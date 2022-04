‘Nieuwe bestuurscultuur’: wat kwam er van Rutte’s goede voornemens terecht?

Er kwam een nieuwe ‘bestuurscultuur’, Mark Rutte beloofde een jaar geleden ‘radicale ideeën’ en hij had zeven goede voornemens – ook voor zijn nieuwe kabinet. Wat kwam ervan terecht?

Volgens de oppositie: zo goed als niets. Het bewijs: het debat over de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden, vorige week. Minister Hugo de Jonge van het CDA dacht „op basis van” zijn „herinnering” dat hij niet betrokken was geweest bij die deal. Pas later wist hij weer dat hij zich er wel mee had bemoeid. Tweede Kamerleden hoorden de echo van Ruttes woorden, in het debat over de ‘functie elders’-notitie op 1 april vorig jaar: Rutte wist toen niet meer, zei hij, dat hij het in de formatie over Kamerlid Pieter Omtzigt had gehad, toen nog van het CDA.

Wat nu wel helemaal anders is, volgens Rutte zelf: de Rutte-doctrine bestaat niet meer. In het verhoor bij de parlementaire onderzoekscommissie naar de kinderopvangtoeslagen, in november 2020, legde hij uit wat die ‘doctrine’ volgens hem betekende: dat ambtenaren vrijuit moesten kunnen nadenken en „brainstormen” over beleid. Zonder angst dat die gedachtes naar buiten kwamen, als de Tweede Kamer of journalisten al die ambtelijke notites wilden zien. Rutte vond dat je die vrijheid van denken van ambtenaren niet moest „kapotmaken”, anders kon het misgaan met „de politieke besluitvorming”.

Een heel andere Rutte zei vorige week, in zijn persconferentie op vrijdag, dat je wat hém betreft „een ambtelijke notitie, en dat zeg ik niet als grapje, al voor het bij de bewindspersoon komt, zou moeten publiceren”. Dan kon je, zei hij, precies volgen hoe besluiten werden genomen op de ministeries.

Rutte wilde zelf ook wel met een ‘bodycam’ gaan rondlopen. Al was dat vast en zeker wél een grapje.

In Nieuwsuur van 11 mei 2021 presenteerde Rutte zijn voornemens en ideeën. Wat zei hij en wat kwam ervan terecht?

Voornemen 1

Meer tegenstellingen toelaten in het kabinet

„Heb ik zelf misschien de afgelopen jaren, in mijn streven naar goede sfeer, snelle besluiten, misschien zelf te veel bijgedragen aan het laten wegebben van de grote tegenstellingen in de politiek?”

Als middenpartijen op elkaar gaan lijken, worden partijen aan de flanken aantrekkelijker voor kiezers. Liberalen, christendemocraten – dat verschillende politieke stromingen met eigen standpunten een kabinet vormden was in de tijd van Rutte III vaak niet te merken. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zochten in de Tweede Kamer amper de onderlinge verschillen op.

Uit dataonderzoek van NRC blijkt dat het stemgedrag van de coalitiepartijen in die kabinetsperiode ook eensgezind was: bij 80 procent van de moties stemden ze hetzelfde. In Rutte IV zijn de coalitiepartijen alleen maar méér hetzelfde gaan stemmen: bij bijna 84 procent van de moties.

De ‘grote tegenstellingen’ mochten wat Rutte betreft ook blijken in de ministerraad. Hij wilde dat daar „grote, maatschappelijke discussies” gevoerd zouden worden. Hij verwees naar de kabinetten-Den Uyl, waar soms tot diep in de nacht vergaderd werd, en voorspelde voor Rutte IV hetzelfde. Maar de vergaderingen zijn, net als in de vorige kabinetsperiode, meestal tussen twee en drie uur ’s middags afgelopen.

Voornemen 2

Minder achterkamertjes

„Hoe ga je om met de politieke discussies? Ga je door met die uitgebreide overleggen die er zijn tussen kabinet en fracties?”

