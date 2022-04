Laat de overheid een politieke hipster zijn

Stel dat je als overheid met digitale middelen democratische vernieuwing wilt bevorderen. Ben je dan naïef, gezien het feit dat de aandachtseconomie van Big Tech een bedreiging vormt voor de instituties van de rechtsstaat? Of ben je een politieke hipster die met de tijd mee gaat?

Dat is een valse tegenstelling. Je kunt prima kritiek hebben op surveillancekapitalisme en tegelijkertijd bestaande en nieuwe technologische innovaties benutten om onze democratische rechtsstaat te versterken. De fysieke wereld raakt steeds meer verweven met de digitale wereld, met de metaverse als de meest recente illustratie. De publieke sfeer, volgens Jürgen Habermas een plek waar burgers met voorbijzien aan hun eigen belang een open dialoog voeren over de inrichting van de samenleving, bestaat niet alleen uit dure debatcentra en Rotary clubs, maar ook uit online discussiefora en sociale media.

Begrippen als ‘e-governance’ bestonden nog niet toen Thorbecke in 1848 de basis legde voor de bestuurlijke indeling van Nederland. Maar anno 2022 zijn er talloze voorbeelden die laten zien dat je de digitale infrastructuur kunt benutten om de afstand tussen beleidsmakers en de dagelijkse praktijk van burgers te verkleinen. Denk aan Liquid Democracy, een denktank uit Berlijn die overheden helpt met een digitale tool om burgerparticipatie te bevorderen. In het rapport Initiatives supporting digital democracy at national level (2021) signaleert het Rathenau Instituut dat digitale middelen kunnen bijdragen aan democratisch burgerschap, mits ze aan specifieke voorwaarden voldoen. Naast de overdracht van informatie (e-information), kunnen digitale middelen burgers ook helpen issues op de politieke agenda zetten (e-consultation), en om mee te praten bij besluitvorming (e-decision-making).

Bestaande politieke instituties raken in verval als ze zich niet aanpassen aan nieuwe omstandigheden, liet Francis Fukuyama in Political Order and Political Decay zien. Het was dan ook logisch dat de Eerste en Tweede Kamer in 2017 een Staatscommissie parlementair stelsel instelden om te adviseren over de toekomstbestendigheid van dat stelsel. De introductie van het correctief referendum, waarover de Tweede Kamer volgende week stemt, was een aanbeveling van de Staatscommissie.

Maar referenda alleen zijn niet genoeg. Om zich aan te passen aan een tijd waarin 88 procent van de Nederlanders dagelijks online is en ruim 90 procent van de Nederlandse bevolking boven de 65 regelmatig sociale media gebruikt, is het meer dan wenselijk als de overheid een kennisinfrastructuur ontwikkelt die burgers in staat stelt om aan de hand van digitale middelen mee te praten over het besluitvormingsproces.

‘Politieke partijen lijken soms het gevecht van de vorige eeuw te voeren, terwijl kwesties van de toekomst op het terreinen van bijvoorbeeld klimaat en technologie om visie vragen”, schrijft Kim Putters in Veenbrand. Smeulende kwesties in de welvarende samenleving. Daarin stelt hij dat de traditionele middenpartijen in Nederland hun oorsprong vinden in de vorige wisseling van samenlevingstype, toen grote ordeningsvraagstukken ontstonden rondom de verhouding tussen arbeid en kapitaal, sociale ongelijkheid, verpauperde werkomstandigheden en de industriële ontwikkeling. Daar waar middenpartijen in die tijd vanuit een mensbeeld antwoorden formuleerden om die kwesties het hoofd te bieden, signaleert Putters dat politici heden ten dage Nederland als een technocratisch project zien, dat als een BV gerund kan worden.

Zijn analyse brengt mij terug naar Habermas. In zijn boek De structuurverandering van het publieke domein waarschuwde hij voor de ondermijning van de publieke sfeer. Zo zag hij dat een open dialoog tussen burgers langzamerhand vervangen werd door professionele belangengroepen en massacultuur werd ingezet om het volk te beïnvloeden en te manipuleren. Daarnaast zag hij dat de burger een passieve houding aanneemt, als een consument van de markt, de verzorgingsstaat en het nieuws. De journalistiek veranderde in een productiemachine, toegespitst op de kortetermijnbehoefte van de burger, in plaats van de open dialoog in de publieke ruimte te faciliteren.

Habermas’ analyse uit 1962 is pijnlijk relevant in een post-truth-tijdperk waar burgers in hun eigen (online) bubbel terugkeren en het politieke landschap versplinterd raakt als gevolg van identiteitspolitiek. Het is dan ook niet verrassend dat Putters concludeert dat Nederland toe is aan een nieuw sociaal contract. Daarin ben je misschien een politieke hipster als je pleit voor meer online deliberatie, maar dat is beter dan blind voort te bouwen op instituties die zich niet meer aanpassen aan de tijdgeest. Lang leve de politieke hipster.

Kiza Magendane is politicoloog en schrijft om de week een column op deze plek.