volgens hem „ondoenlijk”.

Blijven er twee varianten over. In de eerste, die het kabinet de ‘spaarvariant’ noemt, worden mensen met spaargeld belast op basis van de actuele spaarrente, die de afgelopen jaren nul was. Bij beleggingen wordt uitgegaan van een meerjarig gemiddeld rendement, waarover belasting verschuldigd is.

Bij de tweede werkbare optie, de ‘forfaitaire variant’, hanteert de fiscus bij beleggingen het gemiddelde rendement per jaar. Deze variant komt volgens Van Rij nog het dichtst bij het belasten van werkelijk behaald rendement. Het nadeel is dat deze optie iets bewerkelijker is dan de spaarvariant: in slechte beursjaren kunnen beleggers recht hebben op compensatie, terwijl ze over een goed beursjaar op papier juist extra belasting verschuldigd zijn – wat overigens niet met terugwerkende kracht hoeft.

Het kost hoe dan ook miljarden

De totale kosten voor het rechtsherstel lopen afhankelijk van de gemaakte keuzes sterk uiteen, aldus Van Rij. Wordt alleen de groep van 60.000 spaarders die bezwaar maakten gecompenseerd én gebruikt de fiscus daarbij de spaarvariant, dan blijven de kosten relatief beperkt. Krijgen ook benadeelde belastingplichtigen die geen bezwaar maakten compensatie, dan loopt de rekening bij de spaarvariant op tot 6,9 miljard euro. En compenseert het kabinet alle ruim 2 miljoen Nederlanders die de afgelopen jaren aangifte deden in box 3 met inzet van de forfaitaire variant, dan lopen de kosten op tot bijna 12 miljard euro.

Van Rij wilde vrijdag geen voorkeur uitspreken: „Wij leggen nu de analyse en de oplossingsrichting neer, daarover gaan we met de Kamer in discussie.” Hij wees er wel op dat de Kamer een motie heeft aangenomen die het kabinet oproept om alle benadeelde spaarders tegemoet te komen, niet alleen de groep bezwaarmakers.

Ook op de vraag waar het geld vandaan moet komen, hield de CDA’er zich op de vlakte. Premier Rutte zei donderdag op de wekelijkse persconferentie dat het kabinet zich vanwege meerdere tegenvallers vermoedelijk verplicht ziet belastingen te verhogen.

Vermogensaanwasbelasting

De gekozen compensatie zal ook de basis vormen voor de heffing de komende jaren, in afwachting van een nieuw stelsel dat op 1 januari 2025 moet ingaan. Van Rij legde vrijdag ook de contouren van de toekomstige vermogensbelasting op tafel. De oude rendementsheffing is voltooid verleden tijd, in de toekomst zullen de echte rendementen op vermogen het uitgangspunt worden. No more ficties bij de fiscus.

De keuze van het kabinet is gevallen op een zogenoemde vermogensaanwasbelasting, waarbij de daadwerkelijke groei (of krimp) van het vermogen de basis vormt voor de belastingheffing. Een vermogensaanwasbelasting neemt zowel de inkomsten uit vermogen mee (rente, dividend, huur) als de aanwas van het vermogen (koersstijging van aandelen, waardestijging van een tweede huis). In die laatste stap wijkt hij af van een vermogenswinstbelasting.

Volgens het kabinet heeft het belasten van de vermogensaanwas voordelen ten opzichte van het belasten van alleen de vermogenswinst. Die zitten hem vooral in het op jaarbasis inschatten én verrekenen van waardestijgingen van vermogen, ook als dat niet verkocht wordt. Een belangrijk nadeel is, volgens het kabinet, dat belastingplichtigen bij een uitzonderlijk goed jaar (forse vermogensstijging) geconfronteerd kunnen worden met een pittige belastingaanslag, terwijl zij te weinig „liquide middelen” hebben om die te betalen (omdat het in waarde gestegen bezit niet verkocht is of anderszins te gelde gemaakt).

De huidige vermogensbestanddelen in box 3 zullen ook terugkeren in de nieuwe vermogensaanwasbelasting. Van de in totaal 470 miljard aan vermogen in box 3 (in 2019), was ongeveer de helft bank- en spaarproducten. Beleggingen maakten ongeveer een kwart uit van het vermogen, onroerend goed nog eens een kwart. De eerste twee categorieën zijn betrekkelijk makkelijk en snel op jaarbasis vast te stellen, mits banken en beleggingsinstelling de benodigde informatie aan de fiscus kunnen verstrekken.

Lastiger ligt dat voor de waardeontwikkeling van vastgoed. De jaarlijkse waardering via de WOZ komt te laat voor de aanslag. Van Rij zegt op zoek te gaan naar andere partijen die sneller een goede inschatting kunnen geven van de waardestijging (of -daling) van tweede huizen (het eerste huis valt ook na 2025 in box 1). Het laatste beetje vermogen (2,5 procent, ofwel 12 miljard euro) bestaat uit cryptovaluta, cash geld en lijfrentes.

In een nieuw stelsel gebaseerd op werkelijke vermogensaanwas vervalt ook de huidige vrijstelling (het heffingsvrije vermogen) van 50.000 euro per persoon, schrijft Van Rij. In plaats daarvan komt er een korting op de uiteindelijk te betalen belasting, een zogenoemd heffingsvrij inkomen. Veel is dus al duidelijk, veel echter ook nog niet.

Zo moet er nog gekeken worden naar hoe verliezen verrekend kunnen worden (over hoeveel jaar die uitgesmeerd mogen worden). Tegen welk tarief de vermogensaanwas belast moet worden, blijft vooralsnog ook ongewis. Van Rij noemt een aantal opties, variërend van een vlaktaks (een tarief voor iedereen) tot een progressieve belasting (hoe hoger de vermogensaanwas, des te hoger de belasting, vergelijkbaar met de inkomstenbelasting).

En dan zijn er nog problemen met Nederlanders die vermogen in het buitenland hebben, met alledaagse wijzigingen zoals trouwen en scheiden, met erfenissen en schenkingen en met de verhouding tussen de nieuwe box 3 en de bestaande box 2. Die ‘pretbox’ voor ondernemers biedt nu vaak voordeliger opties dan box 3. Het is niet ondenkbaar dat met de nieuwe manier van vermogens belasten, ook box 2 zal moeten worden aangepakt.

Het compenseren van spaarders die de afgelopen jaren vermogensbelasting betaalden in box 3, gaat tussen de 2,4 en 11,7 miljard euro kosten. Dat maakte staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit, CDA) vrijdag bekend.