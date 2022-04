Russische mensenrechtenadvocaat Moskalenko: ‘De gewone Rus verdedigen tegen onrecht kan bijna niet meer’

Op het kantoor van de Russische advocate Karinna Moskalenko aan de Rue de la Première Armée in Straatsburg lagen lange tijd zeven afgerukte nagels, verzegeld in een doorzichtig plastic zakje. De nagels waren van de Rus Vitali Boentov, veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf wegens een moord – die hij ontkent te hebben gepleegd. In 2009 probeerde de directie van strafkolonie ‘IK-1’ in de West-Russische regio Toela hem te werven voor een groep gedetineerden die andere gevangenen ‘corrigeert’. „Een soort Sonderkommando”, vertelt Moskalenko. „Ze sloegen gevangenen in elkaar en pleegden zelfs moorden.” Toen Boentov weigerde, werd hij geslagen met een knuppel en kreeg hij een gasmasker op zodat hij moeilijk kon ademen. Daarop werden eerst zijn teennagels en daarna de nagels van zijn handen uitgetrokken met een tang. Daarna moest Boentov met zijn gewonde handen zijn eigen bloed van de vloer boenen.

Boentov slaagde erin de nagels te verbergen achter de plinten van zijn cel – belangrijk bewijs. Toen hij in 2010 een klacht indiende bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg zei de advocaat van de Russische Federatie dat de nagels waren uitgevallen door een zeldzame schimmel-infectie. Om elke twijfel uit te bannen, wilde Moskalenko enkele vingernagels tonen op zitting. Het geronnen bloed zat er nog op. „Ik was bang dat in de 21ste eeuw niemand dit verhaal zou geloven”, zegt ze op haar kantoor in Straatsburg. „Maar gelukkig hoefde ik ze niet te laten zien. Het Europees Hof nam genoegen met de foto’s.”

Zeshonderd overwinningen

In ruim twintig jaar wonnen Karinna Moskalenko (68) en haar advocatencollectief voor het Europees Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg bijna zeshonderd zaken tegen de Russische autoriteiten. Ze vertegenwoordigde Michaïl Chodorkovski, de oligarch die vanwege zijn politieke activiteiten in 2003 door de Russische president Poetin in de cel werd gegooid. Na een klacht van haar advocatencollectief over het keer op keer arresteren van Aleksej Navalny verklaarde het Europees Hof dat de Russische oppositieleider politiek werd vervolgd.

Nadat de oppositieleider was vergiftigd met het zenuwgif novitsjok en opnieuw werd opgesloten, eiste het Europees Hof zijn onmiddellijke vrijlating – een uitspraak die het Kremlin negeerde, maar die wereldwijd werd opgemerkt.

Bijna een kwart eeuw vormde het Europees Hof een van de belangrijkste remedies tegen onrecht en mensenrechtenschendingen in de Russische Federatie – ook al gaf Moskou geregeld geen uitvoering aan de beslissingen van het Hof.

Op 25 februari, de dag nadat Russische troepen Oekraïne waren binnengevallen, spande Moskalenko meteen namens gedupeerde Oekraïense burgers een noodprocedure aan tegen Rusland op grond van artikel 2 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM): het recht op leven. „Het Europees Hof nam onze positie over en beval Rusland humanitaire corridors in te stellen en te zorgen voor water, eten en medicijnen. Rusland antwoordde daarop ‘dat de mensen in de Donbas ook hadden geleden.’

Inderdaad, zegt Moskalenko: toen antwoordde Rusland nog. Maar straks hoeft Moskou zich niet meer te verantwoorden. Op 16 maart besloot het comité van Europese ministers Rusland uit de Raad van Europa te zetten: dit betekent automatisch dat de Russische Federatie een half jaar later, vanaf 16 september 2022, niet langer valt onder het EVRM. Op 7 april werd Rusland ook geschorst voor de VN-Mensenrechtenraad.

„Ik ben nog steeds in shock”, vertelt Moskalenko deze week, nadat ze om acht uur ’s avonds de deur van haar kantoor eindelijk achter zich dicht heeft getrokken. „De oorlog heeft alles veranderd.” Als mens begrijpt Moskalenko het besluit om Rusland uit de Raad van Europa te gooien: „Ik ben geen politicus, maar ik kan niet zeggen dat het onrechtvaardig is. De Russische autoriteiten hebben iets begaan waarvan de Europese gemeenschap vindt dat een lid van de Raad van Europa dat niet op zijn geweten mag hebben.”