In de vorige kabinetsperiode kwamen de top van het kabinet en de vier fractievoorzitters van de regeringspartijen iedere maandag bij elkaar om de plannen en besluiten te bespreken. Andere partijen waren kritisch: dit had met dualisme, de Kamer die het kabinet controleert, toch niets meer te maken? Er was ook veel irritatie bij ándere ministers. Die hadden het idee dat ze in de ministerraad op vrijdag alleen nog konden tekenen bij het kruisje – bij afspraken die al aan het begin van die week waren bedacht. Het ‘coalitieoverleg’ is nu verdwenen. Er is géén vast moment in de week meer waarop de premier en de vicepremiers bij elkaar zitten met de fractievoorzitters van de regeringspartijen.

En als je rondvraagt: de fractievoorzitters van VVD, D66, CDA en ChristenUnie zien Rutte en de vicepremiers ook echt veel minder vaak dan in de tijd van Rutte III. Ze zitten deze weken wel weer steeds bij elkaar op het ministerie van Financiën, maar dat is tijdelijk: de regeringspartijen onderhandelen over de begroting van volgend jaar.

De fractievoorzitters komen zelf nog wel, net als eerst, elke dinsdagmiddag na de stemmingen bij elkaar in de werkkamer van VVD’er Sophie Hermans. In de tijd van haar voorganger Klaas Dijkhoff kwam dan soms ook de whisky op tafel, Hermans biedt biologische frisdrankjes aan.

Wat ook nog gewoon doorgaat: het overleg van de ‘chief whips’, de Kamerleden die in de gaten houden hoe er wordt gestemd over moties – als het moet met de ‘zweep’. De bedoeling van dat overleg is, ondanks alle voornemens over meer dualisme in de Kamer, dat coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie zoveel mogelijk de plannen van Rutte IV steunen, en dus hetzelfde stemmen.

Voornemen 3

Informatie makkelijker vrijgeven

„Wij moeten veel meer inzicht geven in wat er onderliggend aan besluiten ligt.”

Wat in de ministerraad besproken wordt is nog altijd strikt geheim, maar waarover gesproken wordt is sinds april vorig jaar openbaar. Iedere vrijdag, nog in de wekelijkse vergadering van ministers, wordt de agenda gepubliceerd. Transparant – maar tot op zekere hoogte. Tekenend: het terugkerende agendapunt ‘belangrijke zaken die in de Tweede en/of Eerste Kamer aan de orde zijn geweest of op korte termijn zullen komen’. Dat wijst erop dat ministers iedere week de tijd nemen om te praten over onderwerpen die politiek gevoelig liggen – maar waarom, en wat die onderwerpen zijn blijft onduidelijk. Na afloop van de vergadering komt een lijst met besluiten openbaar naar buiten. Bij kabinetsbesluiten wordt ook bekendgemaakt welke alternatieven op tafel hebben gelegen.

Dat zijn de stukken die het kabinet zélf wil openbaren. Maar stukken die worden opgevraagd via de Wob, de Wet openbaarheid van bestuur, worden lang niet altijd gehonoreerd. Niet zelden eindigen Wob-verzoeken bij de rechter. Vanaf volgende maand treedt de opvolger van die wet in werking, die de overheid dwingt meer stukken openbaar te maken. Maar die bevat ook meer redenen op grond waarvan de overheid openbaarmaking kan weigeren.

Voornemen 4

Meer menselijke maat

„Het belangrijkste is niet de relatie kabinet-Kamer. Voor mij is het belangrijkste de relatie burger-uitvoering, want daar gaat de Toeslagenaffaire ook over en daar heeft Pieter Omtzigt het ook over.”

Het was een van de weinige écht nieuwe voorstellen waar Rutte vorig jaar mee kwam: er moest „een club” komen die tussen het kabinet en de Tweede Kamer stond, met „een menselijk gezicht”. Die zou gaan rapporteren over „zorgelijke trends”. Het draaide volgens hem om „de menselijke maat”.

In het regeerakkoord komt ‘menselijke maat’ vijf keer voor. Maar de club van Rutte staat er niet in. Je kon ook vorig jaar al denken dat die er allang was: de Nationale Ombudsman. Ombudsman Reinier van Zutphen zei in NRC over het plan: „Laat Rutte maar een club oprichten die onze rapporten leest.” Al in 2017 had de Ombudsman gewaarschuwd dat het misliep met de toeslagen voor de kinderopvang.

