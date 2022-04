Krijg al die containers nu maar eens in Europa

Eten, slapen, laden, lossen. Het personeel van ’s werelds grootste containerhaven doet dezer dagen weinig anders. Veel werknemers van de twee havens van Shanghai – diepzeehaven Yangshan en rivierhaven Waigaoqiao – zijn al dagen niet thuis geweest. Ze werken, wonen en slapen op het haventerrein. De arbeiders vormen een Covid-19-vrije bubbel die de havens, belangrijke draaischijven van de wereldeconomie, aan de gang moet houden. In ploegendienst, 24 uur per dag, zeven dagen per week.

Maar wat werkte voor de Olympische Winterspelen in Beijing, lijkt niet te werken voor de havens van Shanghai. In februari zorgde een strenge Olympische bubbel voor relatief zorgeloze Spelen. De havenbubbel in miljoenenstad Shanghai – die al drie weken in lockdown is – kan niet voorkomen dat het wereldwijde transport allengs verder verstoord raakt.

Nauwelijks alternatief

De aders van de wereldeconomie zijn verstopt. Dat waren ze al. Maar nu verloopt vervoer tussen Azië en Europa en Noord-Amerika nog moeizamer. Dat raakt de globalisering. Goedkoop, efficiënt en betrouwbaar transport verbond jarenlang de lagelonenarbeid in het Oosten met de rijke afzetmarkten in het Westen. Daar produceren, hier consumeren.

Tot eind februari leek het goederenvervoer zich zelfs voorzichtig te herstellen van de pandemie. En toen viel Rusland Oekraïne binnen. De oorlog, de daarop volgende sancties en de hoge brandstofprijzen maken de transportcrisis nu alleen maar weer groter.

Lees ook: Nog nooit konden reders zo veel vragen voor transport vanuit Azië naar Europa

De disbalans in het containervervoer die ontstond bij het begin van de pandemie – wereldwijd lockdowns, tekorten aan containers, verstopte havens – is nog lang niet voorbij. Vliegtuig en trein zijn nu nauwelijks meer een alternatief voor het schip. De luchtvracht wordt alleen maar duurder: de sancties en de sluiting van het Russische luchtruim maken de snelle oost-westroute over Siberië onmogelijk. Ook zien steeds meer verladers de negatieve invloed van vliegen op het klimaat.

Sportwinkelketen Decathlon bijvoorbeeld probeert minder het vliegtuig te gebruiken en meer de trein. Maar dat is ook een probleem. De Nieuwe Zijderoute, het ruim 10.000 kilometer lange prestigeproject van China naar Europa, voert door Rusland en Wit-Rusland of Oekraïne. Die weg is nu onbegaanbaar of in elk geval ongewenst. Voor de naar schatting 1 miljoen containers die jaarlijks per trein naar Europa werden gereden, zoeken transporteurs nu een alternatief.

„Per spoor wordt veel minder vervoerd dan over zee”, zegt haveneconoom en containerkenner Bart Kuipers (Erasmus Universiteit Rotterdam). „Maar een paar procent meer containers die je moet vervoeren, kan al leiden tot veel meer vertraging. Bij files op de weg zie je dat ook: een paar extra auto’s leiden tot veel meer opstoppingen. De situatie is zeer onzeker. Ik zie nog geen structurele verbeteringen.”

Foto John van Hamond

Het complex van verstoringen in de toeleveringsketens heeft zich uitgebreid, constateert ook econoom Rico Luman van ING. „Hiermee is de prille verbetering die intrad voor de Russische invasie tenietgedaan. Schepen komen in de meeste gevallen vertraagd binnen. Handling en achterlandtransport kosten meer tijd. En uitwijken van luchtvracht en railvracht naar zeetransport kan ook niet, door capaciteitsgebrek. Het transport kan zomaar extra lang duren.”

Wereldhandelsorganisatie WHO waarschuwde deze maand dat de oorlog in Oekraïne en de lockdowns in China een gevoelige klap zullen uitdelen aan de wereldwijde handel. Dat wijt de WHO onder meer aan ernstig verstoorde vervoerstromen. Ze verwacht nu een groei van de wereldhandel van 3 procent – voor de oorlog in Oekraïne ging ze nog uit van 4,7 procent.

Europese bedrijven zetten zich schrap voor een logistieke crisis die over enkele weken dreigt los te barsten. Dan zijn alle containers uitgeleverd die nu nog onderweg zijn, en stokt de aanvoer uit Azië. De coronacrisis dwong ondernemers flexibeler te zijn in langeafstandstransport. Hun opties raken echter uitgeput.

