De week van Nienke Brinkman: ‘Ik voelde me even een beroemdheid’

Zondag 10 april

‘Ik heb nog nóóit zo vaak mijn naam horen roepen’

„Zondagochtend zes uur was ik klaarwakker. Ik merkte dat mijn lichaam klaar was voor het plan dat ik samen met mijn coach had bedacht: een aanval op het Nederlands record, dat sinds 2003 in handen was van Lornah Kiplagat: 2.23,43. De afgelopen week had ik maar 65 kilometer gelopen in plaats van de 180 kilometer in de weken daarvoor. En zaterdag had ik alleen maar op bed gelegen, het was een van de meest luie dagen uit mijn leven.

„Om de tijd te doden heb ik na het ontbijt mijn familie geappt: hadden ze nog leuke muziek om in de stemming te komen? Ik kreeg alleen maar onzinnummers terug, heel grappig. Mijn zus Noor stuurde Pompen van Kraantje Pappie. Ik heb het gewoon opgezet, ik werd er vrolijk van.

„Ik had twee hazen voor mijn race, Imo en Guus. Ze zijn tot 32 kilometer bij me gebleven met hun roze shirtjes, ze noemden zich ‘de roze trein’. Daarna voelde ik me nog goed, dus ik versnelde en verbrak het Nederlands record met bijna een minuut: 2.22,51. Ik heb nog nóóit zo vaak mijn naam horen roepen.

„Na de finish dook mijn moeder op met bloemen. Ze had zich door alle beveiligingsschillen van de organisatie heen gewerkt, zonder accreditatie. Daarna nam mijn management het over. Die zeiden steeds: nu moet je hierheen, dan daarheen. Ik had geen idee wat er allemaal op me afkwam.

„Eerst een interview met de NOS. Ik heb het teruggekeken, ik ben daar nog helemaal hyper, het is gek om jezelf zo terug te zien. Daarna een ererondje met Abdi Nageeye [die in een Nederlands record de mannenwedstrijd won], de prijsuitreiking, schoenencontrole, persconferentie, dopingcontrole.

Toen vroegen ze of ik samen met Abdi de laatste binnenkomer wilde opvangen. Hij moest nog een kilometer lopen, dus werd gezegd: ga maar binnen zitten, dit duurt nog wel even. Daar liepen ze rond met bitterballen, ik heb er snel nog een paar van gepakt. Los van een shake en een reep had ik nauwelijks wat gegeten.

„Ik was gefinisht om half één, maar was pas thuis om half zeven. Daar stonden mijn familie en vrienden. Heel leuk, maar ik was gesloopt. Toch ben ik pas laat naar bed gegaan. Ik heb met mijn moeder en mijn zussen alle filmpjes teruggekeken. Ik had mijn finish nog niet gezien, en ik wist niet eens dat ik op het achtuurjournaal was geweest.

Maandag 11 april

‘Anders dan verwacht kon ik na de marathon niet gelijk aan het werk’

„Van slapen is weinig gekomen, ik heb het kwart over twee zien worden. Het was gek, want voor de meeste mensen was het een normale maandag, voor mij niet. Ik heb die ochtend gelijk mijn baas gemaild. Anders dan verwacht kon ik na de marathon niet gelijk aan het werk, ik kon me niet concentreren. Ik heb een week vakantie gevraagd, gelukkig begreep hij het wel.

„Mijn management had me zondag geappt dat ik vier afspraken had die dag: een interview met Radio 538, de NOS kwam langs, ik zou inbellen bij een podcast en ’s avonds ging ik naar Jinek. Ik had ook een afspraak bij de fysio, hoewel ik alleen wat stijve benen had en geen pijntjes. De NOS is daar naartoe gekomen om te filmen terwijl ik gemasseerd werd.

„’s Avonds werd ik voor Jinek opgehaald door een taxi, hoe bijzonder. Het was heel grappig, want ze hadden gezegd dat ik wat bekenden mocht meenemen. Ik nam superveel mensen mee, mijn familie, zusjes, vrienden. Een paar zijn zelfs meegereden met de taxi. Toen ik in de studio aankwam vroegen ze bij de make-up wat ik wilde. Ik draag nooit make-up, dus ze zeiden: ‘Dan doen we een natuurlijke look’. Nou, hun ‘natuurlijk’ vind ik een beetje too much. Maar het hoort er gewoon bij. Het was een vette ervaring, en daarna bracht de taxi ons thuis.”

Dinsdag 12 april

‘De berichtjes van Lornah Kiplagat en Jill Holterman vond ik het meest bijzonder’

„De eerste twee dagen heb ik mijn telefoon met rust gelaten, alleen met mijn familie en management heb ik contact gehad. Maar ik had honderden berichten op Instagram, en zelfs op WhatsApp hadden meer dan honderd contacten me een bericht gestuurd. Het heeft me een paar uur gekost om daar doorheen te gaan, mijn vriend heeft me geholpen.

