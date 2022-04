Eindeloze discussie over referendum helpt democratie niet

Wel of geen referendum: je zou er zo bijna een referendum over willen houden. De discussie of deze democratische vernieuwing wenselijk is duurt al vele decennia en is nog niet voorbij. Binnenkort stemt de Tweede Kamer over een voorstel om een bindend correctief referendum in te voeren, maar de vereiste tweederde meerderheid lijkt te ontbreken. Zou die er onverhoopt wel zijn, dan kan het voorstel alsnog stranden in de Eerste Kamer. Dat de discussie daarna gaat liggen, is onwaarschijnlijk. Over de wijze waarop verschillen de meningen sterk, maar dat de Nederlandse democratie wel een nieuwe impuls kan gebruiken – daarover lijkt iedereen het eens.

Dit is het dagelijkse commentaar van NRC. Het bevat meningen, interpretaties en keuzes. Ze worden geschreven door een groep redacteuren, geselecteerd door de hoofdredacteur. In de commentaren laat NRC zien waar het voor staat. Commentaren bieden de lezer een handvat, een invalshoek, het is ‘eerste hulp’ bij het nieuws van de dag.

Voor een correctief referendum is best wat te zeggen. Het zou de kiezer de mogelijkheid bieden om zich uit te spreken over nieuwe wetten met een grote maatschappelijke impact. Een soort allerlaatste controle om te kijken of de in Den Haag gekozen richting al dan niet op instemming kan rekenen, buiten de reguliere verkiezingen om. Het kan de betrokkenheid van de kiezer bij de politiek vergroten, juist nu het vertrouwen hierin onder druk staat. Het bindende karakter zou bovendien duidelijkheid scheppen en geen ruimte bieden aan interpretaties van de uitslag.

Aan referenda kleven ook grote nadelen. In 2016 stemde een zeer nipte meerderheid van de Britten voor vertrek uit de Europese Unie, zonder zich voldoende rekenschap te geven van de extreme gevolgen die dit zou hebben voor economie en samenleving. Datzelfde jaar werd in Nederland het eveneens omstreden raadgevende referendum over het samenwerkingsverdrag met Oekraïne gehouden. Ook toen werden complexe problemen gereduceerd tot een simplistische ja-nee-vraag. De tegenstanders wonnen het pleit, maar wel op basis van een lage opkomst (32,2 procent). De regering bedong in Brussel nog concessies, maar kon in wezen weinig anders dan de uitslag negeren en het verdrag goedkeuren. Een referendum, kortom, met alleen maar verliezers. Het raadgevend referendum werd in 2018 afgeschaft.

Het huidige referendumvoorstel zit beter in elkaar. Wetten die gaan over belastingen, begrotingen of verdragen zijn ervan uitgesloten. Daardoor is er minder ruimte voor gemakzuchtige politieke afrekeningen. Bovendien is er een hoge ‘uitkomstdrempel’ ingebouwd, al kun je ook zeggen dat die zó hoog is, zo niet onhaalbaar, dat dit alleen maar tot nieuwe gevoelens van frustratie zal leiden. Het verwijt dat de politiek met de rug naar de kiezer staat, is dan snel gemaakt. Dat kan niet de bedoeling zijn.

Democratische vernieuwing is veel meer dan wel of geen referendum. In 2018 schaften de Ieren het abortusverbod per referendum af, maar wel pas nadat hierover uitgebreid gesproken was in een ‘volksvergadering’ met burgers. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) concludeerde in 2021 dat ook de Nederlandse kiezer met zulke burgerfora kan worden betrokken bij discussies over klimaat of de zorg. In de gemeente Den Haag loopt een proef met ‘themastemmen’, waarbij burgers geen partijen kiezen, maar voor hen belangrijke thema’s. Democratische vernieuwing gaat ook over de versterking van de Kamer, met extra ondersteuning. De inmiddels twintig fracties in de Kamer zijn in veel gevallen te klein om hun controlerende taak te kunnen uitvoeren. Een probleem dat onvoldoende wordt opgepakt, terwijl de democratie daarmee een grotere dienst bewezen zou worden dan met een eindeloze discussie over referenda.