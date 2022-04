Ineens wordt het Russische techbedrijf Yandex over één kam geschoren met Poetin

‘Dit kan toch niet waar zijn?”, zegt een van de commissarissen van Yandex tijdens een haastig ingelaste crisisvergadering via Zoom. Het is vrijdag 25 februari, één dag na de Russische invasie in Oekraïne. De commissarissen, zeven Russische, Amerikaanse en Nederlandse zakenlieden, zijn in paniek. „De sfeer was: allemachtig, wat gebeurt er met onze tent?”, zo vat een van hen het gevoel samen.

In de weken erna ziet het meest succesvolle techbedrijf van Rusland de grond onder zijn voeten wegzakken. In korte tijd stappen drie bestuursleden van Yandex op en vluchten 1.500 Russische medewerkers het land uit. De beurzen in New York leggen de handel in aandelen van Russische bedrijven stil. De koers van Yandex keldert, van 82 dollar (november 2021) naar amper 19 dollar (17 euro).

Yandex zit in acute financiële problemen en probeert onderdelen af te stoten. De Amerikaanse beursnotering is een onderpand voor obligatieleningen, die het bedrijf overeind houden. Maar het stilleggen van de handel geeft obligatiehouders het recht om het geld voor de leningen, ter waarde van 1,25 miljard dollar, direct op te eisen. Zo veel dollars heeft Yandex niet.

Een week voor de invasie, op 17 februari, ziet de wereld er voor Yandex nog heel anders uit. Oprichter Arkadi Volozj (58) en zijn bestuursleden vergaderen in het Yandex-hoofdkantoor in de Chamovniki-wijk in het centrum van Moskou. Het is voor het eerst sinds de coronacrisis dat de leiding elkaar daar treft. Alleen bestuursvoorzitter John Boynton moet vanwege corona inloggen via een videoverbinding.

Geen noodscenario

Twee dagen smeden ze plannen met het lokale managementteam. Op de agenda staan internationale uitbreidingen, voor de taxidienst die Yandex samen met Uber runt. Ook zoekt het bedrijf nieuwe afzetmarkten voor de flitsbezorgers die het Russische internetbedrijf onder de naam Yango Deli al in Londen en Parijs startte.

Bij de spanningen in Oekraïne staan de topmanagers nauwelijks stil. Poetin, zeggen de Yandex-managers en bestuursleden tegen elkaar, zal toch niet zo gek zijn dat hij echt een oorlog begint?

Dan zet de invasie in Oekraïne op 24 februari een streep door de internationale ambities. Yandex, dat om belastingredenen formeel kantoor houdt op de zesde verdieping van Toren A van het World Trade Center op Schiphol, heeft geen noodscenario klaarliggen om te voorkomen dat het bedrijf verstrikt raakt tussen belangen in het oosten en het westen.

Het icoon van de Russische techwereld, blijkt uit de gesprekken die NRC deze week voerde met zes huidig en voormalig werknemers van Yandex, is dringend op zoek naar een Plan B.

Twee Russische whizzkids

Yandex wordt in 1997 opgericht door de in Sovjet-Kazachstan geboren whizzkids Arkadi Volozj en Ilja Segalovitsj, beiden afkomstig uit hoogopgeleide, Russische gezinnen van geologen en musici. Ze ontmoeten elkaar op een prestigieus wiskunde-instituut in Almaty. In Moskou sleutelen ze aan algoritmes en ontwikkelen ze een zoekmachine om de Bijbel te doorzoeken. In 1993 bedenken ze Yandex, dat staat voor yet another indexer. Segalovitsj overlijdt in 2013 op 49-jarige leeftijd, Volozj gaat alleen door.

In twintig jaar groeit Yandex uit tot het grootste en machtigste techbedrijf van het land, en de vijfde zoekmachine van de wereld. Yandex is een wegwijzer op het internet, maar ook een webwinkel, een flitsbezorger, een pionier in zelfrijdende voertuigen, een taxidienst, softwareontwikkelaar en leverancier van clouddiensten. Kortom: Google, Amazon, Uber, Waymo, Spotify en Apple Pay onder één merknaam. Dat is Big Tech in Rusland, met 18.000 werknemers en een jaaromzet van omgerekend zo’n 6 miljard euro.

