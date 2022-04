Toen dieren en mensen elkaar niet meer konden verstaan

Fikry El Azzouzi (1978) is een begenadigd schrijver van romans en toneelstukken die de Ultima voor Letteren ontving, een Vlaamse cultuurprijs. De jury prees hem onder meer omdat hij als Vlaams-Marokkaanse auteur invloeden uit de islamitische en oosterse cultuur laat terugkomen in zijn werk. Aicha en de verloren taal is zijn eerste kinderboek.

Op de achterflap lezen we: ‘Lang geleden spraken mensen en dieren dezelfde taal, maar op een dag stopten ze met luisteren naar elkaar en sindsdien staan ze lijnrecht tegenover elkaar. Machtige djinns wijzen een heel gewoon meisje aan om de vrede te herstellen: Aicha.’ Dat klinkt als een spannend boek, maar wie Aicha en de verloren taal leest, wordt toch getrakteerd op een minder pakkend verhaal. Absoluut interessant, maar lang niet zo spannend als gepresenteerd.

Uitverkoren kind

In dat verhaal, of eigenlijk eerder in die fabel, vertelt El Azzouzi dat het mens en dier na 999 jaar niet meer lukte om elkaar te begrijpen. De taal verbrokkelde zich in duizenden stukjes. ‘Elk wezen had zijn eigen taal, zijn eigen dialect.’ God gaf de oudste djinns de opdracht mens en dier dichter bij elkaar te brengen. ‘Om de 99 jaar verscheen een groot mirakel. Dan werd een kind geboren dat met ieder levend wezen kon praten. Wanneer die uitverkorene de talen en dialecten van alle dieren had gehoord, dan zouden de taalstukjes opnieuw in elkaar passen en kon iedereen elkaar weer verstaan.’ Aicha, zo heet het uitverkoren kind dat om haar te beschermen tegen kwade krachten bij haar geboorte een beschermdjinn krijgt, Milouda.

Het is een mooi mysterieus idee, waar je zo in mee wil gaan, maar de personages zijn tamelijk vlak en er zijn een hoop verhaallijnen uitgezet die niet allemaal even sterk zijn uitgewerkt. Daardoor blijven vragen open. Bijvoorbeeld: ‘Hoe kon de wereld zo snel veranderen? Niemand die het antwoord wist.’ Dat is fantasieloos en gemakzuchtig. Dat het verhaal daarnaast geschreven is vanuit een alwetende verteller draagt dan wel bij aan de sprookjesachtige toon, maar komt de spanningsboog niet ten goede.

Mystieke elementen

Toch is Aicha en de verloren taal een interessant boek. En dat heeft alles te maken met de prachtige vertelstem van El Azzouzi. Die is kalm en melodieus, waardoor de mystieke elementen alle ruimte krijgen. De djinns bijvoorbeeld, die we kennen uit oosterse verhalen en uit de Koran, zijn mateloos intrigerend met bewegende tatoeages in hun gezicht. Als El Azzouzi schrijft over hun jaarlijkse bijeenkomst spreekt dat tot de verbeelding: ‘Achter de poort van Vuur lag een grote arena met een hoge tribune. Hier was het verplicht om respectvol met elkaar om te gaan. Bij elke vorm van vijandigheid spuwde de vulkaan aswolken uit.’ De zorgvuldigheid waarmee het verhaal op zulke momenten verteld wordt, geeft je als lezer het gevoel dat je een nieuwe wereld instapt, die aanvoelt als een eeuwenoud sprookje waardoorheen een spannende oosterse wind blaast. Dat verraadt dat met wat beter uitgewerkte personages en verhaallijnen er nog heel wat te verwachten is van El Azzouzi.

De Vlaamse illustrator Trui Chielens verzorgde de tekeningen. Haar illustraties zweven tussen droom en realiteit en doordat ze in Aicha en de verloren taal in zwartwit zijn, geven ze een extra donkere mysterieuze kracht mee aan de tekst.