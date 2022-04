PvdA-coryfeeën Timmermans en Moorman roepen op ‘haast’ te maken in samenwerking met GroenLinks

PvdA’ers Marjolein Moorman en Frans Timmermans willen verdergaande samenwerking „en zelfs verbinden” met GroenLinks. Dat schrijven de kopstukken deze vrijdag in een opiniestuk in de Volkskrant. De twee roepen op om „haast” te maken met de samenwerking, omdat dat de enige manier zou zijn om hun doelen te bereiken.

„We hebben een doorbraak nodig om het land vooruit te helpen”, schrijven de Amsterdamse wethouder Moorman en Eurocommissaris Timmermans. „En zo’n doorbraak forceer je alleen met vereende krachten die geloven in vooruitgang en solidariteit. Wij geloven dat verdergaande samenwerking, en zelfs verbinden met GroenLinks, die doorbraak kan zijn.”

Het pleidooi komt drie dagen nadat Lilianne Ploumen bekendmaakte per direct te stoppen als partijleider en Kamerlid van de PvdA omdat ze zichzelf ongeschikt vindt. Na het vertrek van Ploumen, een van de aanjagers van samenwerking met GroenLinks, rees de vraag hoeveel van haar ambities zou overblijven. Moorman en Timmermans, allebei genoemd als Ploumens opvolger, lijken daarover nu een stevig signaal af te geven.

Vooruitgangsgeloof

In de brief pleiten Moorman en Timmermans onder meer voor een nieuw vooruitgangsgeloof, zoals dat na de oorlog „een beslissende bijdrage” zou hebben geleverd aan het bouwen van de Nederlandse welvaarts- en verzorgingsstaat. „De uitdagingen waar we nu voor staan zijn niet minder groot dan die in 1946.” De pandemie, klimaatcrisis, oorlog, toenemende ongelijkheid en afnemende bestaanszekerheid zijn daar volgens de twee voorbeelden van. Verandering is mogelijk, betogen ze, „maar daarvoor is het nodig dat progressief Nederland zich niet door nostalgie uiteen laat drijven, maar juist de krachten bundelt.”

Van zowel GroenLinks- als PvdA-kant is via Twitter steun betuigd voor de oproep van Moorman en Timmermans. GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet schrijft het „eens” te zijn met de omroep. Ook Job Cohen, een ander PvdA-kopstuk, deelde de complimenten uit voor wat hij een „mooi, bevlogen en richtinggevend” artikel noemde.

Vooral bij een deel de ervaren garde van de PvdA bestaan twijfels over samenwerking met GroenLinks. Oud-minister Ronald Plasterk noemde GroenLinks in De Telegraaf een „rijkeluispartij” en oud-Kamerlid Adri Duivesteijn duidde samenwerking als „het einde van de PvdA”. Nieuwelingen als Joris Thijssen, oud-directeur van Greenpeace Nederland en de Rotterdamse oud-wethouder Barbara Kathmann hebben juist hoge verwachtingen van een sterke, linkse ‘beweging’, met veel aandacht voor klimaat en bestaanszekerheid.