Gaat de rijkste man op aarde straks bepalen wat op Twitter gezegd mag worden?

Toen Donald Trump vorig jaar van Twitter werd verbannen, omdat hij zijn aanhang zou hebben aangezet tot bestorming van het Capitool, reageerde Elon Musk scherp afwijzend. „Heel veel mensen zullen er superongelukkig over zijn”, twitterde hij, „dat high-tech-firma’s aan de westkust bepalen wat de grenzen van de vrijheid van meningsuiting zijn.”

Musk is zelf, behalve een succesvol tech-ondernemer en de rijkste man ter wereld, een fervent twitteraar – met zo’n 82 miljoen volgers. Deze week bracht hij een bod uit om Twitter voor 43 miljard dollar (39,4 miljard euro) over te nemen.

Het probleem met Twitter, vindt Musk, is dat het sociale medium berichten die schadelijk kunnen zijn verbiedt en verwijdert, en zo grenzen stelt aan wat gebruikers kunnen schrijven. Trump kan erover meepraten, hem is zijn belangrijkste megafoon ontnomen.

Musk noemt zichzelf „een absolutist van het vrije woord”. Over omstreden tweets zegt hij: „Bij twijfel laten staan.”

Daarmee is duidelijk dat het hier om veel meer gaat dan over de vraag of Musk zich straks al dan niet eigenaar van Twitter mag noemen. De grote, onopgeloste kwestie die met de overnamepoging van Musk op tafel ligt is: wie bepaalt wat er op de grote platforms, ook op Facebook, YouTube en TikTok, gezegd en getoond kan worden? Wie zorgt voor de zogeheten ‘moderatie’ – en hoe streng moet die zijn?

Laten we dat over aan de particuliere bedrijven in kwestie – en de miljardairs die daar de scepter zwaaien? Of moeten overheden een grotere rol spelen?

Of moet alles gezegd kunnen worden, wat niet met zoveel woorden bij wet verboden is? Maar welke wet, van welk land? En moet er dan altijd eerst een rechter aan te pas komen voordat een bericht verwijderd wordt? Gezien de massale hoeveelheden gewelddadige, racistische, hatelijke en pornografische inhoud die grote platforms dagelijks verwijderen, lijkt dat een niet erg realistische optie – tenzij al dat soort berichten voortaan geaccepteerd wordt.

Inbreuk op de vrije meningsuiting

Maar niet alleen Musk en de aanhangers van Trump hadden kritiek op het besluit van Twitter (en Facebook en YouTube) om de voormalige Amerikaanse president in de ban te doen. De toenmalige Duitse bondskanselier Angela Merkel vond het „problematisch”, gezien de inbreuk op de vrije meningsuiting. De Russische oppositiepoliticus Alexej Navalny noemde het censuur.

De Big Tech-bedrijven en sociale media die ze exploiteren zijn een nieuw soort wezens. Ze zijn machtig, spelen een grote rol in het dagelijks leven van miljarden mensen, in de politiek, in de meningsvorming, in de economie. Maar onduidelijk is nog of, en hoe, ze het beste gereguleerd kunnen worden.

De enorme macht, reikwijdte en rijkdom van de platforms en hun eigenaars maakt de kwestie extra ingewikkeld. Het gaat niet zozeer om de vraag of overheden moeten ingrijpen en de grote technologiebedrijven meer moeten reguleren, zei een adviseur van de Europese Commissie vorige week op een internationale conferentie over journalistiek en media in het Italiaanse Perugia. „Er staat veel meer op het spel. De olifant in de kamer is de vraag of democratieën nog wel genoeg macht hebben om tegenwicht te kunnen bieden aan Big Tech.”

Die vraag is nog niet beantwoord – maar wordt wel steeds nijpender. Voorlopig zorgen de grote platforms zelf voor verschillende vormen van moderatie. Want de afgelopen jaren is hen steeds meer duidelijk geworden dat ze niet kunnen blijven volhouden dat ze neutraal zijn en geen inhoudelijk verantwoordelijkheid hebben voor wat er op hun sites gebeurt.

De haatzaaierij die tot massale moordpartijen leidde in Myanmar, de bestorming van het Capitool, de mensenhandel die via sociale media werd georganiseerd, het zijn slecht enkele voorbeelden die duidelijk hebben gemaakt dat moderatie onontbeerlijk is.

Maar aan wie leggen de ondernemingen daarover verantwoording af? Alleen aan hun aandeelhouders? En als de enige aandeelhouder een grillige miljardair is?