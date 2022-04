Justin Samgar: ‘Huiselijk geweld is een van de dingen die me hebben gevormd’

Justin Samgar de Verteller (42) (zijn echte naam wil hij niet vermelden, maar is bij de redactie bekend), opent de deur van zijn appartement aan een smalle Amsterdamse kade vlak bij het Leidseplein. Eenmaal genesteld op de bank vertelt de spokenwordartiest, gehuld in een sweater en een joggingbroek in exact dezelfde kleur gebroken wit, meer over zijn nieuwe album Karakter. De illustratie van zijn nieuwe albumcover hangt aan de muur, een spiraal vol fantasiefiguren loopt vanuit het vagevuur omhoog richting de hemel.

„In dertien tracks vertel ik mijn levensverhaal. Voor het album heb ik de donkerste en diepste dingen gepakt die mijn karakter hebben gevormd. Ik ben begonnen in de hel. Ik ben opgevoed in een sekte, maakte huiselijk geweld mee, stond op straat en heb in de criminaliteit gezeten. Ik beschrijf hoe ik daar uit ben gekomen, tot en met de fase waar ik nu zit. Het was een reis.”

Als schunnige huisdichter van het populaire BNN-programma Spuiten en Slikken wentelde Justin Samgar zich jarenlang in de wereld van seks en drugs. In de huidige spokenwordscene staat hij vooral bekend om de behendigheid waarmee hij commerciële klussen weet binnen te slepen met zijn onderneming Spoken Agency. Hij treedt op tijdens bedrijfsevenementen, schrijft reclameteksten, spreekt voice-overs in, koppelt artiesten aan bedrijven en organiseert jaarlijks het Wilde Woorden Festival in het Westerpark en het Rembrandtpark. Op het album Karakter gaat zijn spokenwordwerk weg van entertainment en grappen over seks. De gebundelde spokenwordnummers, omlijst door elektronische muziek, gaan over loskomen van de sekte waarin hij groot werd gebracht, huiselijk geweld, worstelingen met armoede, depressieve gedachten en relaties. De componist en filmmuziekproducent Rui Reis Maia zet de expliciete bewoordingen afwisselend aan met aanzwengelende korte ritmes en langgerekte tonen.

Werken in een vrije vorm lag niet direct in de lijn der verwachtingen, gezien zijn opvoeding in een gesloten geloofssysteem. Op zijn zestiende werd hij verstoten door zijn familie.

„Na twaalf jaar weg van huis en therapie kwam ik in een burn-out terecht. Ik ging nadenken: Er moet iets anders, want mijn leven lukt nu niet. En als het niet lukt, kan ik er net zo goed mee kappen, dan heeft het geen zin om te leven. Vanuit dat dieptepunt heb ik gekeken hoe ik patronen kon veranderen. Dat ging om verbinding maken met de buitenwereld en om echte relaties aangaan. Dat vind ik nog steeds een van de moeilijkste dingen. Door mijn opvoeding zat ik opgesloten in mezelf.”

Na de stap te hebben gezet om verhalen te gaan vertellen, maakte hij voor het eerst in zijn leven echt contact met mensen.

„Ik was altijd al bezig met taal en besloot om ermee naar buiten te treden. Tijdens optredens moesten mensen huilen, lachen, raakten ze opgewonden of geïrriteerd door wat ik zei. Dat gevoel was zo intens dat ik dacht, hier moet ik mee doorgaan. Alsnog was het supermoeilijk om van verlegen jongen uit een sekte naar een podium te gaan. Na het winnen van een Utrechtse Poetryslam in 2009 was mijn tweede optreden ooit bij Spuiten en Slikken. Ik ging over seks vertellen terwijl ik uit een gemeenschap kom waar je niet eens aan jezelf mag zitten.”

De impact van het opgroeien in een sekte is een rode draad op het album. In het nummer ‘Vechten met de vader’ komen mishandelingen tijdens zijn opvoeding naar voren, waarin hij werd geschopt en geslagen met stokken en pollepels.

Het gaat om een cirkel van geweld die door de generaties heengaat. Ik heb gezocht naar hoe ik kon vertellen dat mijn hele familie er last van heeft gehad

„Het heeft bij mij heel lang geduurd voor het besef kwam dat de trauma’s uit mijn jeugd effect op mij hebben. Huiselijk geweld is een van de dingen die me hebben gevormd. En dat gaat niet alleen over wat mijn vader mij aandeed, maar ook over zíjn vader en hoe mijn oma als buffer tussen haar kinderen en de driften van mijn grootvader fungeerde. Het gaat om een cirkel van geweld die door de generaties heengaat. Ik heb gezocht naar hoe ik kon vertellen dat mijn hele familie er last van heeft gehad, en dat gekoppeld aan hoe ik mijn toekomstige rol als vader zie. Ik hoop dat meer mensen zich daardoor gesterkt kunnen voelen en het iets met ze doet. Het echte verhaal overbrengen zie ik als de kracht van spoken word en storytelling.”

Hij vertelt dat een combinatie van spoken word en poëzie daarbij het beste past.

„Rappen is voor mij net iets te staccato, met spoken word is er meer vrijheid om tekst te laten horen zonder aan regels gebonden te zijn.

Degene die mij heeft geïnspireerd is Blaxtar, de broer van de rapper Typhoon. Hij organiseerde evenementen waarbij hij rappers uitnodigde om dingen te laten horen zonder muziek. Dan zag je soms heel zenuwachtige rappers, wat heel mooi was, haha. Ze waren opeens heel kwetsbaar. Ik was onder de indruk en zag dat er meer mogelijk was behalve ‘je bent een stoere rapper of een suffe dichter’. Je kan gewoon jezelf zijn en verschillende werelden ook een beetje combineren.”