Je drinkt water, maar je proeft cola (wel stevig snuiven)

De eerste slok smaakt naar gewoon, doodnormaal kraanwater. Heerlijk wanneer je dorst hebt, maar verder nogal saai. Maar dan. Schuif een ring met geur rond de tuit van de futuristisch vormgegeven drinkfles en opeens smaakt datzelfde water naar cola.

Water in wijn veranderen – of op z’n minst in perziklimonade – kan dat? Volgens Air Up wel. Mensen proeven voor 80 procent via hun neus. Het jonge Duitse bedrijf stopt daarom aroma’s in ‘geurpods’. Je drinkt water, maar je brein proeft appelsap, ijskoffie of een van de andere 23 beschikbare smaken.

Lena Jüngst en mede-oprichter Tim Jäger bedachten Air Up in 2016, tijdens hun bachelor product design aan een Duitse hogeschool. „We keken in die tijd veel Ted Talks over neurowetenschappen”, vertelt de 29-jarige Jüngst vanuit München. „Zodra we ontdekten hoe smaak werkt, ontstond het idee om water smaak te geven met geur.”

Jüngst ziet hun vondst als een remedie tegen onder andere tandbederf, overgewicht en de milieuschade van het produceren, verpakken en vervoeren van sappen en frisdranken. „Tot nu toe kochten meer dan 1 miljoen mensen een Air Up. Dat kan een besparing van 2,5 miljoen kilo suiker hebben opgeleverd, en 85 miljoen plastic flessen.”

Met Air Up hoef je niet meer te kiezen tussen „goed en slecht, gezond of zoet, leuk of saai”, aldus Jüngst. Maar werkt het ook? Kan onze evolutie, die de mens – en dan vooral kinderen – heeft opgezadeld met een sterke voorkeur voor zoet, voor de gek worden gehouden door een plastic ringetje met daarin natuurlijke aroma’s?

Kort samengevat: ja. De smaken Mandarijn en Kola, bijgeleverd bij het startpakket met Air Up-fles (39,95 euro), smaken inderdaad naar, respectievelijk, limonade en Coca Cola. Zelfs de bijbestelde Iced Coffee proeft net echt.

Het maakt wel uit hoelang je de geur opsnuift. Het aroma van de koffiepod is zo sterk dat je vingers een uur nadat je de pod uit de luchtdichte verpakking hebt gehaald nog naar koffiebonen ruiken. Maar de mandarijnlimonade verliest z’n ‘smaak’ vrijwel meteen zodra de tuit je mond verlaat. Stevig opsnuiven dus. (Al verschilt dat per persoon. Jongeren hebben bijvoorbeeld een sterker reukvermogen dan ouderen.)

Het is bekend dat het eten en drinken van zoet, mensen aanzet tot consumptie van nóg meer zoet. Bestaat het gevaar ook met de zoete geuren van Air Up? „Dat verwacht ik niet”, zegt Sanne Boesveldt, universitair hoofddocent aan de Wageningen Universiteit. Zij onderzoekt hoe prikkels van de zintuigen, en dan met name geur, doorwerken in voedingskeuzes. „Geur versterkt wel de trek. Je maakt speeksel aan. Maar vervolgens blijken mensen niet meer te eten of drinken.”

Snackbar

Dat klinkt niet logisch, wél zin in iets krijgen, maar het niet nemen. Hoe kan dat? „Het lijkt erop dat andere factoren onze keuzes sterker beïnvloeden dan wat we ruiken”, zegt Sanne Boesveldt. „Je kunt langs een snackbar lopen, door de geur zin krijgen in patat en dan toch besluiten om door te lopen naar huis, waar je gezonder eten hebt.”

Boesveldt en haar onderzoeksteam testten de Air Up zelf een tijd geleden ook, uit nieuwsgierigheid. „Het werkt verrassend goed, vonden wij. Maar voor mij persoonlijk voegt het weinig toe, want ik ben tevreden met simpel kraanwater. Het is vooral een mooie vondst voor mensen die wél de hele dag sapjes en cola drinken. Ik hoorde dat het populair is onder tieners.”

Voedingswetenschapper Margreet Olthof van de Vrije Universiteit, die met collega’s bewees dat kinderen die suikers binnenkrijgen via drinken dat niet compenseren door minder te eten, waardoor ze dikker worden, vindt de Air Up ook „een interessante innovatie”. Maar het beste blijft om kinderen op te voeden met de neutrale smaak van water, zegt zij. „Als ze aan niks anders gewend raken, lusten ze dat prima.”

Ook Jüngst zelf zou iemand die al verzot is op water, niet de Air Up adviseren. „Kraanwater blijft het beste voor het milieu en je portemonnee. Maar als je water saai vindt, kan Air Up helpen om toch genoeg te drinken.”