Met al die verschillende diensten heeft Yandex zich voor moderne Russen onmisbaar gemaakt. Dankzij de gele taxi’s van Yandex.Taxi verplaatsen Russen zich snel, veilig en goedkoop in honderden Russische steden. De in gele pakken gehulde maaltijdbezorgers van Yandex.Eda en hun collega-koeriers van Yandex.Go brengen bij Russen boodschappen tot aan de voordeur. Het bedrijf is actief in vrijwel alle voormalige Sovjet-landen, in Servië en de Baltische Staten. In Israël, Noorwegen, Finland, Ivoorkust en Ghana opereert de taxi-arm onder de naam Yango.

Het bedrijf ontwikkelt technologie voor zelfrijdende auto’s, die buiten Rusland ook in de VS en in Israël testrondes rijden. Sinds 2019 rijden in de Moskouse wijk Chamovniki tientallen hypermoderne robotwagentjes van Yandex.Rover rond. Deze elektrisch aangedreven karretjes hobbelen over de stoep en zebrapaden om boodschappen te bezorgen. Met hun 360 graden draaibare camera’s scannen de rovers de omgeving af om botsingen met lantaarnpalen en voetgangers te voorkomen. De Self Driving Group heeft internationale potentie: het is inmiddels een zelfstandig onderdeel van Yandex – ook weer geregistreerd in Nederland.

Als eind februari de oorlog uitbreekt wordt Yandex niet direct stilgelegd. Het techbedrijf staat niet op de sanctielijst maar toch moet operationeel topman Tigran Choedaverdja opstappen. Hij wordt gerekend tot de kring van Poetin, omdat hij Yandex vertegenwoordigde toen hij met tientallen Russische ondernemers bij de president op audiëntie moest verschijnen.

Twee Amerikaanse bestuursleden vertrekken op eigen initiatief: Esther Dyson, een voormalige techjournalist die in 2006 bij Yandex begon en Ilya Strebulaev, hoogleraar aan de Stanford universiteit in Silicon Valley. Ook drie Amerikaanse bestuurders van MLU, een joint venture van Yandex en Uber, leggen hun functie neer.

Het Nederlandse bestuurslid Rogier Rijnja blijft wel. Hij worstelt met zijn verantwoordelijkheden, maar ziet het als zijn taak om samen met twee overgebleven Amerikaanse bestuursleden Yandex uit een financiële patstelling te bevrijden.

Als techbeurs Nasdaq de handel in Yandex bevriest, treedt een noodvoorziening in werking op de uitstaande obligaties. Yandex moet 1,25 miljard dollar terugbetalen, maar mag van de Russische overheid geen tegoeden naar het Westen overmaken.

Begin maart beschikt Yandex nog over een oorlogskas van 615 miljoen dollar, waarvan 370 miljoen dollar op rekeningen buiten Rusland staat. Genoeg om het een jaar uit te zingen, aldus het bedrijf. Om meer cash te genereren om de obligatiehouders terug te betalen probeert Yandex onderdelen af te stoten – zo staan inmiddels de Yango Deli flitsbezorgdiensten in Londen en Parijs te koop. Hierbij moet het bedrijf voorzichtig te werk gaan. Elke voorgestelde deal moet overlegd worden met de obligatiehouders. Die willen immers dat de waarde van Yandex, waarop hun schuldpapieren gebaseerd zijn, niet verder onderuitgaat.

Yandex opsplitsen in een internationaal en een Russisch deel is onhaalbaar. De buitenlandse onderdelen genereren niet genoeg geld. „Het zwaartepunt van het bedrijf ligt in Rusland”, zegt een betrokkene. „Als we het bedrijf opsplitsen, zou Yandex als een hyena in de klem zijn eigen poot afbijten.”

Daar komt bij dat men binnen Yandex doodsbang is dat het bedrijf in het oplopende conflict tussen oost en west alsnog op de sanctielijst wordt geplaatst. Dat is nu al merkbaar; omdat Yandex Russisch is, is het bij voorbaat verdacht. Niemand in Europa wil een dienst uit Rusland gebruiken, dus laat Yandex zijn flitsbezorgers in Parijs en Londen niet meer uitrijden.

Modern en progressief

Rusland gaat in de ban, dus gaat Russische technologie ook in de ban. Ineens wordt Yandex over één kam geschoren met Poetin. Tot grote frustratie van het techbedrijf, dat zich altijd juist bewust buiten elke politieke bemoeienis heeft willen houden.

