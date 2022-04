Een diepe duik in tal van dialecten

Sommige dialecten waren al genderneutraal voordat dat woord bestond. In de vorige eeuw werd in ten minste twintig Nederlandse dorpen en steden geen onderscheid gemaakt tussen zij en hij. Het was allemaal: hij, ee, hie, ie of ij. Een mooi voorbeeld van hoe je in dialecten allerlei bijzondere dingen kunt vinden.

Het Meertens Instituut heeft de afgelopen negentig jaar een enorme hoeveelheid dialectmateriaal in kaart gebracht en viert dat nu met een boek waarin veertig taalkundigen voorbeelden geven van boeiende dialectverschijnselen.

Marc van Oostendorp en Simone Wolff (red.): Het dialectendoeboek De schatkamer van 90 jaar Meertens Instituut Sterck & De Vreese, 186 blz. €17,50 ●●●●●

Er zijn bijvoorbeeld dialecten waarin je soms het onderwerp van de zin kunt weglaten. In Spijkerboor (Drenthe) is door veldonderzoekers ooit opgetekend: Geleufst toch zeker nait dat hij sterker is az ik? (Je gelooft toch zeker niet dat hij sterker is dan ik?)

In Vlaanderen wordt het onderwerp juist vaak verdubbeld. In Veurne is opgetekend: Ze geloof zie da j gie eerder thuis gao zijn. (Ze gelooft dat jij eerder thuis zal zijn.) Er zijn zelfs driedubbele onderwerpen gevonden. In Eeklo bijvoorbeeld: We zij me wulder daar nog nooit geweest. (We zijn daar nog nooit geweest.) We, me en wulder betekenen alledrie: wij.

Met dit boek nodigt het Meertens Instituut dialectliefhebbers uit om een duik te nemen in al dit materiaal, dat online beschikbaar is. Je kunt naar woorden kijken, naar klanken, naar grammaticale eigenaardigheden. En ieder verschijnsel, ieder detail, hoe klein ook, verwijst altijd weer naar het grote wetenschappelijke verhaal over taal: naar de universele patronen en eigenschappen van taal.

Sterker nog, via dialecten kun je nieuwe inzichten opdoen. In sommige dialecten is er bijvoorbeeld iets geks aan de hand met de d. Er is altijd een wisselwerking tussen zo’n klank en de klanken die eraan voorafgaan of erop volgen. Die beïnvloeden elkaar. Er zijn dialecten waarin de d van ‘die’ zich wat dit betreft net even anders gedraagt dan de d van ‘doen’. Het zou dus kunnen dat de ene d andere onderliggende eigenschappen heeft dan de andere d. Dat zou dan een mooie abstracte ontdekking zijn.