De problemen in China zijn intussen al groot. Door een tekort aan havenarbeiders en vrachtwagens draait Shanghai op halve kracht. De Amerikaanse logistiek dienstverlener FourKites meldt dat het aantal containers dat vorige week de haven van Shanghai verliet, 19 procent lager lag dan een maand eerder. En dat wordt nog minder. Trucks brachten 60 procent minder goederen naar het haventerrein. Dat komen ze door alle quarantainemaatregelen moeilijk op.

Maritiem adviesbureau VesselsValue bracht de Chinese congestie deze week helder in beeld: honderden gele puntjes op de kaart van Oost-Azië tonen de schepen die liggen te wachten voor de grote havens in China. Voor Shanghai, het zuidelijker Ningbo/ Zhoushan en de noordelijkere havens Rizhao en Qingdao klonteren de puntjes samen tot dikke vlekken.

Maandag lagen 222 vrachtschepen te wachten voor de kust van Shanghai, aldus VesselsValue. Dat waren met name bulkcarriers met graan en erts. Het waren er 15 procent meer dan een maand geleden. Ook elders was het aantal wachtende schepen hoger dan gebruikelijk.

Een zeecontainer doet nu meer dan twee keer zo lang over de reis van pakweg Shanghai naar Rotterdam als voor de coronacrisis. De Amerikaanse expediteur Flexport meet de tijd tussen aanleveren van een container bij de exporteur (in Shanghai) en ophalen in de westerse haven van bestemming (Rotterdam). Dat is nu meer dan 120 dagen . In de zomer van 2021 was dat 90 dagen, medio 2019 zelfs 50 dagen.

Vrachttarieven laten zich lastiger vergelijken. Volgens de wereldwijd gehanteerde Drewry Container Index kost verscheping van een 40-voetscontainer, een standaardmaat, nu 8.000 dollar. Een jaar geleden was dat 5.000 dollar. Wie kiest voor het populaire traject Shanghai-Rotterdam betaalt bijna 11.000 dollar, terwijl het vóór corona nog geen 2.000 dollar was. De tarieven dalen nu enigszins, maar dat komt mede doordat reders vervoerders proberen over te halen om langetermijncontracten te sluiten – tegen lagere kosten per container, maar voor een langere periode.

Per spoor, over zee of door de lucht, elke vorm van transport heeft zijn eigen problemen. De moeilijkheden per modaliteit op een rij.

Zeevracht

Het vrachtschip (containerschip, bulkcarrier, tanker) is veruit de populairste manier om goederen te vervoeren over lange afstand. In de Europese Unie vond in 2020 meer dan 80 procent van de import uit en export naar landen buiten de EU plaats per schip (gemeten in volume; bron Eurostat). Het aandeel zeetransport steeg de afgelopen acht jaar licht. Het wegtransport was goed voor ruim 12 procent (invoer en uitvoer, in ton). Spoor: 4,3 procent; vliegtuig: 0,4 procent.

Kijk je naar de financiële waarde van de in- en uitvoer, dan groeit het aandeel luchtvracht aanzienlijk. Met het vliegtuig worden (snel en op tijd) duurdere producten vervoerd. Ook verse waar (snijbloemen, vis) gaat vaak per vliegtuig. Volgens Eurostat was in 2020 het deel zeevracht (import plus export, in waarde) goed voor 45,9 procent, luchtvracht voor 23,5 procent, weg voor 23,5 procent en spoor voor 1,9 procent.

Het containerschip is nog steeds populair bij internationaal handelende bedrijven – van winkelketen Action tot vrachtwagenfabrikant DAF. De liefde bekoelde vorig jaar enigszins toen de Ever Given het Suezkanaal blokkeerde en de wereldhandel dagenlang verstoorde.

Bovendien klagen vervoerders al langer over alle vertragingen – weinig schepen arriveren op tijd – en over de grote macht van de reders. Die geven nauwelijks garanties voor aflevertijden en gaan soms zelfs langzamer varen om brandstof te sparen (en uitstoot te verminderen).

Lees ook: Ja, de container is uitvinding van de eeuw

„De ‘containerisatie’ heeft veel goeds gebracht”, zegt Bart Kuipers (EUR). De stalen kist van standaardformaat zorgde voor goedkoop en efficiënt massavervoer. Op een schip als de Ever Given kunnen meer dan 20.000 containers van 20 voet. „Maar de ontwikkeling loopt nu tegen zijn grenzen aan. Het is tijd voor een nieuwe impuls, voor innovatie in het containervervoer.” Kuipers denkt dat er een markt is voor kleinere en snellere containerschepen die hoogwaardige lading voor techbedrijven direct vervoeren van Zuid-Korea, Japan en Taiwan naar Europa. Als zij varen op schonere brandstoffen als methanol en ammoniak, veroorzaken ze minder milieuschade dan conventionele containerschepen. Idealiter vermijden ze de congestiegevoelige diepzeeterminals. Verder investeren concerns als Lidl en IKEA in transportbedrijven, met eigen terminals en schepen.

