Wachten op het zonnetje

Leah van Roosmalen (5) stelde voor om paaseieren te gaan zoeken bij ‘oma Velp’, zo noemen mijn kinderen mijn moeder. „Ja, leuk!”, reageerde Lucie van Roosmalen (6). „Ze kan ze wel vinden, maar niet oprapen. Omdat ze in een stoeltje zit.” „Met wieltjes eronder”, zei Leah van Roosmalen. „Lekker makkelijk, hoef je nooit te lopen.”

Even speelde ik met de gedachte om chocoladepaaseieren te kopen en om die dan te gaan verstoppen in het verpleeghuis in Limburg. Mijn kinderen kruipend tussen de dementerenden in de recreatieruimte, mijn moeder die zich waarschijnlijk ook op de grond zou storten. Ze was al eens vaker tussen mijn kinderen gaan liggen, waarna ze niet meer op kon staan. Het tafereel deed denken aan een wanhopig met haar armen zwaaiende krab.

We eten van haar boerenbontservies, zitten in haar witte Hartkamp-stoelen in de voorjaarszon, aan de muur hangt een door haar aangeschafte pentekening: ‘aangezicht Oirschot, 1963’, maar alleen al de gedachte aan de hele onderneming is al te veel. Geen tijd ook.

De situatie duurt nu al zo lang dat de herinnering aan wie ze was steeds meer vervaagt.

Mijn broer die daar vaker is, zegt dat eigenlijk niemand weet hoe het met haar gaat. We zijn allemaal gestopt met het lezen van de dagelijkse rapportage, waaruit het beeld opdoemt van een eenzame, nukkige, in zichzelf opgesloten vrouw, die ‘hanteerbaar’ wordt gehouden met medicatie die ‘emoties afvlakt’ en waarvan je prettig slaapt.

Het is me ooit uitgelegd als ‘een heel prettig roesje’. Een van de verzorgenden zei over haar toestand: „Huilbuien, maar soms breekt het zonnetje door.” Het is geen raadsel hoe ze zich voelt, van een gelukkige oude dag is ondanks dat roesje geen sprake. Ze leeft op van bezoek, soms ook helemaal niet.

Ze mist haar kinderen niet, maar herkent ze weleens. De laatste keer dat ik er was, moest ik met een andere dementerende op de foto, maar zij herkende me niet. De zoon die de foto nam, zei dat het kon helpen als ze naar me zou kijken als ik op televisie ben.

„Die van mij herkent iedereen van de voetbal en uit voetbalprogramma’s.”

Ze houdt van kleinkinderen, maar deinst soms terug van de ‘enorme hoeveelheid’.

Waarom hadden we haar niet ingelicht dat het er zoveel zijn?

„In de zomervakantie gaan we naar oma Velp”, hoorde ik mezelf naar mijn kinderen roepen. Lucie van Roosmalen antwoordde: „Hoeft niet hoor, we kunnen ook ergens anders heen.”

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.