Nu geld uitgeven, later besparen

Stel, je hebt 4.000 euro spaargeld. Tegen 0 procent rente en een inflatie van 10 procent verdampt de waarde daarvan waar je bijstaat. Koop er nu eens tien zonnepanelen voor en laat die installeren. Daarmee bespaar je met de huidige prijzen ongeveer 1.500 euro per jaar. Zelfs als je ervan uitgaat dat deze prijspiek tijdelijk is, bespaar je in de 25 jaar waarin je je zonnepanelen afschrijft ongeveer 20.000 euro aan energiekosten.

In 25 jaar tijd maak je van 4.000 euro dus het vijfvoudige. Dat komt neer op een jaarlijkse spaarrente van ruim 6,5 procent, onbelast én goed voor het klimaat. Als de huidige stroomprijzen aanhouden, wordt je effectieve rendement 9 procent per jaar. Dat percentage wordt in de praktijk iets lager, omdat het salderen wordt afgebouwd: je kunt de teruggeleverde stroom straks niet zomaar meer aftrekken van je verbruikte stroom. Dan nog is het neerleggen van zonnepanelen een no-brainer, zelfs als het klimaat je niet interesseert.

Enige probleem bij die zonnepanelen: je moet dat geld wel hebben liggen. Voor veel mensen, zeker buiten de bubbel van de gemiddelde NRC-lezer, is dat niet vanzelfsprekend. Een op de vijf huizenbezitters heeft geen geld om het huis te verduurzamen, becijferde De Nederlandsche Bank. Je zou die mensen graag de verduurzaming voorschieten, je verdient het immers zo terug. Maar dat gebeurt te weinig. Enkele gemeenten hebben zo’n programma, en er is een Nationaal Warmtefonds. Maar de financiële sector, daar zou je echt wat van mogen verwachten. Toch komt die niet met alternatieven, zelfs niet met de huidige energieprijzen. Dat is laakbaar. Je zou denken dat banken er alles aan is gelegen om straks niet allemaal wanbetalers in hun klantenbestand te hebben. Maar een maatschappelijk nuttige dienst aanbieden zoals energiebesparende maatregelen voorschieten, ho maar.

Dubbel en dwars terug

Verduurzamen van je eigen woning, kortom, werkt vooral als je zelf geld hebt om te investeren, om het later dubbel en dwars terug te verdienen. Geld maken als je al geld hebt. Zo is het ook met een elektrische auto. Veel mensen hebben het geld niet voor een nieuwe. Maar reken voor de grap eens uit hoeveel geld je betaalt voor zeven jaar autorijden. Dus inclusief afschrijving, wegenbelasting, onderhoud en verbruik. Wedden dat de elektrische auto makkelijk uit kan vergeleken met de fossiele variant? Ook hier geldt: eerst een zak geld op tafel leggen, later besparen.

Voor de overheid ziet het financiële plaatje om van fossiele brandstoffen af te stappen er op het eerste gezicht anders uit. De energievoorziening moet grondig geherstructureerd worden. Misschien met dure kernenergie, zeker met zwaardere stroomnetten en energiebuffers. Er zijn grote potten met subsidies nodig, er zal ruimhartig beleid voor de weinig verdienende Nederlander moeten komen. Inkomsten uit accijnzen op energie zullen achteruithollen. Als je een beetje creatief wat getallen onder elkaar zet kun je zo op astronomische bedragen komen voor het tegengaan van verdere opwarming van de aarde.

Toch is dat niet terecht. In economische en klimaatrapporten van de afgelopen decennia wordt altijd maar één kant van de medaille belicht. Namelijk wat het stoppen van de opwarming kost. Maar dat is natuurlijk niet eerlijk. Want je moet ertegenover zetten wat het je zou kosten als je niets doet: the cost of inaction. Dat doe je als individu ook. Die zonnepanelen kosten 4.000 euro. Maar dat zijn niet de netto kosten. Als je ze níét neerlegt, ben je in de jaren erna het veelvoud kwijt.

Gezondheidsschade

De kosten van nietsdoen, denk daarbij aan de schade na de overstromingen in Limburg, België en Duitsland van vorig jaar. De kosten van afnemende landbouwproductiviteit, toenemende gezondheidsschade, veel meer extreem weer, steeds uitgebreidere kust- en rivierbescherming, en verlies van biodiversiteit. De kosten voor de onvoorspelbare fossiele wereld: er verdampen momenteel miljarden uit de overheidsbegroting door directe subsidies aan benzine en diesel. Geld dat we hadden kunnen besparen als we er niet afhankelijk van zouden zijn.

Als de uitgaven aan klimaatbeleid slim worden gedaan, is er ook een flinke bijvangst. Minder luchtvervuiling verbetert de volksgezondheid. Net als een gezond, meer plantaardig dieet. In combinatie met effectief armoedebeleid kunnen lage inkomens minder kwetsbaar worden voor de grillen van de fossiele energiemarkt en verbetert de sociale gelijkheid. Ook dat moet je meenemen in je berekeningen.

Ten slotte worden de kosten altijd uitgedrukt in termen van het huidige bruto nationaal product. Maar de wereld zal deze eeuw nog een stuk rijker worden. De paar procent van de overheidsuitgaven die de komende tijd naar klimaatbeleid moeten gaan, stellen over een halve eeuw niets meer voor, als de economie met tientallen procenten is gegroeid. Dus eigenlijk is het ontwerpen en implementeren van slim en integraal klimaat- en energiebeleid ook voor de overheid een no-brainer. Aan de slag!

Peter Kuipers Munneke is glacioloog bij de Universiteit Utrecht en weerman bij de NOS