Politie Kiev: 900 burgerlichamen aangetroffen rondom hoofdstad

De Oekraïense politie heeft naar eigen zeggen meer dan negenhonderd dode lichamen van burgers aangetroffen in de regio van hoofdstad Kiev. Dat meldt een politieleidinggevende vrijdag volgens verschillende persbureaus. De meeste lijken - 350 - trof de politie aan in Boetsja. De politie stelt dat 95 procent van de gevonden burgers is overleden aan schotwonden. De lichamen zijn achtergelaten of tijdelijk begraven, aldus de politie. Deze informatie is niet te verifiëren voor NRC.

Eind vorige maand kondigden de Russische strijdkrachten aan zich terug te trekken uit Kiev. Na de terugtrekking uit Kiev zullen de Russen zich meer richten op een offensief in het oosten van Oekraïne. Nu de militairen zijn vertrokken, stelt de politie nog dagelijks nieuwe lijken aan te treffen, onder het puin of in een massagraf. De politie van Kiev gaat ervan uit dat veel burgers op straat zijn geëxecuteerd.

Vorige week maakten Oekraïense autoriteiten bekend 410 lichamen te hebben aangetroffen in de voorsteden van Kiev, zoals Boetsja, Hostomel en Irpin. De weerzinwekkende beelden van Boetsja, waar de straten bezaaid lagen met lijken, riepen internationaal veel afschuw op. Veel lichamen waren met de handen op de rug vastgebonden. De infrastructuur van de stad is ook totaal verwoest.

