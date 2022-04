De Britse premier Boris Johnson is net als een aantal van zijn kabinetsleden en regeringsfunctionarissen niet langer welkom in Rusland. Dat meldt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zaterdag volgens persbureau AFP. Rusland kwam tot het besluit vanwege „de ongeëvenaarde vijandige actie van de Britse regering”. Het Verenigd Koninkrijk wordt met name „de invoering van sancties tegen vooraanstaande Russische overheidsfunctionarissen” verweten. Het VK stelde sinds het begin van de oorlog sancties in tegen Russische regeringsleden, bedrijven en oligarchen.

Op de zwarte lijst staan naast Johnson onder anderen de minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss, de minister van Defensie Ben Wallace en de Schotse premier Nicola Sturgeon, zo meldt de BBC. De Britse omroep beschikt over de volledige lijst, waarop nog negen andere namen staan. Het Verenigd Koninkrijk heeft nog niet gereageerd op de Russische ban.

Het Russische ministerie van Defensie voert als motivatie voor de ban verder aan dat de het Verenigd Koninkrijk de situatie in Oekraïne verergert via een „politieke campagne, gericht op het internationaal isoleren van Rusland”, met als doel de „binnenlandse economie te wurgen”. Boris Johnson reisde eerder deze maand naar Kiev om met de president van Oekraïne, Volodymyr Zelensky, te spreken over financiële en militaire steun. Hij zei daarbij de levering van 120 pantservoertuigen aan Oekraïne toe.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Britse premier Johnson per direct niet meer welkom in Rusland