De Volkswagen Taigo is zuinig, comfortabel en hip genoeg

Veertig? Echt: 40.614 euro kost de Taigo 1.0 TSI R-Line, een opgerekte VW T-Cross met coupélijn. Een Kleintje, opgewarmde prak uit VW’s grote gaarkeuken, ook dat nog. Onder de naam Nivus reed hij al in Zuid-Amerika rond, waar wel meer Volkswagens worden gebouwd die hier niet voorkomen. Ze staan wat lager in de pikorde en daarom blijven ze daar, tenzij de fabrikant er relatief goedkoop een Europees gat in de markt mee denkt te kunnen dichten. Zoals Renault een in Rusland leverbaar model vertimmerde tot de Arkana, om Europa voor weinig geld een panklare coupé-suv aan te kunnen bieden, speelt Volkswagen nu dezelfde troefkaart met de Taigo.

De verbouwing is aardig gelukt, als je van doorlopende lichtbalken achterop en imitatie-uitlaatpijpen houdt. Alleen had de koper iets meer mogen profiteren van de geweldige besparing op ontwikkelingskosten. Maar hey, hij is voor 40 mille wel haast full-options hè? Kijk wat je krijgt: airconditioning met twee klimaatzones, groot beeldscherm, maffioos verduisterde achterzijruiten, 18-inch-wielen, zeventraps-automaat met dubbele koppeling. Plus sfeerverlichting en een zwart dakhemeltje, een fenomeen dat om voor mij onbegrijpelijke reden status uitdrukt: je hoort er mannen vol verrukking over praten. Zo warm zat de gewone mens er zelden bij. Hij kan het alleen niet meer betalen. Een Hyundai Kona Electric met 64kWh-accu, 204 pk en een bereik van 450 kilometer is er voor minder dan de test-Taigo. Voor hetzelfde bedrag sla je een veel ruimere, elektrische VW ID.3 met weinig kilometers aan de haak.

Hopeloos

In dat perspectief lijkt de marktpositie van de Taigo hopeloos. Toch zet VW hem op de prijslijst met een voor 28.950 euro, toegegeven, relatief aantrekkelijke startprijs. Daarvoor heb je de Life met elektrische ramen, airco, cruisecontrol en 95 pk, genoeg. Maar de uitvoeringen met 110 en 150 pk zitten licht tot ruim boven de 30. Denkt Volkswagen dat een klein VW’tje met coupélijn toch wel onweerstaanbaar wordt gevonden? Reken maar van yes.

Intussen leidt de prijsontwikkeling van auto’s regelrecht naar de afgrond. Voor zakelijk rijdende automobilisten is dat nu nog geen probleem. Zij kunnen dankzij de auto van de zaak ook met een relatief laag inkomen royaal boven hun stand rijden. Honderdduizenden Nederlanders lachen om de aanschafprijzen in de staatjes bij dit stuk. Die betalen ze toch niet zelf. Daarom zit ik op dit podium geen oud of nieuw geld maar tot uw en mijn verbijstering de brede massa te bedienen; daarom ook lijkt dit land veel rijker dan het is. Maar mochten de begunstigden hun privilege kwijtraken door afroming van de leasemarkt of een slopende economische crisis, dan zitten ze net als veel particulieren met de handen in het haar. Tenzij ze hypotheekvrij met pensioen zijn, worden alle nieuwe auto’s onbetaalbaar.

Voor 10.000 euro is geen kleintje meer te vinden, naar iets van 15 wordt het stevig zoeken. Een nieuwe Volkswagen Up kost nu minstens 17.000 euro, een elektrische Up 10.000 meer. Dat is niet per se omdat VW zijn klanten afperst. Door de steeds strengere emissie- en veiligheidseisen moeten fabrikanten buitenproportioneel investeren en navenant doorberekenen, waardoor het almaar moeilijker wordt op kleine auto’s met hun lage marges nog een cent te verdienen. De stekkerauto met zijn kostbare elektronische componenten wordt de nekslag voor een niet-gesubsidieerde particuliere markt, waar alleen de budgetauto’s zullen overleven.

Een voorbode is het succesverhaal van de Dacia Spring, een stekkerautootje voor 18.000 euro. Dat had wel een fataal beroerde score in de Euro NCAP-crashtest. Normaal ben je er dan geweest. De Spring verkoopt als een dolle. Reden? Niet prestaties, niet design, ruimte noch veiligheid. Hij is gewoon de goedkoopste. Wie nog niet klaar is voor een leven aan de laadpaal koopt voor nog minder gewoon een Dacia Sandero op benzine. Prijs is weer een factor. Het werd tijd.

Voor de Taigo is dit niet direct alarmerend nieuws. De kopers zijn pensionado’s zonder acuut liquiditeitsprobleem, die ook vijftig- of zestigduizend hadden kunnen uitgeven. Dat doen ze niet omdat ze ofwel graag iets kleiner rijden of hebben ontdekt dat je voor tienduizend minder net zo fijn stuurt. De Taigo is prima: zuinig, comfortabel, hip genoeg ook om de nasmeulende lifestyledriften van zijn doelgroep te bevredigen. Maar hij is ook een parasiet. Hij komt de mode bedienen en de spaarpotten van een gebenedijde generatie kaaskoppen leegzuigen – dat is zijn functie.

Volkswagen Taigo 1.0 TSI R-Line DSG

Motor driecilinder-benzine turbo, 999 cc Vermogen 110 pk bij 5.000 toeren Koppel 200 Nm bij 2.000 toeren Aandrijving voor Transmissie automaat, zeven versnellingen Topsnelheid 191 km/u Acceleratie 0 – 100 10,9 seconden Verbruik gemiddeld 5,9 l/ 100 km (fabrieksopgave) CO 2 -uitstoot 134 g/km Energielabel C Basisprijs 28.950 euro Prijs testauto 40.614 euro