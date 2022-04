Van mentaal geknakt naar fysiek topfit – de metamorfose van tennisster Arantxa Rus

Waar was die frêle Nederlandse speelster, de voormalig nummer 1 bij de junioren, die in 2011 wereldtopper Kim Clijsters in de tweede ronde van Roland Garros verraste? Arantxa Rus tenniste nog wel, maar vooral in de kleinere toernooien – op de grens van de vergetelheid. Ze stond nog net in de top-200 en leek op weg naar een vervroegd tennispensioen. De laatste keer dat het grote publiek van haar hoorde, was in de zomer van 2013, toen ze het record evenaarde van zeventien nederlagen op rij.

Rus rommelde maar wat aan en dat is in het proftennis een recept voor verlies. Geen coach geloofde nog in haar, voelde ze ook zelf. Toch vond ze dat haar carrière een laatste kans verdiende. Want hard werken kan ze wél, daar moet ze het ook van hebben. Ze wint geen partij makkelijk, ze moet urenlang ballen terugslaan en van hoek naar hoek rennen, puffend en kreunend – het liefst op gravel.

De reddingsboei komt in 2018 met de Spaanse coach Julián Alonso, een voormalig gravelspeler. Hij ziet wel wat in de geknakte Nederlandse. Alonso wil zes maanden de tijd om haar carrière een impuls te geven. Werkt het niet, dan stapt hij zelf op. Rus heeft in zijn ogen alles om het toch nog te maken: een enorme drive, een positieve houding en een atletisch lichaam. Maar eerst is het vooral puinruimen. „Ik moest Arantxa repareren. Haar hoofd, haar benen en haar slagen opschonen”, blikt Alonso terug.

In het begin is er ook onenigheid. Bij het Masters-toernooi van Miami wil Rus een luxe hotel boeken, maar Alonso vindt dat zij op plekken moet slapen die bij haar status passen. „Je leeft als een prinses, zonder dat je die prinses bent”, is de boodschap van Alonso. Hij stelt ook voor om ITF-toernooien te gaan spelen, om haar zelfvertrouwen weer op te bouwen, maar Rus vindt zichzelf te oud om uit te komen op het tweede niveau. Toch besluit ze te luisteren naar haar nieuwe mentor. Ze legt haar tennisleven in Alonso’s handen. Ze verhuist naar Canet de Mar, op een half uur rijden van Barcelona, om daar fulltime te gaan trainen bij diens tennisschool. In Spanje begint de transformatie van Rus.

Trauma

Rus had een trauma overgehouden aan al die verloren tennisjaren, zegt Alonso. Hij wilde haar positief laten denken. Ze beginnen met acht uur training per dag, zodat Rus ziet wat er nodig is om te slagen als prof. De intensiteit wordt afgebouwd tot vier à vijf uur, en dat is nog altijd de basis van haar spel. „Arantxa is een speelster als Rafael Nadal of David Ferrer”, zegt Alonso. „Zij moet de tegenstander laten voelen dat ze er altijd is en nooit opgeeft. Dat is haar talent.”

Tijdens de trainingen, vaak zonder pauzes, moet Rus niet te veel vragen stellen. Ze moet gewoon op Alonso vertrouwen, en eindeloos veel tennissen. Hij wil dat Rus meer topspin gaat gebruiken en werkt daarbij aan haar zwaai, zodat ze beter ‘onder de bal’ kan komen. Hij laat haar ook drie keer per week 45 minuten rennen. „Toen ik net met Arantxa werkte, was ze soms gehaast op de baan, omdat ze geen partijen van drie uur wilde spelen. Ze was dat niet gewend. Maar om partijen van drie uur te kunnen spelen, moet je zes uur trainen.” De no-nonsense-trainingen van Alonso werpen vruchten af. De focus op een positieve houding op de baan, simpel spelen en niet te veel nadenken, passen bij haar introverte persoonlijkheid.

Rus, 31 jaar, is nu zo afgetraind dat elk spiertje op haar lichaam zichtbaar is. Alle arbeid en opofferingen zijn van het smalle en tanige gezicht af te lezen. „Ik denk dat ze, samen met Maria Sakkari [de nummer vijf van de wereld] nu de beste atlete is in het vrouwentennis. Daarin hebben we de top van de wereld bereikt”, zegt Alonso niet zonder trots. Afgelopen jaar stond Rus even 56ste op de ranking. Dit jaar is het doel een plaats tussen de dertigste en vijftigste positie, maar tot nu toe beleeft Rus een moeilijk seizoen. Zowel bij de Australian Open, Indian Wells als in Miami verloor ze in de eerste ronde, na lange driesetters.

Een verschil tussen de top en subtop is de snelheid van denken op de baan, zegt Alonso (44). Rus is vorig jaar aan een universitaire studie psychologie begonnen. Het trainen van het brein moet haar helpen tijdens wedstrijden. En de laatste stap voor Rus richting de top: variatie. Aanvallender spelen. Oplopen bij kortere ballen. Moedig zijn. Alonso laat haar vaker dubbelen, om dit te trainen. Rus zou ook nog dropshots en slices aan haar spel kunnen toevoegen, zegt Alonso. „Maar dat is de laatste fase in de opleiding, de kers op de taart.”