Luchtvracht

Shanghai is niet alleen ’s werelds grootste containerhaven (2021: 47 miljoen standaardcontainers van 20 voet; Rotterdam 15 miljoen). De miljoenenstad heeft ook het derde vrachtvliegveld van de wereld. Shanghai Pudong International Airport verwerkte in 2021 4 miljoen ton vracht. Alleen Hongkong (5 miljoen ton) en het Amerikaanse Memphis (thuisbasis van pakjesdienst FedEx; 4,5 miljoen) zijn groter.

Ook op het vrachtvliegveld van Shanghai zien ze de gevolgen van de lockdown. Zo is er een tekort aan trucks om goederen af te leveren. Er worden vrijwel alleen nog goederen verwerkt die al voor de lockdown waren bezorgd.

‘Shanghai’ is niet het enige acute probleem voor de luchtvaart. De sluiting van het Russische luchtruim ontneemt Europese maatschappijen de snelle noordelijke route naar Azië over Siberië. Finnair bijvoorbeeld moet nu 11.000 kilometer vliegen om van Helsinki in Shanghai te komen. Over Siberië was dat 7.500 kilometer. Ook op routes als Amsterdam-Seoul, Kopenhagen-Singapore en Frankfurt-Tokio wordt omgevlogen. Dat kost meer tijd, brandstof en geld en leidt tot hogere uitstoot van broeikasgassen.

Tijdens de coronacrisis was het vrachtvervoer vaak het enige lichtpuntje voor veel luchtvaartmaatschappijen. Cargo is nu een speerpunt bij veel bedrijven – ook in afwachting van de terugkeer van passagiers op intercontinentale routes. Grote rederijen als het Deense Maersk en het Franse CMA-CGM investeren eveneens in luchtvracht.

Wereldwijd kwamen er in 2020 234 cargotoestellen bij, telde het Britse adviesbureau IBA, een toename van 12 procent. In 2021 gingen nog eens 138 freighters extra de lucht in. De groei dreigt nu te stagneren: vliegtuigbouwers en bedrijven die passagierstoestellen omkatten naar vrachtvliegtuigen komen om in het werk.

Luchtvracht was gemiddeld acht keer zo duur als zeevracht en vier keer zo duur als vervoer per spoor. Per kilo luchtvracht betaalde je op de routes van Hongkong naar de VS respectievelijk Europa gemiddeld 10 dollar (51 procent meer dan een jaar eerder) respectievelijk 6 dollar (plus 35 procent).

De analisten van IAB verwachten dat de tarieven komend jaar stijgen, omdat de vrachtcapaciteit beperkt is. De grote Russische luchtvrachtvervoerder AirBridge Cargo kan niet langer internationaal vliegen vanwege de sancties.

Tarieven voor luchtvracht van en naar de EU zullen ook stijgen doordat de maatschappijen een vergoeding moeten betalen om CO 2 te mogen uitstoten. Zodra de EU de hele luchtvaart heeft opgenomen in het systeem om emissierechten te verrekenen (EU-ETS) moeten alle maatschappijen die vliegvelden in de EU aandoen een CO 2 -vergoeding betalen. Die zullen ze doorberekenen aan hun klanten.

Railvervoer

Meer dan zee- en luchtvracht ondervindt het goederenvervoer per spoor concrete hinder van de oorlog in Oekraïne en sancties tegen Rusland en Wit-Rusland. In Oekraïne zijn rails gesaboteerd, in de Donbas-regio in oostelijke Oekraïne zou woensdag een spoorbrug zijn opgeblazen.

In 2021, voor de Russische inval, gingen nog bijna 1,5 miljoen containers per trein van China via Oost-Europa naar het Westen. Zo ging jaarlijks voor circa 70 miljard euro aan elektronica, auto-onderdelen, chemische producten, kleding en andere spullen over het spoor.

Er passen veertig tot tachtig containers op een trein. Sommige treinen zijn wel 500 meter lang. Via de noordelijke route (China-Rusland-Wit-Rusland-Polen) duurt de reis twee weken, pakweg de helft van een trip per vrachtschip.

Hoewel railtransport slechts een paar procent van de logistieke keten uitmaakt, is de Nieuwe Zijderoute belangrijk. Voor bedrijven als sportwinkelketen Decathlon en woonconcern IKEA is het risicospreiding, tegen congestie op zee. De trein stelt pc-fabrikant Dell in staat zijn productie al jaren deels in westelijk China te verrichten (waar de lonen lager zijn). Havens als Hongkong en Shanghai liggen 1.700 tot 2.000 kilometer van Dells fabriek in Chengdu.

