Fay Claassen: ‘Melancholie is een fijn transportmiddel voor emoties’

Live op de bühne, haar glasheldere stem versmeltend met de instrumenten, is vocaliste Fay Claassen in haar element. In een naturelle voordracht schildert ze met noten, haar publiek meetrekkend in het verhaal. Hoeveel optreden voor haar betekent heeft ze in coronatijd gemerkt. ,,Muziek in het moment, het is zo’n groot goed. Als het niet meer mag, besef je pas echt wat op het podium staan voor je betekent.”

Met Fay Live, acht cd’s en twee lp’s met niet eerder uitgebrachte live-registraties, markeert Fay Claassen de vijfentwintig jaar dat ze in het jazzvak zit. In de opnamen, en straks ook bij de concerten, springt ze door de tijd, variërend van songs met bigbands als het Metropole Orkest en de WDR Big Band, optredens in kleine bezettingen met pianist Cor Bakker, en in samenwerkingen met artiesten als Toots Thielemans, Ivan Paduart of Vince Mendoza. Van standards als ‘Love For Sale’, waarin ze in stemimprovisaties, klimmend door de noten, nooit de makkelijkste weg kiest, tot de verjazzing van een popsong van Paul McCartney (Blackbird) of Paul Simon.

In de stilte van de pandemie was er genoeg tijd om te grasduinen. Het terugluisteren van de tientallen opnames – ze moet er normaal „niet aan denken”, grinnikt ze vanuit Keulen. De in Nijmegen geboren zangeres is getrouwd met de Duitse saxofonist en componist Paul Heller, die onder meer speelt in de WDR Big Band. Hij produceerde dit album. „Terugluisterend naar oude opnames ben ik veel te kritisch”, zegt Claassen. „Ik probeer in jazz zo bóven de materie staan en dat gaat helemaal niet in een live-concert met onzekerheden of oneffenheden. Over een lullige tekstfout struikel ik. Of een solo met een haarpinbocht. Doe toch niet zo ‘eutig’ denk ik als het niet lekker loopt. De kunst is je eigen strengheid over hoe het zou moeten klinken even te parkeren en met een zeker afstand – ha, met een glas wijn – te luisteren. Een improvisatie komt namelijk altijd weer op zijn pootjes terecht.”

Claassen debuteerde in 2000 met het album With A Song in My Heart: mooie zang, een nog wat gedragen voordracht. Vooral in die fase van haar carrière kon ze duizend doden sterven op het podium, blikt ze terug. „Het was een lang gevecht om er te mogen staan van mijzelf. Ik was niet outgoing en stond het liefst met mijn rug naar het publiek. Het was beslist niet makkelijk om het terloops en losjes ‘leuk’ te hebben op het podium. Daarvoor hing er te veel van af.”

‘Another Lifetime’, de compositie is van Ivan Paduart, is er eentje uit de begintijd, van het album Live in Brussel (2003). „Die avond kwam Toots Thielemans een aantal stukken meedoen. Toots maakte muziek zonder zorgen. Hij was groot in bescheidenheid en hij luisterde rustig wat de muziek nodig had. Heel leerzaam vond ik dat.”

Fay Claassen in Lux, Nijmegen. Foto Victor Peters

Onder de zo’n tien albums die ze vervolgens onder eigen naam maakte was de dubbel-cd Two Portraits of Chet Baker in 2006 een uitschieter. Daarop vocaliseerde ze een trompetlijn als tegenpool van de baritonsax, zonder echt solo’s van trompettist Chet Baker te imiteren. Het leidde tot haar succesnummer ‘Almost Blue’. „Een absolute Spotify-hit, haha. Boven de miljoen streams, dat is wel lekker voor een jazzmusicus.” Dat komt mede, weet ze, doordat het ook op begrafenissen klinkt. „Verbazingwekkend dat het van Elvis Costello kwam, modern en toch klinkend als een standard. Chet Baker zong het heel mooi. Maar ik vind melancholie ook een fijn transportmiddel om emoties over te brengen.”

Een sprong naar haar werk met orkesten. Zo is Claassen regelmatig gastsolist bij de WDR Big Band. In het liveconcert in 2011 met het orkest in het Bimhuis in Amsterdam zong ze aan de hand van pianist en arrangeur Michael Abene. Optreden met orkest noemt ze „groots”. „Een duik in het diepe met veel rimpels in het water. Als je een lijn zingt en er komt dan een antwoord op van de strijkers – heerlijk. Mijn absolute hoogstandje is ‘Tea for Two’, in een zwaar van melodie tot harmonie wisselend arrangement. Dit is topsport in de muziek met snelle improvisaties.”

Blikt dit album ruimschoots terug, de voorkeur voor dit soort klassieke songs verdampt bij de jonge generatie, ziet ze. „Ze houden nu meer van repetitieve, laagjes stapelende improvisaties.” Met pop en grooves is ze zelf ook al een tijdje bezig. Maar ze gaat ook met regisseur Ruut Weissman werken aan een theaterprogramma. Met een Nederlandstalig lied dat binnenkort uitkomt, ‘Schilderij van de liefde’, luidt ze een „nieuwe tijd in” Ze schreef het voor haar vader, die kunstenaar was en nu lijdt aan dementie. Zijn begeleiding was de afgelopen tien jaar intens. Opvallend is dat ze er niet per se meer heel mooi in hoeft te zingen. „Ik zing het puur op gevoel. En ik voel sterk dat de pijnlijke situatie mag doorklinken. Zeker in het streven om zijn vrije creatieve geest de ruimte te geven.”

De tiendelige box Fay Live is uit bij Challenge Records.

Concert: 16/4 Live 25! Fay Claassen Band en Peter Beets New Jazz Orchestra, TivoliVredenburg, Utrecht. 23/4 LantarenVenster, Rotterdam.