Het hoofdkantoor van Yandex in Moskou lijkt sprekend op dat van de techbedrijven in Europa of Silicon Valley. Een vrolijke inrichting: overal loungestoelen, planten aan de muren, elke verdieping bij Yandex heeft zijn eigen kleur. Werknemers zijn modern en progressief. Aanhangers van het Poetin-regime zijn bij Yandex moeilijk te vinden.

Het bedrijf kent weinig hiërarchie, schrijft de Russische journalist Dmitri Sokolov-Mitritsj in zijn bedrijfsbiografie Yandex.Kniga, die gratis door Yandex wordt verspreid. De werkcultuur van het bedrijf verschilt in alles van de traditionele top-down, op macht en invloed gerichte aanpak van veel Russische bedrijven. In plaats daarvan worden onafhankelijkheid en creativiteit gekoesterd en wordt te grote overheidsinvloed geweerd.

Werknemers, die hun achternaam liever niet vermeld zien uit angst voor hun veiligheid of die van hun familie, vertellen dat het bij Yandex normaal is om leidinggevenden tegen te spreken. Topman Volozj doet elke vrijdag om 12 uur ’s middags een vraag- en antwoordsessie met personeel, waar iedereen alles aan de topman kan vragen. „Heel ongewoon in Rusland”, vertelt een werknemer van de Yandex-zoekmachine via chatdienst Telegram. „We kunnen alles vragen en krijgen een eerlijk antwoord.”

Door de oorlog zijn werknemers „geschokt en in de war”, vertelt IT-werknemer Tanya, die werkt voor Yandex. „De eerste dagen dachten we nergens anders over. Nu proberen we te hergroeperen en projecten af te maken.” Iedereen die wil mag thuiswerken en Yandex heeft werknemers een extra maandsalaris uitbetaald om de stijgende prijzen door de westerse sancties te compenseren. Met wekelijkse updates van het managementteam probeert Yandex het personeel gemotiveerd te houden.

Yandex probeert te overleven en ondertussen het Kremlin niet tegen zich in het harnas te jagen. De verhouding tussen Yandex en het Kremlin is complex. Een ander Russisch internetbedrijf, Telegram, verliet Rusland omdat het zich niet wilde conformeren aan de censuurwetten. Yandex koos ervoor om in Rusland te blijven en dat heeft consequenties. Wie zoekt op Yandex.ru, kan in Rusland nog buitenlandse berichtgeving lezen. Maar Lev Gershenzon, voormalig hoofd nieuws van Yandex, vertelde vorige maand tegen de Financial Times dat het nieuwsfilter van Yandex zo is ontworpen dat het de voorkeur geeft aan berichten die het Kremlin gunstig gezind zijn. Yandex wil deze nieuwsdienst, Zen, nu afstoten. Ze willen niet meewerken aan de Russische propagandamachine.

Balanceeract

Het succes van Yandex trok al eerder de aandacht van het Kremlin, dat vreesde dat een buitenlandse investeerder er op een dag met de kennis én met de Russische gebruikersgegevens vandoor zou gaan. In 2019 stemde Volozj toe in de oprichting van een speciale door het Kremlin gecontroleerde stichting met ver reikende bevoegdheden binnen Yandex, zoals het blokkeren van transacties en het op non-actief stellen van het management. Om de werknemers en buitenlandse investeerders gerust te stellen, zou Yandex wel op de internationale markten actief mogen blijven, hield Volozj controle over het management en bleef hij de belangrijkste aandeelhouder.

Die beschermingsstichting is een balanceeract. De constructie moet westerse beleggers geruststellen dat Yandex niet rechtstreeks onder controle van het Kremlin staat en tegelijkertijd het Kremlin overtuigen dat Yandex gevrijwaard blijft van buitenlandse invloeden. Yandex heeft zich tot de dag van van vandaag, in tegenstelling tot sommige andere Russische bedrijven, nog niet uitgesproken tegen de oorlog.

Individuele werknemers doen dat wel, zoals Lev Gershenzon, die zijn afscheid aankondigde via Facebook. „Het is nog niet te laat om te stoppen medeplichtig te zijn aan een vreselijke misdaad”, sprak hij zijn collega’s toe. „Als je niets kunt doen, neem dan ontslag.”