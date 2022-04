Een nieuwsbericht moet meer zijn dan een Teletekstpagina

Toen wijlen Anil Ramdas in 2000 als India-correspondent voor NRC Handelsblad aan de slag ging bleek al gauw dat hij liever romancier dan journalist was. „Een directe reportage, zonder extra laag, was niet aan hem besteed”, zei collega Juurd Eijsvoogel daarover in 2013 tegen Vrij Nederland. „Je moest hem echt porren om verslag te doen van een gewone aardbevingsramp.” Ramdas vond namelijk dat zulk nieuws gewoon door een bureauredacteur geschreven kon worden, met de informatie die internationale persbureaus verstrekken.

Dat was nog in een tijd dat verreweg de meeste lezers afhankelijk waren van de papieren krant, toen een bericht over zo’n natuurramp een dag later in het avondblad te vinden was, al dan niet als ‘kort nieuws’.

Ramdas was misschien zijn tijd ver vooruit. Voor een natuurramp hoeft de verre-landen-correspondent tegenwoordig niet (meteen) naar de plek des onheils te hollen. Dat doet NRC tegenwoordig met een snel bericht via de nieuwsdienst, die dagelijks de nieuwsstroom in goede banen probeert te leiden, voornamelijk op de website. Zij vangen de eerste ‘klap’ op en zetten het nieuws snel online. Een nieuwsbericht over hevige regenval in India met dodelijke slachtoffers kunnen lezers dankzij deze nieuwsredactie dus gauw op nrc.nl vinden.

Althans, zo werkte het.

Strakke persbureaustijl

Sinds kort vindt er een geleidelijke verandering plaats in de wijze waarop de nieuwsdienst van NRC nieuws selecteert en publiceert.

De lat voor nieuwsberichten moet hoger komen te liggen, zegt Vincent Sondermeijer, plaatsvervangend chef van de nieuwsdienst. „Lezers komen niet naar onze site voor korte weergaven van gebeurtenissen die zich in de wereld voltrekken, zij hebben andere verwachtingen van wat NRC te bieden heeft.” Dat wil zeggen: de lezer verwacht geen vergaarbak van snelle nieuws, maar meer achtergrondartikelen.

Welke maatstaf wordt daarvoor gehanteerd? Sondermeijer noemt twee criteria: kwaliteit en nieuwswaarde.

Allereerst de kwaliteit. Volgens Sondermeijer moeten ook nieuwsberichten op de site van NRC bij voorkeur van onderscheidende kwaliteit zijn. „Redacteuren mogen wat vaker afstappen van de strakke persbureaustijl”, zegt Sondermeijer. „Er werken hier kundige redacteuren en het zou zonde zijn om daar geen gebruik van te maken. Auteurs mogen bij het verwerken van kopij wat meer aan eigen stijl toevoegen, wat meer creativiteit. En kennis. Dat heeft een toegevoegde waarde voor lezers.”

Dan de nieuwswaarde, een meer arbitrair criterium. Dat Sparta een klinkende overwinning behaalt op Vitesse is leuk voor een handvol Spartanen (onder wie ondergetekende), maar heeft voor de meeste bezoekers van de site weinig relevantie. Een snelweg die door een auto-ongeluk een aantal uren is afgesloten evenmin. Sondermeijer: „Daar neem je geen abonnement op NRC voor.” En het melden van het overlijden van saxofonist Brian Travers van UB40? Dat was op zich vermeldenswaardig, vond Sondermeijer, maar in deze summiere vorm bood het bericht amper meer informatie dan een Wikipedia-pagina. Dan is het beter om te wachten op een collega die er wat meer aan kan toevoegen, in de vorm van een uitgebreidere necrologie.

Doelgroepen

Maar hoe zit het met aanslagen in conflictgebieden of rampen in verre landen, waar de nieuwsdienst het moet hebben van korte, abstracte informatie via persbureaus? Dan is het de afweging of het wel „nieuwswaardig genoeg” is om het als bericht te brengen, aldus Sondermeijer, „zonder te vervallen in cynisme”. En ook in dit geval is wachten het devies.

Ook Marloes de Koning, chef Buitenland, denkt dat „de lezer het ons niet kwalijk neemt als we nieuws niet meteen brengen maar iets later met context”. NRC is immers ook „een filter”. Het is wel zaak om rekening te houden met verschillende doelgroepen; wat voor veel mensen klein nieuws is kan voor sommigen juist groot zijn. „Als twaalf Soedanese ministers opstappen klinkt het irrelevant, maar niet als je bedenkt dat ministers daar nóóit opstappen”, zegt De Koning. Maar dan moet zo’n bericht wel meer dan drie alinea’s bevatten. Correspondenten kunnen dan een rol spelen om zo’n bericht van context te voorzien.

Wat ook meespeelt, vertelt Vincent Sondermeijer, is de „doeltreffendheid” van sommige nieuwsberichten; ze worden nauwelijks gelezen. David Haakman, ‘audience development-strateeg’ bij NRC, begrijpt dat de selectie strenger moet. Tegelijkertijd hoopt Haakman, die voorheen leiding gaf aan de nieuwsdienst, dat er niet mede aan de hand van leescijfers wordt bepaald of een bericht nieuwswaardig genoeg is. „Lezers vinden het fijn als zij via nrc.nl 24/7 op de hoogte kunnen blijven van het belangrijkste nieuws”, zegt hij. Ook als ze niet worden aangeklikt kunnen zulke berichten „waardevol” zijn voor lezers. „Die zien dat NRC erbovenop zit. En al klikken ze er niet op, ze zien in één overzicht het nieuws van de wereld. Dat geeft houvast.”

Amstel Gold Race

Sondermeijer benadrukt dat verwachte leescijfers „geen enkele rol” spelen. „Maar achteraf kan je aan de hand van (matige) leescijfers wél concluderen dat bepaalde onderwerpen in bepaalde artikelvormen kennelijk niet goed aansluiten bij wat de lezer wil. En dan kan je daar dus iets aan proberen te doen.”

Haakman geeft nog enkele voorbeelden van ‘arbitrair nieuws’. „De Champions League-kwartfinale tussen Real Madrid en Chelsea was een spektakelstuk, met in de hoofdrol sterspeler Karim Benzema. Dat had ik wel meteen na afloop op de site willen nalezen. Of de spectaculaire ontknoping van de Amstel Gold Race: we hadden daar geen bericht over.”