Noodgedwongen hebben Dell, IKEA en andere multinationals nu weer moeten kiezen voor zeevervoer. „De belangrijkste route – via Rusland, Wit-Rusland en Polen – is bijna helemaal opgedroogd”, zegt Erwin Cootjans van Nunner Logistics. Het bedrijf in Helmond is een van de grootste Nederlandse railexpediteurs tussen Azië en Europa. „De Europese sancties sluiten het goederenvervoer door Rusland niet uit, maar veel opdrachtgevers zijn huiverig.”

Naast de noordelijke route zijn er nog twee andere treinroutes vanuit China: de middelste, via de Kaspische Zee, en de zuidelijke, via Iran. Die laatste wordt niet veel gebruikt vanwege de internationale sancties tegen dat land.



Foto John van Hamond

Foto John van Hamond Foto’s John van Hamond

Cootjans vervoert nog wel containers via de Middle Corridor – de route klinkt als een reeks filmlocaties van een James Bond-film. Vanuit China rijden de treinen door Kazachstan naar de havens Aqtau en Kuryk aan de Kaspische Zee, per treinveerboot gaan ze naar Bakoe in Azerbeidzjan, en dan door Georgië en Turkije naar Istanbul. Onderweg moeten de containers een aantal keren wisselen van trein vanwege andere spoorbreedtes. Aan de Bosporus gaan ze scheep naar havens aan de Middellandse Zee. „De Middle Corridor heeft slechts een beperkte capaciteit en kan de noordelijke route nooit vervangen”, zegt Cootjans.

De economische sancties tegen Rusland schrikken bedrijven af, zegt brancheorganisatie Evofenedex. Steeds meer ondernemers ontwijken het Russische deel van de Nieuwe Zijderoute, bijvoorbeeld om problemen met de verzekering van de goederen te voorkomen.

De Chinese overheid doet er alles aan om de spoorverbinding met Europa open te houden. De Nieuwe Zijderoute is onderdeel van het ambitieuze Belt and Road Initiative van de Chinese president Xi Jinping. Die weigert Rusland in een paar weken te laten verwoesten wat hij in jaren heeft opgebouwd aan economische infrastructuur en politieke invloed.

Roland Verbraak van transportbedrijf BTT, dat vanaf Railport Brabant in Tilburg treintransport verzorgt naar China en terug, geeft een voorbeeld. De Chinese partners van BTT bieden verladers een oorlogsverzekering en vergoeden schade aan de lading mocht er iets gebeuren tijdens het transport door Rusland.

Verbraak verzorgt nu drie tot vier treinen per week tussen Tilburg en de Chinese steden Chengdu en Nanjing. Dat waren er voor de oorlog zes tot negen per week. „Grote verladers willen Rusland nu mijden. Uit solidariteit met Oekraïne en misschien ook omdat ze het niet veilig vinden. Computerbedrijven als Lenovo en Dell gaan veel meer over op zeevracht.”

Verbraak zegt dat het railtransport door Rusland – van en naar China – niet de Europese sancties schendt. „Het vervoer voldoet op dit moment aan alle EU-voorwaarden om deze service te kunnen aanbieden aan klanten. Onze treinreserveringen gaan via Chinese platforms die boeken bij het overkoepelende United Transport & Logistics Company. De Russische spoorwegen hebben daarin een kleiner belang dan de EU-bovengrens van 50 procent.”

Vis uit Alaska

De verstopte aders van de wereldeconomie hebben bedrijven aan het denken gezet over hun internationale logistiek. Rico Luman van ING zegt dat onder meer bedrijven in de auto-industrie nadenken of zij meer voorraad moeten aanhouden, hechter moeten samenwerken met meer leveranciers in meer landen en eventueel hun leveranciers dichterbij moeten kiezen. „Maar terughalen van de productie is niet eenvoudig en vaak ook duurder. Zeker met de arbeidstekorten en de hoge gasprijzen.”

De internationale logistiek gaat een nieuw tijdperk in, schreef hoogleraar management Willy C. Shih (Harvard Business School) begin april in de Harvard Business Review. „De relatief gunstige situatie van de afgelopen drie decennia, waarin we een enorme groei zagen van de handel en de wereldwijde toeleveringsketens, is waarschijnlijk voorbij.”

Is het werkelijk nodig, vraagt de hoogleraar zich af, om delfstoffen overal vandaan te halen, ze in China te verwerken en dan naar klanten in het Westen te zenden? Of vis te vangen bij Alaska, die in China te laten inblikken en naar de VS te sturen voor consumptie? We moeten nieuwe keuzes maken voor productie en transport, zegt Shih, die we meer dan nu baseren op regio, flexibiliteit en duurzaamheid.