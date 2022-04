Begroot niet op geld maar op mensen

Wij willen jou! Kijk om je heen en je ziet de briefjes op horecadeuren: personeel gezocht. Ook elders geldt: werk zat, mensen tekort. Koks, leraren, conducteurs, (ver)bouwers, kinderopvangers, serveerders, monteurs, it’ers, en ga zo maar door. Was anderhalf jaar geleden de arbeidsmarkt alleen krap te noemen in bepaalde delen van het land, nu valt het hele land in de categorie krap tot zeer krap, aldus uitkeringsinstantie UWV.

Dat is niet tijdelijk, denken diverse deskundigen. Door de vergrijzing kan het weleens structureel zijn. Natuurlijk kunnen de oorlog in Oekraïne en de hoge energieprijzen de bedrijvigheid raken en het personeelstekort minder nijpend maken. Net als het stoppen van de coronasteun voor bedrijven. Dat kan meer faillisementen betekenen en meer ontslagen. Maar de kabinetsplannen om veel extra geld uit te geven, bijvoorbeeld aan de energietransitie, doen de vraag naar personeel weer stijgen. Dikke kans dus dat dit nog wel even onderdeel van ons leven blijft: een economie waarin arbeid schaars is.

Toch blijven politici maar over geld praten alsof dát het voornaamste schaarse goed is. Het kabinet onderhandelt met de coalitiepartijen in de Tweede Kamer over de begroting. Er zijn tegenvallers, wensen en meevallers, en de vraag die Den Haag de komende weken bezighoudt is: hoe rekenen we al die miljarden euro’s rond?

Maar is het niet slimmer om op een heel andere manier te denken? Mensen die al die plannen kunnen uitvoeren, zijn op dit moment de voornaamste beperking van de Nederlandse economie. Miljarden meer voor defensie klinkt goed, maar personeel is nu al schaars. Zou het kabinet niet beter een begroting maken die uitgaat van mensen in plaats van geld?

Dit is mijn vrije vertaling van een gedachte die ik deze week hoorde van de econoom Coen Teulings, die weer op de gedachte kwam door Jesse Frederik, journalist van De Correspondent. Denk niet: waar willen we geld aan uitgeven? Maar: waar zetten we mensen voor in? Moeten die aan het bed, voor de klas, of in de opvang? Alles tegelijk kan waarschijnlijk niet.

Dat deze gedachtengang nog niet in het kabinet is geland, blijkt uit het coalitieakkoord. Daar is voor het begeleiden van mensen naar werk weinig geld beschikbaar. Terwijl ‘reïntegratie’ kan helpen bij het omscholen van mensen van de ene sector naar de andere. En dat is hard nodig nu het kabinet de economie klimaatvriendelijk wil maken. Voor huizen isoleren en verduurzamen zijn mensen nodig. In Groningen worden mensen met een uitkering opgeleid tot installateurs van zonnepanelen. Dat zou veel vaker moeten gebeuren, concluderen de economen van ABN Amro deze week.

Hans Borstlap vindt het een omissie in het coalitie-akkoord. Hij schreef met een commissie in 2020 een warm onthaald advies over hoe de arbeidsmarkt moet worden hervormd. Het coalitie-akkoord ziet zijn advies als „leidraad”. Maar trekt slechts 500 miljoen euro per jaar uit voor het hervormen van de arbeidsmarkt, voor reïntegratie én de aanpak van armoede en schulden, constateerde Borstlap in Trouw. En 125 miljoen euro voor (om)scholing. Terwijl op reïntegratie door voorgaande kabinetten flink is bezuinigd.

Overal geld voor maar slechts weinig voor de voornaamste beperking waarmee het kabinet kampt. Dat kan ik nou niet rondrekenen.

Marike Stellinga is econoom en politiek verslaggever. Ze schrijft elke week op deze plek over politiek en economie.

