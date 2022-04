Minister Wiersma: schoolbestuurder moet vertrekken door financieel wanbeleid

Misha van Denderen, hoofd van de acht Scholen voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO), moet van minister Dennis Wiersma (Primair en Voorgezet Onderwijs, VVD) vanwege financieel wanbeleid zo snel mogelijk opstappen. Doet hij dat niet, dan financiert de minister deze middelbare scholen niet meer. Dat heeft hij vrijdag laten weten in een brief aan de Tweede Kamer, na publicatie van een kritisch rapport van de Inspectie van het Onderwijs.

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat de SvPO 22,5 miljoen euro uitgaf aan zaken waarvoor het onderwijsgeld niet is bedoeld. Zo ging ruim 16 miljoen euro naar investeringen in schoolgebouwen die eigendom zijn van stichtingen waar Van Denderen zeggenschap over heeft. Van Denderen gaf ook een deel van de 2,2 miljoen euro aan ouderbijdragen uit aan gebouwen die niet meer van de schoolbesturen zijn en kon de SvPO haar rekeningen niet meer zelfstandig betalen. Wiersma: „laat staan investeren in goed onderwijs”.

‘Uitzonderlijk maar noodzakelijk’

De Inspectie deed in maart al aangifte tegen Van Denderen, vanwege vermoeden van een of meerdere strafbare feiten op basis van onderzoek naar de huisvesting van de scholen en de bijbehorende transacties.

Wiersma noemt het besluit om Van Denderen weg te krijgen „uitzonderlijk maar noodzakelijk”. Volgens de minister was Van Denderen de afgelopen tijd „drukker bezig met rechtszaken voeren” dan met verbetering van onderwijs. Daarnaast zegt hij dat Van Denderen zijn taken „verwaarloost” en het „vertrouwen niet waard is”.

In 2021 beoordeelde de onderwijsinspectie drie van de acht SvPO-scholen, die in Amsterdam, Hoorn en Utrecht, al als ‘zeer zwak’. De school in Utrecht kreeg die beoordeling toen voor de tweede keer. De minister laat nu weten de financiële steun aan die school in alle gevallen te stoppen als de situatie daar niet „snel verbetert”. De vijf andere middelbare scholen staan in Hoorn, Deventer, Geldermalsen, Kapelle en Hurdegaryp. Op elke school zitten zo’n 400 leerlingen in kleine klassen.