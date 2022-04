The Passion: is Jezus soms een ‘aardige wappie’?

De mooiste vondst van The Passion (NPO1) dit jaar was ongetwijfeld de ingelaste uitzending van talkshow De tafel van Pauw. Jeroen Pauw ontving de zojuist gearresteerde religieuze leider Jezus van N. en degene die over diens lot zou beslissen: de Romeinse landvoogd Pilatus. Jezus toonde zich een slechte talkshowgast: eerst zei hij niets, toen kwam hij met zweverige teksten waar Pauw niets van snapte. Het volk bezegelde Jezus’ lot via het Opiniepanel van Gijs Rademaker. Het proces tegen Jezus was een trial by media.

Die geestige talkshow kwam als geroepen, want verder was deze editie van het jaarlijkse paas-evenement – modern christelijk muziektheater over de executie van Jezus Christus, zoon van God – nogal vlak en verliep niet vlekkeloos. Zo hakkelde radio-dj Ruud de Wild, die optrad als verteller, zich met veel versprekingen door zijn tekst heen. Veel van de livesfeer ging verloren omdat de show wederom zonder publiek was - het opheffen van de coronamaatregelen kwam te laat om nog te switchen, zegt de organisatie.

Een nieuwe toevoeging was de rol van Maria Magdalena, een van Jezus’ volgelingen, gespeeld door Kim-Lian van der Meij. Volgens de overlevering was zij een sekswerker, maar hier was ze, in lijn met de Bijbel, een van de rijke vrouwen die „de toer” van Jezus financierde. In Jezus’ gevolg zaten dit keer überhaupt veel vrouwen.

Ook nieuw waren de vertalingen van Engelstalige hits, van James Blunt, Robbie Williams, Kane. Doorgaans is The Passion opgebouwd rond bestaande Nederlandstalige hits die in een nieuwe context worden geplaatst – net als in een jukebox musical. De aangename verrassing was presentator Dennis Weening als Judas, die beperkt maar overtuigend zong en acteerde. Acteur Soy Kroon was een aangename Jezus.

Lachen mag van God

Het idee achter The Passion is om het Bijbelverhaal relevant te maken voor een hedendaags, niet-kerkelijk publiek. „Actueler dan u denkt!” wierf verteller Ruud de Wild. Dus zat de show boordevol verwijzingen naar deze tijd, soms vergezocht of potsierlijk, maar dat geeft niet. Lachen mag van God.

Jezus en zijn discipelen haalden kapsalon, ze traden op in een bierreclame. Ze zaten in de Achterhoek dus ze werden geïntroduceerd met ‘Oerend Hard’. Verrader Judas reed op een Rewaco trike en deed aan motorcross. De hogepriesters die Jezus wilden vangen, werden gespeeld door het team van Hunted.

Vrij snel haalde verteller De Wild de oorlog in Oekraïne erbij: „Een land wordt compleet naar de gallemiezen geschoten.” Ook het Poetingezinde Forum kreeg een sneer toen De Wild mensen hekelde die met Tribunalen dreigen. Verder vroeg hij zich af Jezus soms een „aardige wappie” was.

De treffendste verwijzing was trouwens een toevallige: bij het kruis zong Maria, de moeder van Jezus, het liefdeslied uit de film Titanic, het schip dat donderdag precies 110 jaar geleden zonk. Vlak hierna kwam het nieuws dat het Russische vlaggenschip Moskva voor de Oekraïense kust is gezonken.

Deze rubriek wordt tot 25 april door diverse auteurs geschreven.