Maar als mensenrechtenadvocaat wijst Moskalenko meteen op de schaduwzijde van de beslissing: „Voor de Russische samenleving is dit natuurlijk een vernietigende slag. Er vervalt een belangrijk instrument om Russen die het slachtoffer zijn geworden van schreeuwend onrecht, te verdedigen.” Ze denkt ook aan de Oekraïners: „De klachten stromen nog steeds binnen, uit alle regio’s van Oekraïne. En toen Rusland nog lid was van de Raad van Europa, reageerden de autoriteiten in Moskou daarop. Ik had mijn hoop gevestigd op dit drukmiddel.”

Haar dure iPhone Pro Max

We spreken elkaar eind januari voor het eerst, de dag nadat de grand chamber van het Europees Hof – zeventien rechters – zich heeft gebogen over de klacht van Nederland tegen Rusland wegens het neerhalen van vlucht MH17, waarbij alle 298 inzittenden (onder wie 196 Nederlanders) om het leven kwamen. Moskalenko – geen deelnemer aan het proces – vraagt honderduit over de zitting, over wat advocaat Michaïl Vinogradov namens Rusland heeft gezegd, over de vragen van de rechters – Moskalenko kent ze allemaal bij naam. Intussen lurkt ze driftig aan haar elektronische sigaret en belt ze voortdurend met haar dure iPhone Pro Max, met een geheugen van één terabyte. „Toen ik hoorde dat er een telefoon was met zo’n groot geheugen, heb ik die meteen besteld. Op zitting, of op één of ander politiebureau in Rusland: ik neem altijd alles op.”

In alle jaren dat Moskalenko nu procedeert tegen de Russische autoriteiten is haar nimmer iets ernstigs overkomen, al waren er soms angstige momenten. Haar man vond druppeltjes kwik op de vloer van de auto. De Franse justitie kon de herkomst van het zeer giftige metaal niet verklaren, maar vond dat er onvoldoende grond was voor een strafrechtelijk onderzoek.

Vrienden en bekenden hebben het niet overleefd. Journalist Anna Politkovskaja werd in 2006 doodgeschoten in de lift van haar Moskouse flat. Mensenrechtenactiviste Natalia Estemirova werd in 2009 ontvoerd uit haar woning in de Tsjetsjeense hoofdstad Grozny en teruggevonden langs de kant van de weg, met schotwonden in de borst en in het hoofd.

Toen Moskou in 1999 het leger afstuurde op Tsjetsjenië, reisden Moskalenko en Politkovskaja naar de vluchtelingenkampen, om verhalen op te tekenen. „Wat we daar vastlegden was een verschrikkelijke kant van de Tsjetsjeense oorlog: een niet eerder vertoonde wreedheid ten aanzien van de burgerbevolking.”

Moskalenko herinnert zich de „bizarre zaak” rond de dood van een vijfjarig meisje. Om vijf uur ’s ochtends omringden Russische veiligheidstroepen een Tsjetsjeens huis. „Ze zeiden: iedereen naar buiten! De moeder zei: mijn dochtertje ligt daar nog te slapen. ‘Nee er zijn hier terroristen’ zeiden soldaten, en ze lieten haar niet meer naar binnen. De moeder schreeuwde, weende, en blijkbaar was het meisje wakker geworden, want er was beweging achter een raam. Of ze dronken waren of niet weet ik niet, maar de militairen bliezen met een granaatwerper de helft van het hoofd van dat kind er af.”

Voor het Europees Hof zei Rusland dat er geen sprake was van schending van het recht op leven (artikel 2 EVRM, red.) omdat er twee terroristen moesten worden uitgeschakeld. „Voor mij tekent het de normen en waarden van hen die daar de leiding hadden, zij die het toedekten en zij die het goedpraatten, zelfs voor het Europees Hof.”

Moskalenko stelde een pakket van ‘Tsjetsjeense Zaken’ samen voor het Europees Hof. Daarbij ontdekte ze een patroon: „De ongelooflijke wreedheid van het Russische militaire contingent daar.”

De martelingen en moordpartijen in Tsjetsjenië bleven onbestraft, en werden daardoor de norm voor een hele generatie militairen agenten en inlichtingenofficieren.

Moskalenko: „Die lui keerden terug naar het normale leven, maar dat leven begrepen ze niet meer. In Tsjetsjenië was een verschrikkelijke routine ontstaan, en die routine keerde terug naar Rusland. Het hele land raakte getsjetsjeniseerd.” Moskalenko heeft het teruggezien in latere zaken, zoals van Boentov: „De militairen die in Tsjetsjenië hebben gediend zijn nu bewakers in de gevangenissen. Heel enge mensen.”

