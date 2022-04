De week voor Pasen heet in Spanje Semana Santa (Goede Week) en staat in het teken van allerlei religieuze rituelen. In meerdere steden vinden processies plaats, waarbij beelden op vergulde plateaus door een stad worden gedragen. Met name in het zuidelijke Andalusië vieren Spanjaarden Semana Santa groots. Zo ook in de stad Málaga, waar een beeld van Jezus op Witte Donderdag de stad door werd getild dat later op de dag onderdeel zou zijn van de religieuze processie.

Foto Daniel Perez / EPA