Eerst dat diepe dal, daarna het succes

Ik zie een man, meer dood dan levend. Lijkbleek ligt hij in een ziekenhuisbed. Overal uit zijn lijf steken slangen en snoeren. De snoeren zijn verbonden aan allerlei apparaten om het bed heen. Mijn adem stokt even.

Het is maandagochtend. Ik heb net koffie ingeschonken en mijn computer opgestart, klaar voor de werkweek. Voor ik begin aan het beantwoorden van mijn mails heb ik LinkedIn, ‘’s werelds grootste professionele netwerk’ volgens het bedrijf zelf, geopend. De foto van de doodzieke man is het eerste wat ik daar op mijn tijdlijn zie. Met moeite ruk ik me los van de foto en lees het lange bericht dat er bij hoort. Korte samenvatting: man zoekt werk. Langere versie: man heeft turbulent jaar gehad. Bedrijf failliet, een ongeluk, coma, moeizaam herstel, maar vrolijke conclusie: hij is er weer bovenop, voelt zich krachtig en klaar voor een nieuwe stap in zijn carrière. De post heeft al ruim 15.000 likes en het regent jubelende comments. (‘Hele grote meneer!’ ‘ Topper!’ ‘Bewondering voor jouw kracht en positiviteit.’)

Sinds enkele jaren ben ik een actieve LinkedIn-gebruiker. Mijn aanwezigheid op andere sociale media is beperkt: de snelle afwisseling van al dan niet professioneel zelfvertoon, activisme, koetjes en kalfjes verwart me. Nee, dan LinkedIn, een doelgericht platform waarvan je precies weet wat je kunt verwachten: een combinatie van kennisuitwisseling, maatschappelijke betrokkenheid en zakelijke zelfpromotie. Als onderwijsonderzoeker vind ik het prettig er onderzoeksuitkomsten te kunnen delen met mensen die in het onderwijs werken. Omgekeerd blijf ik op de hoogte van initiatieven in de praktijk. Dat de berichten op dit medium vaak gepaard gaan met een fikse dosis valse bescheidenheid en een wonderlijke voorliefde voor het werkwoord ‘mogen’ (‘vandaag mocht ik een gastlezing geven’), neem ik op de koop toe.

Maar tegenwoordig verwart ook LinkedIn me steeds vaker. Het begon allemaal onschuldig, met de stapelaars. Trotse studenten met een masterdiploma in hun handen vertellen hoe lang de weg was die ze bewandelden: eerst vmbo, dan havo, hbo en nu dan hun universitaire master. De stapelaars krijgen veelvuldig online applaus. Het format ‘hard werken – met succes beloond’ doet het goed op LinkedIn. Deze berichten worden de laatste tijd overtroffen door een spectaculairdere variant. Ik lees het verhaal van een vrouw die jarenlang in de schulden zat en over al het leed dat daarbij hoorde. Nu plaatst ze een foto van haar spiksplinternieuwe motor, gekocht van eigen geld, verdiend met haar eigen bedrijf, ‘#progress’. In een bericht getiteld ‘I love my burn-out’ vertelt een man hoe hij zijn burn-out overwon, een carrièreswitch maakte en nu een trotse ondernemer is. Een zzp’er post een juichend bericht dat ze na een vreselijke rugoperatie en moeizaam herstel eindelijk voor het eerst weer even heeft gewerkt. De balans vinden tussen herstel en werk beschrijft ze als een ‘prachtige nieuwe uitdaging’ waar ze zin in heeft. In één enkel bericht deelt een vrouw het verhaal van haar liefdeloze jeugd, de dood van haar moeder, een auto-ongeluk waarbij ze vijftig botten brak en hoe ze ondanks alles haar masterdiploma behaalde, omdat ze in zichzelf bleef geloven. Een nieuwe berichtformule lijkt trending op -LinkedIn: persoonlijke lijdensweg met optimistische eindnoot.

