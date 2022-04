Ten minste 150 gewonden in Jeruzalem tijdens vrijdaggebed Al-Aqsa-moskee

Bij rellen in Jeruzalem in de Al-Aqsa-moskee zijn vrijdagochtend ten minste 150 mensen gewond geraakt. Dat melden Palestijnse hulpdiensten volgens Israëlische media en persbureau Reuters. Een groep van tientallen Palestijnse demonstranten raakte slaags met de Israëlische politie na het vroege ochtendgebed. Volgens de Israëlische autoriteiten zijn drie agenten gewond geraakt.

De precieze aanleiding van de onrust is nog onduidelijk. Volgens de Israëlische politie gooiden honderden Palestijnen na de ochtendgebeden met vuurwerk en stenen naar agenten en naar de nabijgelegen Joodse gebedsruimte. Agenten zouden traangas hebben gebruikt en met rubberkogels hebben geschoten op de demonstranten. De politie drong vervolgens de moskee binnen, volgens eigen zeggen „om de menigte te verspreiden”, meldt Reuters. De Palestijnse autoriteiten veroordelen het optreden van de politie en spreken van „Israëlische agressie” tegen de moskee.

Volgens de Israëlische politie zijn „honderden” mensen gearresteerd en is de moskee voor het vrijdagmiddaggebed weer open. De directeur van de moskee spreekt van zo’n tachtig aanhoudingen, meldt Reuters op basis van Palestijnse media.

Spanningen

In de moskee waren duizenden mensen aanwezig voor het ochtendgebed. Tijdens de ramadan, de heilige islamitische vastenmaand die nu twee weken aan de gang is, komen veel Palestijnen naar Jeruzalem om te bidden. De spanningen zijn de afgelopen weken opgelopen na een reeks dodelijke aanslagen in Israël. Vorige week schoot een Palestijnse man op mensen in een drukke bar in Tel Aviv, waarbij twee doden en meerdere gewonden vielen. Daarnaast zijn in de afgelopen weken zeker zeven Palestijnen gedood door Israëlische strijdkrachten op de bezette Westelijke Jordaanoever.

De ramadan valt dit jaar samen met zowel Pasen als met het Joodse Pesach-feest, dat op vrijdag begint. Door de feestdagen zullen naar verwachting deze week al tienduizenden gelovigen naar Jeruzalem komen.