Monniken van Schiermonnikoog willen niet de laatsten zijn

Bijna geruisloos betreden ze de kapel in hun zwart-witte pijen. Een voor een buigen de vier monniken voor het kruisbeeld. Een stilte, niemand verroert zich. Alleen het zonlicht dat door een mensgroot glazen kruis schijnt beweegt door de ruimte. En dan, stipt om kwart voor tien ’s ochtends, start het derde gebed van de dag (terts) met een tik op de xylofoon en beginnen de broeders van het klooster in Schiermonnikoog uit volle borst te zingen.

Na bijna vijfhonderd jaar klinkt er sinds kort weer kloosterzang op het eiland. De Cisterciënzers, oftewel de schiere (grijze) monniken, zijn terug op hún Schiermonnikoog. Het eiland dat de naam draagt van hun voorgangers, die na de reformatie in 1580 van het eiland verdwenen. In 2015 kwamen ze terug, op zoek naar een nieuw klooster, dat ze na zes jaar eindelijk vonden. Maar hoelang overleven de monniken op Schiermonnikoog?

Zeven jaar geleden vertrokken de monniken uit hun klooster in het Overijsselse Diepenveen, Abdij Sion. Het was te groot, te duur en te oud. Er was plek voor 120 broeders, maar tot hun vertrek naar Schiermonnikoog waren er nog maar acht over, van wie vier hoogbejaard. Abdij Sion was niet meer levensvatbaar, waarop ze in 2013 besloten een nieuwe plek te zoeken.

Die jarenlange zoektocht werd gevolgd door documentairemakers Anne Christine Girardot en John Gruter en resulteerde in de driedelige documentairereeks Monniken van Schiermonnikoog (KRO-NCRV), waarvan het laatste deel zaterdag wordt uitgezonden.

Klooster Schiermonnikoog. Foto Kees van de Veen

Broeder Alberic (65), de abt, weet nog goed hoe ze op Schiermonnikoog terechtkwamen. „We vouwden een landkaart open en zochten naar een plek zo ver mogelijk van snelwegen”, vertelt hij in de gastenkamer van het klooster. Weg van de wegen, op zoek naar rust en stilte. „En toen zagen we Schiermonnikoog.”

In 2015 trokken ze naar het eiland. Met z’n vieren betrokken ze een simpele hoekwoning, een voormalige kapsalon. Daar wonen contrasteerde enorm met het klooster in Diepenveen. Dat was zo groot dat ze soms een dag zochten naar een broeder. „In Diepenveen was er wel sprake van hartelijkheid tussen de broeders, maar leefden we afzonderlijk”, vertelt broeder Alberic. „Hier in het burgermanshuis was er opeens gezelligheid. Dat was nieuw voor ons.” Decennialang leefden ze in eenzaamheid, maar dat verdween. „We zijn nu niet heel klef hoor”, lacht broeder Alberic. „Maar wel hecht.”

De zoektocht naar een nieuw klooster ging om meer dan een nieuw gebouw. Het was zoeken naar bestaansrecht voor monastiek leven anno nu. „We willen niet alleen overleven, maar het monnik-zijn doorgeven”, zegt broeder Alberic. En daar past een kleinschalig klooster beter bij.

Heremiet

Na zes jaar zoeken kochten ze een oud hotel aan de rand van het dorp, dat ze ombouwden tot Klooster Schiermonnikoog, met zes gastenkamers en tien vertrekken voor de monniken. Het was de geboorte van een nieuwe toekomst.

Broerder Vincentius schildert iconen in zijn atelier in het Klooster Schiermonnikoog. Foto Kees van de Veen

Daar wonen broeders Alberic (werkte voor een verzekeringsbedrijf), Vincentius (voormalig boer), Paulus (voormalig verpleegkundige) en Jelke (voormalig punker) samen, vergezeld van heremiet (kluizenaar) broeder David, die afzonderlijk in een bijgebouw woont.

Tussen de zeven dagelijkse gebeden en het werk door zoeken ze naar solitaire rust voor hun geloofsbeleving. Broeder Vincentius doet dat door iconen te schilderen in zijn atelier, waar alleen de bewegingen van het penseel op het doek de stilte doorbreken. Broeder Paulus zoekt op die vrije momenten het strand op. En abt Alberic vindt zijn rust juist in het idee dat hij samen is met de andere broeders. „Je hebt een goede gemeenschap nodig om de eenzaamheid aan te kunnen”, zegt hij.

En die gemeenschap werd groter. Vanuit Mexico kwam broeder Daniël (33) naar Schiermonnikoog nadat hij een eerder deel van de documentaire had gezien. Hij was in het verleden al tien jaar monnik en wilde onderdeel zijn van een nieuw te stichten klooster. Maandenlang verbleef hij op het eiland, kookte burrito’s voor de broeders en leerde Nederlands.

De jonge monnik gaf de broeders hoop voor hun bestaansrecht, aangezien de een na jongste monnik, Vincentius, al eind vijftig is. Maar die hoop, was „pats-boem afgelopen”, vertelt broeder Alberic.

Broeders, ik ben homo, zei Daniël op een dag. Hij besloot uit het klooster te treden. „Zijn uittreding was een klap”, zegt broeder Alberic. „Daniël wist al vroeg dat hij homoseksueel was, maar verzweeg het. Als kind mocht hij er niet zijn en dan mis je ook de vrijheid om de keuze te maken voor een relatie of voor een klooster.”

En de keuze voor een kloosterleven is niet makkelijk. „Velen willen een monastiek leven, maar bijna niemand doet het”, zegt Alberic. „De eerste maand is er de rust, de tweede maand vind je het wel mooi geweest en na drie maanden wil je weg. Maar dan begint het pas. Dan raak je tot op de bodem geconfronteerd met jezelf, want voor God valt er niks te verbergen. Na die drie maanden ga je dingen van jezelf zien die je niet wilt zien. Daaraan moet je je overgeven.”

Het afscheid van Daniël was een grote domper, maar geen unicum. „Tientallen mensen hebben we ontvangen, maar weinigen bleven”, zegt broeder Alberic. „Eén persoon verliet een dag na de intreding het klooster al, terwijl anderen na twintig of dertig jaar alsnog uittreden.”

Maar tijdens het derde gebed van de dag zit naast de vier monniken een jonge jongen in een babyblauwe capuchontrui: de Mexicaanse broeder Fernando. Broeder Alberic lacht, er is weer hoop. Hoop dat zij vieren niet de laatste monniken van Schiermonnikoog zullen zijn.

Het derde en laatste deel van ‘Monniken op Schiermonnikoog’ wordt zaterdag uitgezonden op NPO 2 om 22.25 uur.