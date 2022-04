Wil Frans Timmermans?

Het onverwachte vertrek van Lilianne Ploumen uit de politiek deed me meteen, ik kan het als voetballiefhebber ook niet helpen, aan Marco van Basten denken.

Niet dat Van Basten ooit veel politiek engagement heeft getoond, maar wel nam hij, net als Ploumen nu, als bij toverslag afscheid van het metier waarin hij groot was geworden: de voetballerij. En ook hij deed dat op een manier die opviel door een schrijnende dosis zelfkritiek. Dat gebeurt niet vaak. De meeste afscheidsnemers halen er van alles bij – mantelzorgen, tegenwerking, uitputting, ziekte – maar zelden eigen falen.

Van Basten was topvoetballer geweest en na veel blessureleed overgestapt naar het trainersvak, eerst bij Jong Ajax, toen met wisselend succes het Nederlands elftal, Ajax, Heerenveen en AZ, waar hij zich al snel met hartkloppingen ziek meldde en uiteindelijk een punt zette achter zijn nieuwe carrière. „Het was niet zo dat ik er ’s nachts wakker van lag”, lichtte hij toe, „maar ik was wel verantwoordelijk en wilde het goed doen. Dat lukte dan niet, en dat trek ik mezelf wel aan, maar dat is natuurlijk menselijk.”

Zeer menselijk zelfs, zoals ook de neiging om het niet aan je eigen tekortkomingen te wijten, maar aan die van anderen. Ploumen brak nog rigoureuzer met die gewoonte dan Van Basten. Ze verklaarde dat ze zichzelf als partijleider niet onderscheidend genoeg vond in stijl, stellingnames, idee-ontwikkeling en debatvaardigheid.

Mij dunkt, een mens kan barmhartiger voor zichzelf zijn. De enige vraag waarmee ik achterbleef: hoe kan iemand met zoveel zelfkritisch vermogen en politieke ervaring als zij verondersteld hebben dat zij zo’n zware klus wél aankon? Te meer omdat ze van nabij had gezien hoe een voorganger als Job Cohen zich vertilde aan deze baan. Sterker nog, zij had destijds als partijvoorzitter de positie van Cohen ondermijnd met scherpe kritiek: hij was „meegesleurd in die Haagse dynamiek” en moest „veel zichtbaarder aanwezig zijn”.

Wat in 2011 voor Cohen gold, gold tien jaar later ook voor Ploumen in dezelfde positie: aarzelend, niet zeker genoeg van zichzelf in openbare optredens, en kennelijk ook achter de schermen met onvoldoende gezag handelend.

Ze zullen bij de PvdA niet flauwvallen van een sneuvelende leider – ze zijn wel wat gewend – maar toch zal er nu een ongemakkelijke periode volgen. In alle ontwikkelingen rond de partij zal steeds weer de vraag opduiken: wie wordt de nieuwe leider? De voornaamste twee kandidaten zijn Frans Timmermans en Ahmed Aboutaleb. Zij zullen weinig voor een onhandige, harde tweestrijd à la Asscher-Samsom voelen, ze zullen laten merken dat ze „gevraagd” willen worden. Dat kan in de partijtop tot allerlei lastige woelingen met veel lekken naar begerige media leiden. In de PvdA blijft nooit iets geheim, althans, niet lang.

Ik geef Timmermans de beste kansen. Hij heeft een duidelijker politiek profiel dan Aboutaleb en hij heeft ook al bewezen dat hij veel kiezers kan trekken. De PvdA is bovendien het een en ander aan hem verplicht – andersom trouwens ook. Hij had al veel eerder als partijleider in beeld moeten komen, al in de tijd dat Wouter Bos zo’n groot zwak had voor Cohen. De PvdA is slordig met hem omgesprongen en krijgt nu nog één kans om het goed te maken.

Zal hij het zelf willen?

Ja.