Persoonlijk leed met opsteker

Elke keer als het algoritme mij weer zo’n verhaal voorschotelt, breek ik mijn hoofd over de vraag: waarom dit delen en vooral: waarom op LinkedIn? Gezien het aantal likes lijkt de berichtformule ‘persoonlijk leed met opsteker’ een goede methode om aandacht te genereren. Misschien omdat de berichten op het eerste gezicht een trendbreuk zijn met de gebruikelijke posts, die blaken van positiviteit. De meeste mensen delen alleen hun successen: een diploma, een nieuwe baan, een prijs, een publicatie. Tussen al dat vrolijke gekwetter zijn de leed-LinkedInners in het breed uitmeten van negatieve ervaringen wel verfrissend.

Tegelijkertijd zijn de berichten, met hun inspirerende afsluitingen, geen echte breuk met het verhaal dat mensen elkaar op LinkedIn en in de maatschappij daarbuiten keer op keer vertellen: het verhaal dat het leven een trap is. Alles wat je meemaakt, brengt je een trede hoger, stelt je in staat een succesvoller mens te worden, als je maar je best doet. Die boodschap is overal. Dagelijks word ik overladen met tips hoe ik thuis en op kantoor efficiënter kan werken en stress kan verminderen. Je vrije tijd hoef je niet onbenut te laten, want voldoende ontspanning maakt je productiever, en verveling stimuleert je creativiteit. Embrace CHANGE, love RESULTS, is in grote roze letters het eerste wat ik zie als ik Rotterdam Centraal links uitloop. ‘Laat je verrassen, neem eens niet de kortste weg’, gebiedt een sticker op een verkeerslicht me, als ik na de werkdag vermoeid naar huis fiets, opdat zelfs mijn woon-werkverkeer maar een verrijkende ervaring mag zijn. Elk moment in je bestaan moet nuttig zijn, de vooruitgang van het ‘zelf’ dienen, ook, of misschien vooral, alle nare dingen die je meemaakt. Zoals essayiste Marian Donner het cynisch verwoordt in haar Zelfverwoestingsboek (2019), waarin ze scherpe kritiek uit op de zelfverbeteringscultus: „Leed is een kans om even wat me-time te pakken. Het is een uitdaging om te ontdekken waar het in dit leven echt om gaat, en misschien zelfs de zin ervan te ontdekken. Leed is een middel, een les.”

Zelfverbetering is een verplichting geworden voor iedereen die wil bijdragen aan de samenleving. Doe je het niet, dan plaats je jezelf buiten de maatschappij die wordt gedreven door effectiviteitsdenken. Dat mensen juist op LinkedIn delen hoe ze hun beproevingen overwonnen, is misschien minder verwonderlijk dan ik aanvankelijk dacht. Door hun optimisme en veerkracht te etaleren, laten de leed-LinkedInners zien dat ze weer meedraaien in het systeem waarin succes betekent dat je vooruitgaat en productief bent.

Giftige positiviteit

Giftige positiviteit, zo noemt psychotherapeut Whitney Goodman de tendens om het leven steeds maar positief te benaderen. Ze schreef er een zelfhulpboek over, met de gelijknamige titel, dat begin dit jaar verscheen. Positief denken heeft schadelijke kanten, volgens Goodman. Maatschappelijke druk om nare gebeurtenissen positief tegemoet te treden kan leiden tot schaamte wanneer mensen toch negatieve gevoelens hebben en geeft het valse idee dat problemen op te lossen zijn als je maar de juiste mindset hebt. Ook de leed-linkedInners beschrijven vaak hun optimistische houding ten aanzien van wat hun overkwam: ze bleven ‘in zichzelf geloven’, ze hebben ‘keihard moeten knokken’, het was een ‘prachtige uitdaging’. De nadruk op positiviteit wekt de suggestie dat degenen die niet herstelden van ziekte of burn-out of niet uit de schulden kwamen de verkeerde attitude hadden. Het positief denken verdoezelt zo hoe structurele factoren in de maatschappij individuele problemen veroorzaken of in stand houden, zoals discriminatie, inkomensongelijkheid en seksisme, schrijft Goodman.

