Van dode fietsers tot verre huisjes

Eind maart trokken de Russen zich terug uit de omgeving van Kiev en op 30 maart ontruimden ze Boetsja dat prompt werd ingenomen door Oekraïense militairen. Op 2 april fotografeerden AP-fotografen de vele dode lichamen die er in de straten lagen. Ze verkeerden in verregaande staat van ontbinding zodat duidelijk was, gezien ook de kou, dat ze er al lagen toen de Russen de stad nog bezetten. Wat de bewoners van Boetsja natuurlijk ook konden vertellen.

De Maxar-satellietfoto’s (10-21 maart) die The New York Times op 4 april presenteerde voegden dan ook niet heel veel toe aan het werk van AP, al is dat niet zo ervaren. Opeens leek de Russische betrokkenheid onweerlegbaar.

Op 5 april verschenen Oekraïense droneopnames van een fietser in Boetsja die door een Russisch legervoertuig onder vuur werd genomen. Volgens Bellingcat, dat een satellietopname van Planet bekeek, was de video vóór 10 maart gemaakt, later is de datum op 3 maart gesteld. Toen de plek op 2 april werd bezocht bleek de fietser er nog te liggen. Naast zijn fiets.

De video laat zien hoe de fietser kalm door de Vokzalna-straat rijdt, dan afstapt en lopend verdergaat en vervolgens met de fiets aan de hand de hoek naar de Jabloenska-straat omslaat. Daar wordt hij doodgeschoten, zoals twee anderen kennelijk ook overkwam. Weinig aandacht is er geweest voor het feit dat de Russische schutter al in de richting van de fietser vuurde voordat die zichtbaar was. Onbegrijpelijk dat de fietser zich niet door het lawaai liet afschrikken. Het betreffende straatgedeelte is ook bij Google Street View te bekijken en zelfs is daar de positie van de schutter in te nemen. Dan wordt opeens voorstelbaar dat die aannam dat er iemand met een antitankwapen de hoek om kwam. Misschien was de dood van de fietser dus geen moord.

Op 7 april bracht de BBC een doorwrochte analyse van een video die een gruwelijk incident bij Dmytrivka in beeld bracht. Daar waren, zo te zien, gevangen genomen Russische militairen door Oekraïense militairen gedood. Weer werd een Maxar-satellietopname (31 maart) ter ondersteuning gebruikt. Maar de video was een paar dagen eerder al uitvoerig besproken op Twitter (onder meer door Bild-redacteur Julian Röpcke) en een enkeling had de ‘plaats delict’ zelfs al bezocht. Die is evenzeer bij Street View te bekijken dus er viel niet heel veel te ‘verifiëren’. Dat een van de ostentatief poserende, Russisch sprekende Oekraïners de Oekraïense vlag ondersteboven op zijn mouw draagt is de BBC kennelijk ontgaan.

Eenzame heuvel

Het nut van satellietopnames en van Google Street View, daar gaat het om vandaag. De foto van het huisje in Afrika werd opgestuurd door George Beekman, voormalig medewerker van de wetenschapsredactie. De opname is van 1981. „Kun je uitrekenen hoe groot de afstand is tot die heuvel in de verte als je weet dat die 160 meter boven het terrein uitsteekt”, vraagt hij. „En in welke richting is er gefotografeerd?” Beekman wil het huisje opzoeken.

Het huisje staat, of stond, in Botswana, dichtbij Oodi Village, niet ver van Gaborone. Op internet zijn foto’s van de heuvel te vinden. Een topografische kaart met hoogtelijnen laat zien hoe eenzaam hij is.

Het gaat erom te bepalen onder welke hoek de heuvel gezien werd en er zijn twee objecten die daarbij kunnen helpen: de oliedrum en de openstaande deur. De drum is 85 cm hoog en de deur is, als het een standaarddeur is, 203 cm hoog. Een ideale maat. De afstand van de camera tot de deur is met enige moeite af te leiden uit de perspectivische verkorting van het huisje (zijnde het relatieve hoogteverschil tussen de huishoeken), ervan uitgaande dat het huisje een vierkant is met zijden van 6 meter en aannemende dat zijn front ongeveer 27 graden is weggedraaid van de camera. De afstand tot de deur blijkt zo’n 15 meter en de deur wordt dus gezien onder een hoek van 7,7 graden (want tangens 7,7 = 0,135). Heel toevallig steekt de heuveltop ook 7,7 graden boven de horizon (die door de bovenkant van de drum loopt). Het brengt de afstand op 1,2 km.

De opname bevat nauwelijks aanwijzingen voor de kompasrichting waarin gefotografeerd werd. De zon lijkt zo’n 75 graden hoog te staan, maar dat is voor Oodi, dat nagenoeg op de steenbokskeerkring ligt, niets bijzonders. Het kan tussen half oktober en half februari voorkomen. De zon staat in die gevallen altijd aan de noordzijde van de lijn west-oost. Zou hij zo’n 85 graden hoog hebben gestaan dan wist je dat-ie in het noorden stond. Helaas is de datum van de foto niet bekend.

Uitkomst biedt weer Google Street View. Hoewel Oodi nauwelijks verharde wegen kent blijken er toch veel Street View-opnames te zijn gemaakt. Ze geven de doorslag want er blijkt maar een klein gebiedje ten oosten van de heuvel te zijn vanwaar je het heuvelprofiel ziet zoals het op de foto staat. Het archief van Google Earth bevat een gedetailleerde Landsat-satellietopname uit 2002 die er tussen verspreide bomen een tiental kleine huisjes laat zien. Daar moet Beekman maar eens verder vragen.