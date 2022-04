Djojokarso biedt uitweg uit de hel

Mischa van Leeuwen schrijdt traag over het toneel, gemaskerd en in een lange pij, enorme kothurnen onder zijn voeten. Manipulerend met zijn lange staf lijkt hij soms een Aziatische krijger, dan weer Charon, de veerman van de Styx die de levenden overzet naar de onderwereld. Choreograaf Ryan Djojokarso creëert met deze figuur momenten van bijna Wilsoniaanse schoonheid, verreweg de mooiste in The Square 2 van Scapino Ballet Rotterdam.

Het programma is opgebouwd rond het thema Inferno, het eerste deel van Dantes Goddelijke Komedie. Gitarist-componist Richard van Kruysdijk werd getroffen door de zin ‘Op het midden van onze levensweg bevond ik me in een donker woud, omdat ik van de rechte weg was afgedwaald’ en associeerde die met de afgelopen twee coronajaren. Op gitaren en elektronische apparatuur bestiert hij de stemmingen die in golven van verstilling, dreiging, agressie of uitbundigheid door de choreografieën van Djojokarso, Mario Bermúdez Gil en Antonin Comestaz trekken.

Djojokarso leverde het sluitstuk. En een krachttoer, want als invaller (de Chinese Gong Xingxing viel wegens coronareisbeperkingen uit) had hij nauwelijks repetitietijd. Welbewust kiest hij voor een positief einde: de ziel die Charon/Van Leeuwen uit de coulissen – het vagevuur? – hengelt en met zijn staf manipuleert, wordt niet verzwolgen door een woest hellevuur (ietwat overbodig verbeeld door al even woest bewegende dames) maar opgenomen in hemels witte wolken.

Ook het middendeel van The Square 2 eindigt positief, met lekkere beats van Van Kruysdijk in een electropop revue. Dat lichtvoetige is typisch voor choreograaf Comestaz, net als zijn fijne, heldere danstaal. Hier speelt hij inventief met strakke lijnen, rollende rompen en in elkaar hakende bewegingen in een soepel trio vol cartooneske houdingen en grappige accenten. De mannen met zwarte mondkapjes en omineuze houding lijken hier enigszins een verplicht nummer met het oog op de coronathematiek. Zelf heeft hij, bekent Comestaz in een podcast, de hele periode uit zijn brein gewist.

Foto Bas Czerwinski

De klare lijn van Comestaz’ choreografie is een verademing na de bijdrage van Mario Bermúdez Gil. In zijn stuk wordt de verloren mens voortdurend belaagd door zijn demonen, die hem bespringen, neerduwen en ook de confrontatie met elkaar aangaan. Gils stijl oogt een beetje ouderwets, van de snit ‘doe een lelijk kostuum aan, kijk moeilijk en beweeg heftig’.

Het toneelbeeld van Bert van Geldrop en Richard van Kruysdijk is overigens wél fraai, met een groot frame dat in verschillende kleuren oplicht en een projectiescherm waarvan de beelden meeresoneren met Van Kruysdijks soms daadwerkelijk hels beukende compositie.