Ondanks haar kritiek op het positief denken stelt Goodman niet het idee ter discussie dat het er uiteindelijk allemaal om draait succesvollere mensen te worden. In haar tips om giftige positiviteit op de werkvloer te vermijden, schrijft ze dat leidinggevenden hun personeel moeten aanmoedigen om over hun problemen te praten. De reden? Als werkgevers hun medewerkers stimuleren om zich uit te spreken en om hulp te vragen, dan leidt dat tot betere leeruitkomsten en werkprestaties. Goodwin adviseert praten over tegenslag, mislukking en verdriet dus niet omdat dat alles simpelweg bij ons leven hoort, maar zodat we beter werk leveren.

Zelfverbetering is een verplichting geworden voor iedereen die wil bijdragen aan de samenleving

Een radicaler verzet biedt Marian Donner in Zelfverwoestingsboek. Vraagt de maatschappij van je dat je voortdurend efficiënt bent? Verdoe je tijd en drink, roept Donner ons op. Wil de maatschappij dat je al je leed positief tegemoet treedt? Bloed en zwelg! Ook andere denkers breken een lans voor negativiteit en mislukking. De Britse geesteswetenschapper Sara Ahmed onderstreept in haar boek The Promise of Happiness (2010) het belang van een figuur als de ‘feministische kniesoor’ (feminist killjoy), een vrouw die boos is over het seksisme in de maatschappij. Negativiteit uitdragen heeft een functie: het laat zien waar het schuurt in de samenleving, waar verbetering nodig is. Zo bezien zou men op LinkedIn best wat steviger mogen klagen over schuldenproblematiek en burn-outs, in plaats van de mooie kanten van de zaak te benadrukken. De waarde van falen zit er niet in dat het je een sterker of veerkrachtiger mens zou maken, maar dat het onze vastgeroeste ideeën over succes en mislukking op losse schroeven zet. Dat betoogt de Amerikaanse hoogleraar literatuur en genderstudies Jack Halberstam in zijn cultuurbeschouwend boek The Queer Art of Failure (2011). Falen is dan een verzet tegen een samenleving waarin groei het hoogste goed is. Het biedt mogelijkheden om een ander soort leven te leiden, een leven dat zich niet laat sturen door de maatschappelijke normen rond succes en erkenning.

Je verzetten of meedraaien in een systeem: meestal hebben we geen echte keuze. We moeten productief zijn, er moet brood op de plank. Onlangs heb ik mijn vaste baan opgezegd in ruil voor een onzeker maar vrijer bestaan als freelancer. De mensen aan wie ik over deze stap vertel, kneden het automatisch om tot een verhaal van persoonlijke groei en succes. Ze feliciteren me met mijn besluit, noemen me dapper dat ik nu eindelijk mijn hart volg en mijn dromen najaag. Niemand zegt: ‘Wat een afgang!’ of ‘Ben je nou helemaal gek geworden?’ Slechts één kennis trok zijn wenkbrauwen op, liet een stilte vallen en zei ‘aparte keuze’. En ergens vond ik dat wel fijn. Want hoewel een geschiedenis met een positieve conclusie zich beter laat vertellen, ervaar ik mijn stap niet alleen als een succesverhaal. Het is ook een verhaal van simpelweg niet precies weten hoe je het werkende bestaan het beste kunt invullen, van iets te vaak ontstemd raken door de bij vlagen overweldigende betekenisloosheid van een kantoorbaan.

Ondertussen heb ik geen idee of mijn keuze de juiste is en verlang ik naar een wereld waarin we verhalen vertellen over falen en tegenslag in je carrière zonder clou, les of opsteker. Verhalen waarin we ons leven niet voorstellen als een trap om te beklimmen, maar als een bos, of een kermis voor mijn part. Een ruimte waarbinnen we ons verplaatsen, zonder duidelijke richting, waarin we soms iets nieuws proberen, dan weer onszelf herhalen, waarin we soms iets goeds doen, dan weer hopeloos mislukken. Een leven waarin we de ene keer wel en de andere keer geen beter mens worden.