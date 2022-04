Kun je je slimme weegschaal vertrouwen?

We lunchen met salade en vergelijken stappentellers. Eén luncher heeft thuis een slimme weegschaal, die produceert statistieken over lichaamssamenstelling. Ze ogen heel wetenschappelijk, maar kloppen ze? Kun je het oordeel van de weegschaal – stappenteller ten spijt, het vetpercentage is te hoog, bekent de luncher – vertrouwen?

Nee, en ja. De gegevens kloppen waarschijnlijk niet, maar je kunt er best wat mee.

Slimme weegschalen werken met elektrische bio-impedantie. Impedantie is een begrip uit de elektrotechniek, het gaat over de weerstand die een elektrische stroom ondervindt in een geleider. In dit geval is het lichaam de geleider, de weegschaal stuurt een beetje stroom door het lichaam en meet hoeveel weerstand het stroompje ondervindt. Het ene weefsel geleidt goed, het andere slecht. „Vet geleidt slecht”, zegt Peter Clarys, hoogleraar binnen de vakgroep bewegings- en sportwetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij deed onderzoek naar en met bio-impedantiemeters. „Vet is hydrofoob, het houdt niet van water. Spierweefsel geleidt veel beter. Er zit dus een rationale achter de meetmethode, maar of je de metingen kunt vertrouwen, is van van alles afhankelijk.”

Om te beginnen zijn er veel verschillende bio-impedantiemeters op de markt. „Uw vraag gaat over een gewone weegschaal, die meet waarschijnlijk van voet tot voet. Er zijn ook toestellen waar de stroom ook door de hand gaat, dan zijn er dus vier meetpunten”, zegt Clarys. Stroom zoekt de kortste weg, dus met meer meetpunten kom je tot een betrouwbaarder resultaat. De gewone weegschaal zegt vooral iets over het onderlichaam. Als je alleen bij de handen meet, zegt het vooral iets over het bovenlichaam. Met vier meetpunten wordt er ook van linkerhand naar rechtervoet gemeten, en van linkerhand naar linkervoet, enzovoort. „Dan gaan er stroompjes in alle richtingen. De meetpunten staan om de beurt aan en uit, dat gaat heel snel. Goede weegschalen variëren ook nog met stroomfrequentie, daarmee kunnen ze ook iets zeggen over het vocht binnen en buiten de cellen. Zo ontstaat er best een nauwkeurig beeld, we gebruiken deze meters ook voor onderzoek en in het ziekenhuis.”

Niet meteen de deur uit

Zo nauwkeurig kan de voetenweegschaal thuis nooit zijn. Software in de weegschalen interpreteert de beperkte metingen en koppelt ze aan gegevens over de gemiddelde man of vrouw bij bepaalde leeftijden, soms vragen ze ook of je atletisch bent of een bankzitter. Daar komt dan een statistiek uit. „Thuisweegschalen zijn vaak pleasing toestellen, ze onderschatten het vetpercentage”, zegt Clarys.

Maar de thuisweegschaal hoeft niet meteen de deur uit. De metingen kunnen best bruikbaar zijn, zeker als je ze combineert met af en toe een meer betrouwbare meting, vindt Clarys. „Als u een of twee keer per jaar meet met een uitgebreid toestel, en vergelijkt welke waardes uw minder dure toestel geeft, dan heeft u wel een indicatie waarmee u verder kunt werken.”

Welk apparaat je ook gebruikt, consistentie in het meten is van groot belang. „Bij veel drinken vooraf is het percentage water hoger. Is er net veel gesport dan is er spierschade, dat heeft invloed op de hoeveelheid water binnen en buiten de cellen”, zegt Clarys. Standaardiseren dus. „Bijvoorbeeld iedere ochtend meten. Niet de ene keer in de ochtend, de andere keer in de avond, of dan weer voor en dan weer na het eten.”