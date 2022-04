Onderzoeken naar bekende Russische oligarchen stilgelegd

De politie en opsporingsdienst FIOD hebben vanaf 2001 tevergeefs onderzoek gedaan naar het grootschalig witwassen van geld uit Rusland via Nederland. Het onderzoek liet zien dat diverse bekende oligarchen, zoals Poetin-critici Michail Chodorkovski en Boris Berezovski, hun omvangrijke Russische bezittingen onder meer via een trustkantoor in Hoofddorp onderbrachten in belastingparadijzen.

Tot een veroordeling wegens witwassen of een gerichte aanpak van de Russische kapitaalvlucht via Nederland kwam het echter nooit. De onderzoeken werden, tot frustratie van de rechercheurs, stilgelegd door het Openbaar Ministerie. Officieren van justitie voorzagen problemen met de bewijsbaarheid en wantrouwden de samenwerking met de Russische autoriteiten.

Het politie-onderzoek naar Russisch geld in Nederland begon in 2001 door een rechercheur in Zwolle. De man stelde vast dat twee Nederlandse bedrijven cruciaal waren voor het geldverkeer van een aantal bekende oligarchen: de Amsterdam Trade Bank, de Nederlandse vestiging van een Russische bank, en het Hoofddorpse bijkantoor van het internationale trustkantoor Valmet, later omgedoopt tot Mutual Trust.

De rechercheur uit Zwolle verzamelde belastende informatie uit binnen- en buitenland, maar zijn voorstel om de bank en het trustkantoor nader te onderzoeken belandde in 2003 in een la.

In 2005 kreeg het OM alsnog interesse in Valmet en werd een witwasonderzoek tegen het trustkantoor in Hoofddorp en haar bestuurders gestart. De opsporingsdienst FIOD viel binnen in Hoofddorp, mede op verzoek van de autoriteiten in Duitsland, Groot-Brittannië en Spanje. Ook de Russen vroegen informatie op, over financiële hand- en spanddiensten die in Hoofddorp waren verricht voor Berezovski en Chodorkovski.

Ook dit onderzoek liep spaak, onder meer omdat het OM vreesde in een politieke strijd gezogen te worden. Chodorkovski sprak zich openlijk uit tegen Poetin en werd veroordeeld wegens fraude. Berezovski vluchtte naar Londen en werd daar in 2008 dood aangetroffen.

Het OM seponeerde de witwaszaak tegen Valmet in 2011 wegens gebrek aan bewijs, maar kon de zaak pas in 2018 echt sluiten omdat de Russen al die tijd bleven aandringen op de overdracht van dossiers die in Hoofddorp in beslag waren genomen. Op dat moment was net een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen bij de bank ATB begonnen.

Vrijdagmiddag probeerde trustkantoor Mutual Trust Netherlands publicatie van het NRC-onderzoek naar Russisch geld via Hoofddorp middels een kort geding te verhinderen. Het kantoor eiste vooraf inzage in de volledige tekst, maar de Amsterdamse rechtbank wees die eis af.