„De berichtjes van Lornah Kiplagat en Jill Holterman [die in Tokio de olympische marathon liep] vond ik het meest bijzonder. Tegen Lornah kijk ik op. En Jill had een heel lief berichtje geschreven: ik wil jou worden als ik later groot ben.

„In aanloop naar deze marathon heb ik met Jill op hoogte getraind, we zijn vriendinnen geworden. Ik heb niet het idee dat ze het vervelend vindt dat ik pas twee jaar loop en in mijn tweede marathon een Nederlands record heb gelopen. Ze ziet wat ik ervoor doe. Jill vertelde dat mijn prestaties een bron van inspiratie voor haar zijn, dat is zo lief. Zij is ook een inspiratie voor mij, ik leer heel veel van haar.”

Woensdag 13 april

‘Tientallen aanvragen heb ik gehad’

„’s Ochtends werd ik herkend tijdens het hardlopen. ‘Hey Nienke, gefeliciteerd hè!’, riep een fietser. De dag ervoor was het me ook al overkomen in de supermarkt. Ik had de lege flessen van het feestje van zondag teruggebracht, mijn statiegeld gekregen en toen zei de jongen bij de kassa: ‘Gefeliciteerd, ik dacht al dat ik je herkende.’ Zo gek is dat.

Foto David van Dam

„Die middag zijn we naar Nijmegen gereden voor een afspraak bij Global Sports Communication [GSC]. Sinds ik me in januari heb aangesloten bij het NN Running Team zijn zij mijn management. Ik ben heel blij met ze, maar het is wel even wennen, ook voor mijn familie. Die wist bijvoorbeeld niet dat media-verzoeken via GSC lopen. Tot vorige week was het niet nodig om aandacht van de media te managen, maar sindsdien is het druk geworden. Tientallen aanvragen heb ik gehad. Het zijn soms maar kleine dingen, even een kort telefoongesprek, of een Instagrampost. Maar als je het allemaal doet, dan blijf je bezig.

„We hebben die dag in Nijmegen mijn race geanalyseerd; hoe ging het drinken, hoe ging het lopen met de hazen. En we hebben vooruit gekeken naar mijn volgende doelen. Eerst in mei een trailrun in Baskenland van 42 kilometer, dan de marathon op de EK in München, in augustus. Het trailrunnen in de bergen geeft me een mentale shift. Ik noem een weekend rond een race altijd een microvakantie: de omgeving is prachtig, de bergen zijn rustgevend. De marathon op de EK wordt ook een nieuwe ervaring voor mij. Rotterdam was een tijdrace, München wordt echt een wedstrijd tegen de andere deelnemers.”

Donderdag 14 april

‘Ik ben hetzelfde gebleven, mijn familie en vrienden ook’

„Pas om half tien uit bed, de hele week was ik zó moe. ’s Avonds wilde ik wel leuke dingen doen, naar de film bijvoorbeeld, maar ik kón niet meer.

„Mijn vriend en ik gaan pas eind april terug naar Zwitserland, waar ik woon en werk. Dat hadden we zo gepland, omdat we vaak heel gehaast al onze familie en vrienden moeten zien als we hier zijn. Maar ik had er niet op gerekend dat de week zich zo zou voltrekken. Ik had geen rekening gehouden met wat er na de wedstrijd op me af zou kunnen komen. Ik dacht maandag weer aan het werk te kunnen. Achteraf is dat stom.

„ Mensen verwachten nu meer van mij, maar voor mezelf verandert er niet zoveel. Ik ben hetzelfde gebleven, mijn familie en vrienden ook.”

„Ik heb inmiddels kunnen laten bezinken wat ik heb gedaan. Zondag was echt een hele bijzondere dag, niet alleen vanwege mijn Nederlands record maar ook door wat er daarna gebeurde. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment naar een vip-gedeelte bij de finish liep en dat ze me herkenden; het hek vloog meteen open. Toen voelde ik me even een beroemdheid, dat was echt cool.”

Vrijdag 15 april

‘Ik had echt zin om mijn eigen ritme weer op te pakken’

„Ik ben weer een stukje gaan lopen, 15, 16 kilometer dit keer. Ik had echt zin om mijn eigen ritme weer op te pakken. Al die aandacht is leuk, maar op een gegeven moment denk je: we gaan nu weer normale dingen doen.

„Ik hoef maandag pas weer aan het werk, maar ik heb toch al wat dingen voor werk gedaan. En ik ga lekker met mijn familie het paasweekend vieren. Zij vinden het heel leuk voor mij wat er allemaal is gebeurd, zijn super supportive, maar gelukkig kunnen we ook weer over andere dingen praten. Dan gaat het niet de hele tijd over mij.”