Belgisch cabinepersoneel Ryanair gaat staken

Cabinepersoneel van Ryanair dat werkt vanaf de Belgische luchthavens Brussel Zaventem en Charleroi gaat volgende week staken. Zij leggen drie dagen het werk neer, van vrijdag 22 april tot en met zondag 24 april. Dat meldden de Vlaamse vakbond ACV Plus en de Waalse bond CNE vrijdagmiddag.

De staking volgt op mislukte onderhandelingen over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst. De vorige cao liep eind maart af. Het arbeidsakkoord was sowieso al een redelijk unicum voor de Ierse luchtvaartmaatschappij. Ryanair verzet zich gewoonlijk sterk tegen meer invloed van personeel en bonden.

Een laatste gesprek tussen Ryanair en de vakbonden leidde vrijdag niet tot resultaat. Op de twee bases in België, Brussel en Charleroi, werken circa 650 mensen voor Ryanair. Onder hen zijn vierhonderd cabinemedewerkers. De piloten doen niet mee aan de staking. Het is nog onbekend hoeveel vluchten zullen uitvallen door de driedaagse staking.

Zelf water kopen

Aan de werkonderbreking ligt een diepgeworteld conflict ten grondslag over de arbeidsomstandigheden bij de Ierse budgetmaatschappij. Werknemers en vakbonden in België klagen al langer over slecht personeelsbeleid. Zo zouden salarisstroken vaak onjuist zijn, loon niet correct worden uitbetaald en sociale documenten niet op orde zijn. Volgens de bonden moet cabinepersoneel de flesjes water die zij op een vlucht willen nuttigen zelf kopen.

„Sommige personeelsleden die door bijvoorbeeld zwangerschap niet meer mogen vliegen, zitten al maanden zonder loon”, zei Hans Elsen van vakbond ACV Plus tegen de Waalse omroep RTBF. „Ryanair heeft geen respect voor het welzijn van zijn personeel. Het is beschamend dat zo’n groot bedrijf blijft wegkomen met het negeren van fundamentele arbeidsrechten in België.”

Ook de Arbeidsauditoraat, een onderdeel van het Belgische Openbaar Ministerie dat zich bezighoudt met arbeidsrecht, heeft volgens de bonden tientallen klachten over Ryanair ontvangen.

Eindhoven

Niet alleen in België, maar ook in Nederland en elders in Europa heeft Ryanair arbeidsconflicten met medewerkers en bonden. Aan de basis ligt de kwestie of werknemers vallen onder het arbeidsrecht van het land waar ze wonen of het land waar Ryanair is gevestigd. In de tweede situatie kan dat Ierland, Polen of Malta zijn waar Ryanair ook bedrijven heeft (en werknemers minder bescherming genieten). In 2017 bepaalde het Europese Hof van Justitie dat een medewerker valt onder het recht van het land waar hij of zij woont.

Ryanair-medewerkers van de basis Eindhoven staakten in het najaar van 2018 voor betere arbeidsomstandigheden. Tot grote onvrede van Ryanair. Het bedrijf sloot daarop van de ene op de andere dag de basis. Dat kostte tientallen piloten en cabinemedewerkers hun baan. Ryanair bleef vliegen vanaf Eindhoven, maar met minder vluchten.

Als een luchtvaartmaatschappij een basis heeft op een vliegveld heeft het daar een of meer toestellen gestationeerd en kan het ’s ochtends vroeg direct vertrekken van die basis. Nu vliegt Ryanair eerst van elders naar Eindhoven en daarna door naar een bestemming. Dat is minder efficiënt.

„De sluiting was wraak voor de staking”, zegt Joost van Doesburg van de Nederlandse vakbond FNV die de werkonderbreking organiseerde samen met pilotenvakbond VNV. Op dit moment loopt een juridische procedure tussen Ryanair en FNV. De bond vindt dat de luchtvaartmaatschappij een onrechtmatige daad heeft gepleegd tegen de werknemers en de vakbond. Ryanair was de FNV echter voor en startte eerder een procedure.