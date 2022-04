Twijfel over de koers kan de PvdA missen als kiespijn

Wat de beste renpaarden van de PvdA betreft komt er veel meer samenwerking met GroenLinks. Partijprominenten Frans Timmermans en Marjolein Moorman, die eerder hebben laten zien dat ze verkiezingen kunnen winnen, spraken zich vrijdag in een opiniestuk in de Volkskrant sterk uit voor „vergaande samenwerking” op links. De timing is scherp: volgende week vrijdag kiest de partij een nieuwe fractievoorzitter, na het onverwachte vertrek van Lilianne Ploumen eerder deze week. Een keuze die in hoge mate bepalend zal zijn voor de weg die de partij de komende jaren inslaat.

Lees ook: PvdA’ers misten scherpte en leiderschap

Voor Timmermans – op dit moment Eurocommissaris – en Moorman – wethouder te Amsterdam – is de keus helder: de partij moet niet blijven hangen in nostalgie over het grootse PvdA-verleden en moet zich ook niet richten op de „toenemende wanhoop” onder kiezers, zoals populisten en partijen als de SP plegen te doen. Wat wel moet gebeuren is herstel van „het geloof in de waarde van vooruitgangsidealen”. Dat kan alleen met „lef” en met een positieve agenda rond klimaat, Europa en bestaanszekerheid, menen de twee. Met GroenLinks dus. Het woord fusie wordt niet gebruikt. Wel spreken Timmermans en Moorman over „zelfs verbinden met GroenLinks” als dat de kansen op een progressieve doorbraak zou vergroten.

SP-blosje

Het pleidooi komt op het moment dat er binnen de PvdA-fractie onenigheid is over hoe ver de samenwerking op links moet gaan. Ploumen koos er nadrukkelijk voor om gezamenlijk op te trekken in de Tweede Kamer en presenteerde vorig jaar met GroenLinks-leider Jesse Klaver een ‘progressief oppositieakkoord’, maar in de fractie kreeg ze daar niet alle handen voor op elkaar. Veel nieuwkomers, zoals oud-Europarlementariër Kati Piri, zijn vóór, maar ervaren Kamerleden als Attje Kuiken, Henk Nijboer en Khadija Arib hebben hun twijfels – en juist zij worden genoemd als kansrijke kandidaten om Ploumen op te volgen.

Lees ook: Armpje drukken in de PvdA-top: wel of geen nauwere band met GroenLinks

Dat twee prominente niet-Kamerleden zich zo manifesteren moet dan ook gezien worden als een poging om te voorkomen dat de Kamerfractie te veel een „SP-blosje” krijgt, zoals een ingewijde het noemt, en dat fractieleden als Piri, ooit begonnen als stagiair bij Timmermans, verzwakt raken binnen de fractie.

Extra saillant is dat het om twee sociaaldemocraten gaat die electoraal goed liggen: Timmermans was in 2019 het gezicht van de PvdA tijdens de Europese verkiezingen en behaalde, grotendeels op eigen kracht, een klinkende overwinning. Onder Moorman werd de PvdA tijdens de recente gemeenteraadsverkiezingen weer de grootste partij in Amsterdam.

Opvallend was dat het vrijdag vooral Kamerleden van GroenLinks waren, onder wie vice-fractievoorzitter Corinne Ellemeet en Laura Bromet, die het pleidooi van de twee op Twitter direct omarmden. „Afgelopen jaren gezien dat er veel meer overeenkomsten zijn dan verschillen tussen onze partijen”, schrijft Bromet. „We laten het land veel teveel aan rechts over.”

Timmermans en Moorman zien in de samenwerking ook een antwoord op de sterke versnippering van het politieke landschap. „Om te kunnen besturen moeten er zoveel kleuren worden gemengd dat er alleen nog maar een grijze pap overblijft waar burgers zich in afnemende mate door vertegenwoordigd voelen. Dit speelt conservatieve krachten, amoreel ‘managerialisme’ en radicale stemmen in de kaart.”

De PvdA-fractie hield zich vrijdagochtend stil. Onverstandig, vindt oud-partijleider Job Cohen, die het verhaal van Timmermans en Moorman „mooi, bevlogen en richtinggevend” noemt. Cohen is het eens met de analyse dat de sociaal-democratie zich, net als bij het ontstaan van de PvdA in 1946, opnieuw moet uitvinden. „Hoe zorgen we ervoor dat de progressieve club weer bij elkaar komt? Na de klap van Rutte II hebben veel linkse mensen die de PvdA altijd hebben gesteund geen vertrouwen meer [in de partij]. Die moeten we terugwinnen door te herbronnen en duidelijk te maken waar we voor staan.”

Machtsvraag

Electoraal is een fusiepartij zeker aantrekkelijk, denkt opinieonderzoeker Peter Kanne. Hij onderzocht de afgelopen jaren meermaals hoe kiezers over een grotere links-progressieve partij van GroenLinks en PvdA denken. De conclusie: de meeste eigen kiezers – zo’n 80 procent - blijven zo’n fusiepartij trouw, en de grotere linkse partij wordt aantrekkelijk voor andere kiezers. „Als zo’n partij de grootste of tweede partij kan worden is dat aantrekkelijk voor kiezers”, zegt Kanne. „Een kiezer kijkt ook altijd strategisch naar de machtsvraag. Wel is ook van belang wie de lijsttrekker wordt.”

Uit het onderzoek van Kanne bleek dat de nieuwe partij vooral voor D66 een bedreiging is: tot een kwart van hun kiezers zou een overstap overwegen, net als kiezers van de Partij voor de Dieren en Volt. Een fusie zou ook een ander probleem van GroenLinks en de PvdA oplossen: de PvdA trekt vooral nog oude kiezers, GroenLinks jonge. „Als je ze op elkaar legt, heb je weer de volkspartij die de PvdA ooit was, en die GroenLinks volgens Klaver ook wilde worden”, aldus Kanne.

Cohen vindt het „mooi” dat GroenLinks maar één keer wordt genoemd in het stuk van Timmermans en Moorman. „Het gaat om de inhoud, het moet verder gaan dat alleen een fusie.” Cohen vindt het bundelen van de progressieve krachten in een nieuwe linkse fusiepartij een goed idee. „Dat is een mooi begin, maar als je de zetels nu optelt kom je op zeventien. Dat is niks. Je moet terug willen naar een beweging die weer veertig zetels haalt.” Daar moet dan wel nu al mee worden begonnen: volgend jaar zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Eerste Kamer, de eerste kans voor het linkse blok om zich te bewijzen op weg naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2025. Twijfel over de koers kan de PvdA dan missen als kiespijn.