Voornemen 5

Betere toegang tot het recht

„De afgelopen jaren is er zeventig miljoen extra naar het recht gegaan, maar belangrijker is: hoe organiseer je het?”

Of Mark Rutte de bedenker is geweest is de vraag, maar als de nieuwe bestuurscultuur in geld te vangen is, dan wordt door zijn vierde kabinet het meest geïnvesteerd in toegang tot het recht. Rutte I wilde de griffierechten verhogen, Rutte II trok dat terug, Rutte IV verláágt de kosten voor het aanspannen van een rechtszaak met 25 procent. Het idee: het recht moet toegankelijker worden voor burgers. Er gaat ook meer geld naar de sociale advocatuur, de door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand. Eerder had een groot deel van de Tweede Kamer daar een motie over aangenomen, van GroenLinks en de PvdA.

De Nationale Ombudsman en de Algemene Rekenkamer krijgen in het regeerakkoord ook meer geld: het budget voor komend jaren is een verdubbeling ten opzichte van dit jaar.

Voornemen 6

Beter doorvragen, minder vergeten

„Er wordt vaak gedacht: het is ook wel handig dat hij het even niet meer weet, misschien is het een handigheidje. Dat is het niet. Je kunt niet tien jaar premier zijn en in handigheidjes werken.”

Wat Rutte in elk geval níet meer doet, is zeggen dat hij iets is vergeten, of beginnen over zijn ‘herinnering’. Hij is minder stellig, zegt vaker dat hij „geen beeld” heeft bij iets, of dat zijn „indruk” is dat iets op een bepaalde manier in elkaar zit. Het kan dan achteraf ook anders blijken te zijn, híj heeft er dan in elk geval geen onwaarheid over verteld.

Van zijn voornemen om in de ministerraad meer dóór te vragen, als de collega’s met een moeilijk dossier zitten, zodat hij het op tijd doorheeft als het niet goed gaat, is volgens betrokkenen nog niet veel te merken. Het komt voor dat bewindspersonen hem erbij willen betrekken als ze het moeilijk krijgen, maar net als vroeger vindt Rutte dat zij zoveel mogelijk hun eigen problemen moeten oplossen. Medewerkers op zijn ministerie noemen dat onderling „terugduwen”. De premier lijkt wel beter op te letten als het om de uitvoering van beleid gaat – wat bij de toeslagen helemaal foutliep. Hij wil, zeggen betrokkenen, van die uitvoering graag meer zien en meemaken op werkbezoeken.

Voornemen 7

Vrede sluiten met Pieter Omtzigt

„We hebben de afgelopen dagen toevallig sms-contact gehad en hij is bereid tot een gesprek.”

Op 9 mei vorig jaar, twee dagen vóór de uitzending van Nieuwsuur waarin hij zijn ‘radicale’ ideeën kwam toelichten, had Rutte gebeld met Omtzigt. Die was nog van het CDA, hij zat in die tijd vermoeid thuis. En hij nam het telefoontje van Rutte niet aan. Die sms’te hem daarna: dat hij graag met hem koffie wilde drinken. Omtzigt antwoordde de volgende dag dat hij dat nu liever nog niet wilde doen. Prima, vond Rutte: als Omtzigt liet weten wanneer het wél uitkwam, stapte híj meteen in de auto om naar Enschede te rijden.

Maar Rutte hoorde niets meer van Omtzigt. Die is nu in zijn eentje de fractie-Omtzigt. Hij heeft deze dagen heel weinig tijd voor de rij van nieuwe ministers en staatssecretarissen die met hem willen kennismaken.

Met medewerking van Winny de Jong

Onderzoek stemgedrag

Voor analyse van het stemgedrag in de Kamer is gekeken of de coalitiepartijen hetzelfde hebben gestemd bij in stemming gebrachte moties tijdens het kabinet-Rutte III en Rutte IV tot april. De periode waarin Rutte III demissionair was, is buiten beschouwing gelaten. Data zijn afkomstig van de Dienst Informatie en Archief van de Tweede Kamer.

