Koopkracht, de angstgegner van het kabinet

De prijzen stijgen, de inkomens houden dat niet bij: het verlies aan koopkracht is in snel tempo een van de belangrijkste politieke thema’s van 2022 aan het worden. Dezer dagen overlegt het kabinet over de zogenoemde Voorjaarsnota. Dat is normaal een tussenstand van de begroting. Maar de omstandigheden veranderen zo snel dat in Den Haag de Voorjaarsnota zal worden opgevat als een vroege ontwerp-begroting, ver voor Prinsjesdag.

Koopkracht, politiek en maatschappelijk een explosief dossier nu, speelt daarbij de hoofdrol. In Frankrijk, waar volgende week zondag de beslissende ronde van de presidentsverkiezingen wordt gehouden, is de rechtse kandidaat Le Pen snel ingelopen op de zittende president Macron. Voornaamste oorzaak: ontevredenheid bij de kiezer over koopkrachtverlies.

Dat verlies ligt vooral aan de inflatie. De oorlog in Oekraïne heeft de prijzen van energie én die van voedingsmiddelen sterk doen oplopen. En de inflatie wás al op weg omhoog. De inhaalvraag na de pandemie stuitte op wereldwijde leveringsproblemen en dit deed de prijs stijgen. Nieuwe lockdowns in China, en het duurder worden van transport, blijven ook nu doorwerken in de beschikbaarheid en de prijs van veel goederen.

Prijzen verslaan de lonen

De inkomens blijven echter ver achter bij de oplopende inflatie. Want de loonontwikkeling in Nederland – en de rest van het Westen – maakt zich nog moeilijk los uit het tijdperk van zeer lage inflatie waaraan westerse landen de afgelopen tien jaar gewend waren geraakt.

Er zit wel enig schot in: gemiddeld stegen de cao-lonen de afgelopen maanden met ongeveer 2,4 procent ten opzichte van een jaar eerder. Bedrijfstakken als de bouw, gezondheidszorg en vervoer zagen de hoogste stijgingen, van meer dan 3 of bijna 4 procent. De horeca, die voor de pandemie ook al grote personeelstekorten had, lijkt in eerste instantie ver achter te blijven. Werknemersvakbonden FNV en CBNV sloten in februari echter nog een nieuwe cao af met werkgeversorganisatie KHN, waardoor horecapersoneel er de komende twee jaar wel op vooruit gaat met 4 tot ruim 5 procent. Ook in de metaalsector bereikten een aantal vakbonden vorige week een nieuw akkoord, resulterend in onder meer een jaarlijkse stijging van 3,2 procent.

Maar zulke stijgingen verbleken bij de huidige inflatie, die in maart 9,7 procent bedroeg. En hoewel moet worden gezegd dat de stijgende energieprijzen nog lang niet door iedereen worden gevoeld, vooral door langer lopende goedkope energiecontracten, is de forse impact op de koopkracht een kwestie van tijd.

Zeker als de oorlog lang voortduurt en de energieprijzen hoog blijven. Het Centraal Planbureau rekende begin maart zo’n scenario door. Het gevolg is dan een gemiddelde inflatie van 7,9 procent in 2022, met een koopkrachtverlies van een ongekende 5,1 procent. En dan is in dit scenario nog niet eens rekening gehouden met het totaal stoppen van de aanvoer van energie naar Europa vanuit Rusland – als ultieme Europese sanctie óf ultieme Russische tegenzet. In dat geval wordt het allemaal nog veel erger.

Voorlopig doet de hoge inflatie de uitonderhandelde cao-loonstijgingen dus meteen teniet. Sterker nog, zó’n groot verschil tussen loonstijgingen en prijsstijging in het nadeel van de werknemer als nu het geval is – minus 7,3 procent – is zelden waargenomen.

Lager inkomen: meer problemen

Wat te doen? Op individueel niveau kunnen werknemers nog wel wat voor elkaar krijgen, merkte Peter van Bergeijk, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, in februari nog op in het economenblad ESB. Door de krapte op de arbeidsmarkt hebben zowel nieuwkomers, ‘jobhoppers’ als zzp’ers een sterke positie om hogere salarissen of uurtarieven te eisen. Maar dat gaat op voor slechts een relatief kleine club mensen.

Het steunen van de laagste inkomens is al aan de gang. Gemeenten kregen eerder dit jaar al geld van het Rijk om minima met 800 euro per huishouden te compenseren voor hoge energiekosten. Een pot met geld die overigens te klein bleek omdat het aantal huishoudens dat van 120 procent van het sociaal minimum of minder moet leven, groter is dan aanvankelijk gedacht.

Nét boven deze groep vallen zware klappen in de categorie van lage middeninkomens, die nog veel groter is, en die ook steeds meer problemen heeft om rond te komen. Mensen met een baan maar zonder veel ruimte om te sparen. Stijgende prijzen in de supermarkten en sterk verhoogde energiekosten kunnen dan snel een tekort van honderden euro’s per maand opleveren. Energieleverancier Vattenfall zag het aantal klanten dat de rekening niet op tijd kan betalen al met tien procent stijgen, en verwacht dat het zal toenemen.

Arbeid versus vermogen

Moeten de lonen dus omhoog? Minister Schouten van Armoedebeleid zei deze week in het programma Nieuwsuur dat het kabinet maatregelen moet nemen om het verlies van koopkracht bij lage inkomens te compenseren. Maar ook dat werkgevers moeten bijdragen. Donderdag stelde premier Rutte dat het bedrijfsleven goed draait, hoge winsten maakt, en dus ruimte moet maken voor loonstijgingen.

Het nadeel is de kans op een loon-prijsspiraal, waar lonen en inflatie elkaar omhoog gaan jagen. Dat kan worden voorkomen met lastenverlichting (bijvoorbeeld op inkomensbelasting), maar het kabinet heeft daar door recente miljardentegenvallers juist minder ruimte voor. Premier Rutte waarschuwde deze week voor lastenverzwaringen.

Waar zit de oplossing? Elders bezuinigen, een hoger begrotingstekort, of een alternatieve bron van inkomsten. Vrijdag stuurde staatssecretaris Marnix van Rij van Financiën een plan voor een nieuwe vorm van heffingen op vermogen naar de Tweede Kamer. Arbeid fiscaal ontzien, ten koste van vermogen: het is explosief materiaal voor de Voorjaarsnota. Met even veel ontploffingsgevaar als de koopkrachtdaling zelf.