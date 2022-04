Gat in de wolken op een vreemde plek

Ten zuiden van Kaap de Goede Hoop nam een satelliet van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA op 3 maart een enorm ‘wolkengat’ waar. Het is een anomalie voor deze plek, legt natuurkundige Abdullah A. Farad van NASA in een bijgaand persbericht uit. Wolkengaten ontstaan in hogedrukgebieden waarbij lucht naar beneden zakt, daarbij opwarmt en verdampt. Daar waar de lucht verdampt kunnen wolken oplossen. Hogedrukgebieden vind je „semi-permanent” tussen 30 graden noorder- en zuiderbreedte, laat Farad via e-mail weten. Maar doorgaans dus niet zo zuidelijk. Deze regio kenmerkt zich juist door krachtige westenwinden en lagedrukgebieden. Maar door klimaatverandering komen hogedrukgebieden op deze breedte vaker voor. De foto is nog extra bijzonder, omdat er twee weersystemen op staan. De bovenste helft van de foto geeft het hogedrukgebied met stationaire, lage wolken weer. De onderste helft is een snel voorbijtrekkend weerfront met hoge wolken.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 16 april 2022