Boetsja

Inmiddels komen er dagelijks meldingen binnen over oorlogsmisdaden in Oekraïne, gepleegd door een volgende generatie Russische militairen. Over de vervolging van de massamoord in Boetsja en andere voorsteden van Kiev wil Moskalenko niets zeggen – dat valt buiten haar expertise en competentie. „Ik ben mensenrechtenadvocaat. De moorden in Boetsja vallen onder het internationale strafrecht.”

Na de annexatie van de Krim en het uitbreken van de oorlog in Oost-Oekraïne in 2014 gingen er al stemmen op om Rusland het lidmaatschap van de Raad van Europa te ontnemen. In een officiële brief vroegen Moskalenko en mensenrechtenorganisaties de Raad met klem om dat niet te doen.

In de afgelopen jaren was Rusland koploper in het aantal veroordelingen door het Europees Hof. Vooral bij geruchtmakende zaken weigerde Rusland om uitspraken uit te voeren.

„In Rusland zijn er veel politici die graag lid van de Raad van Europa zouden willen blijven, zonder de beslissingen van het Europees Hof uit te voeren. En de afgelopen jaren werd de situatie niet beter, maar steeds slechter. Maar alleen al het registreren van een klacht door het Hof zette iets in werking, de politieke leiding van de Russische Federatie kreeg kritische vragen op het bord. En dat leidde vaak tot enig resultaat.” Zo voerde Moskalenko in de afgelopen twintig jaar veel zaken over de erbarmelijke detentie-omstandigheden in Rusland. Die zijn nog steeds niet goed, maar de situatie in de gevangenissen is wel een stuk verbeterd. „Ze hebben daar echt wat aan proberen te doen.”

Nadat Rusland op 16 maart uit de Raad van Europa was gezet, richtten Moskalenko en haar collega’s zich tot het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties in Genève. Rusland heeft het zogeheten ‘Eerste Aanvullende Protocol’ geratificeerd, dat het VN-Comité het recht geeft uitspraken te doen over schendingen van mensenrechten. De schorsing van Rusland uit de Mensenrechtenráád op 7 april verandert daar niets aan, zegt Moskalenko.

Maar nu Rusland steeds verder geïsoleerd raakt, zou Moskou het ‘aanvullend protocol’ kunnen opzeggen, zo vrezen veel advocaten. Daarmee wordt dan de laatste juridische weg voor slachtoffers afgesloten.

„Veel van mijn collega’s zijn wanhopig”, zegt Moskalenko. „Zelf voel ik geen wanhoop. Wel een groot gevoel van onmacht.”

Het werk in Straatsburg gaat voorlopig door. „De komende jaren kunnen we nog klachten indienen bij het Europees Hof voor schendingen die zijn gepleegd vóór 16 september van dit jaar. En heel veel Russen vragen ons dat te doen. Mensen hebben de hoop dat de situatie ooit verandert en dat Rusland een beschaafd land wordt dat weer deel kan uitmaken van internationale organisaties.”

Raketstrijdkrachten

Moskalenko’s vader was militair, raakte zwaar gewond in de Tweede Wereldoorlog en klom na de oorlog op tot de rang van generaal-majoor bij de strategische raketstrijdkrachten.

„De bedoeling was dat ze nooit zouden worden ingezet”, zegt Moskalenko aan het einde van ons gesprek in januari, terwijl ze naarstig zoekt naar een aansteker in het keukentje van haar kantoor. Aan het einde van de middag is het tijd voor echte tabak, maar waar zijn de lucifers? Ze steekt haar cigarillo aan met de broodrooster en zegt: „Weet u dat het aanzetten tot oorlog een misdrijf is volgens de Russische wet?” Het is vier weken voor de invasie, Rusland heeft bijna 200.000 militairen samengetrokken aan de Oekraïense grens. Moskalenko maakt zich zorgen. Ik vraag of ze bang is voor de Derde Wereldoorlog. „Heel erg”, zegt ze, terwijl ze trekt aan haar sigaartje. „Ik hoop dat verstandige politici het niet zo ver zullen laten komen.”

Als ik haar deze week bel, vraag ik of ze al eens denkt aan haar pensioen. Geen sprake van, zegt Moskalenko. De afgelopen maand rapporteerde ze nog aan de VN over mishandeling en marteling van politieke gevangenen in Wit-Rusland. Indien het haar gevraagd wordt, zal ze zich buigen over mensenrechtenschendingen in Oekraïne. „Als er niet zo veel werk te doen was, dan zou ik allang gestopt zijn”, zegt Moskalenko. „Ik heb vijf kinderen en zes kleinkinderen, sommigen hebben veel aandacht nodig. Maar ik weet dat velen op mijn werk zijn aangewezen. Desnoods gaan we gewoon weer procederen voor de Russische rechter. We kunnen mensen niet laten stikken.”