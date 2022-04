Graag stel ik aan u voor: Jan-Piet

hij houdt van wijn en taart en friet

en buitenlandse bieren

Hij is wat aan de zware kant

maar dat is logisch zegt hij want

Jan-Piet is één bonk spieren

Laatst kreeg Jan-Piet zo’n weegschaal met

een knop om percentages vet

(naast het gewicht) te meten

Sindsdien voelt hij zich niet zo goed

waaruit maar weer eens blijkt: men moet

niet alles willen weten