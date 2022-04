Het Loo heeft zijn glans terug, met plaatselijke eigenaardigheden

Dit weekend heropent na een grondige verbouwing Paleis Het Loo, de ondergrondse uitbreiding onder het voorplein volgt in 2023. Dan is Het Loo weer helemaal klaar. Nog met een bouwhelm op kreeg ik alvast een voorproefje en bezocht het prachtige dakterras, dat voortaan voor iedereen toegankelijk is.

Gaat dat zien, want vanaf dit hooggelegen punt ontvouwen de tuinen zich als een damasten tafelkleed. Hier krijgt de bezoeker een weergaloos uitzicht op de Frans-classicistische parterres de broderie. Een panorama waar je u tegen zegt. Koninklijker krijg je het niet, althans niet in onze contreien. De tuinen van Paleis Het Loo vormen een hoogtepunt in de Nederlandse tuinarchitectuur en nu de belangstelling voor parken en tuinieren toeneemt, heeft het museum hiermee een enorme troef in handen.

Het was prins-stadhouder Frederik Hendrik die met zijn vorstelijke parkaanleg het spits afbeet. Met de helaas verdwenen monumentale tuinen van Honselaarsdijk, die rond 1630 ontstonden, gaf het Huis van Oranje de jonge Republiek internationaal allure. En het was Frederik Hendriks kleinzoon, Willem III, die op deze groene lusthof, Honselaarsdijk, de Engelse ambassadeur ontbood – om mee te delen dat hij ervoor in was met de Engelse Mary Stuart te trouwen, hetgeen in 1677 in Londen geschiedde. Terug in Nederland maakte het pasgetrouwde stel plannen voor een eigen en nieuw Paleis Het Loo, dat in 1686 gereedkwam.

Twee jaar later voer Willem opnieuw naar Engeland. Deze keer met 53 oorlogsschepen en 20.000 soldaten, om zijn katholieke schoonvader van de troon te stoten in een glorious revolution en ‘om de wetten en vrijheden van dat land te herstellen’. Kort hierop werden in Westminster Abbey op 11 april 1689 Willem en Maria gekroond tot koning en koningen van zowel Engeland als Schotland.

Om hun nieuw verworven status te bevestigen, paste het gevierde koningskoppel de tuinen van Het Loo aan à la mode Française. Deze goût français werd geïntroduceerd door de gevluchte Franse hugenoot Daniel Marot, die zich te buiten ging aan verschillende kleuren gravel, aan beelden, sierlijke broderie en als pièce de milieu een formidabele fontein met de hoogste straal in heel Europa. En ook al spuit de fontein tegenwoordig wat minder potent, de tuinen van Het Loo blijven evengoed een lust voor het oog, evenals voor de andere zintuigen, het is net als toen een heuse jardin de plaisir. Koninklijke wedijver kende geen grenzen, was het niet in oorlogsvoering dan wel in de bouw van paleizen en tuinen. „Uwe majesteit weet dat bij gebrek aan oorlogsactiviteiten niets de grootsheid en geest van een vorst zo goed tot uitdrukking brengt als een bouwwerk”, luidde het advies van Jean Baptiste Colbert, de belangrijkste raadgever van Lodewijk XIV. En het is precies die grootsheid die de tuinen van zijn Versailles tot een jaloersmakend voorbeeld maakte voor vorsten in heel Europa.

Delfts blauwe tuinvazen

Voor mij is Versailles te groot en is Het Loo gelukkig een onsje minder l’état, c’est moi. Hier is de schaal Hollands met plaatselijke eigenaardigheden, zoals grote Delfts blauwe tuinvazen die naar originele zeventiende-eeuwse modellen in zorgvuldig nagemaakte replica weer staan opgesteld. Evenmin Frans, eerder Italiaans, en geliefd in het geboorteland van Queen Mary, is de buitenissige schelpengrot in het corps de logis. Schelpengrotten zijn een zeldzaamheid in Nederland en het is een goede beslissing om deze open te stellen voor iedereen.

Queen Mary heeft er nooit van kunnen genieten. Kinderloos stierf zij, geheel onverwacht aan de pokken in 1695, toen de grot nog niet gereed was. Willem bezwoer „dat er geen beter persoon dan zij had geleefd”. In 1702 kwam de koning-stadhouder zelf te overlijden nadat zijn paard over een molshoop struikelde en de vorst ter aarde stortte. Een stadhouderloos tijdperk brak aan en het zou lang duren voordat Het Loo zijn glans weer terug zou krijgen.

